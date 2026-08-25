Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este martes 25 de agosto de 2026.

Aries

Tu curiosidad no tiene límites. Descubrirás nuevos campos de inversión que aparecerán tentadores ante tus ojos.

Salud: Mide las intenciones de quienes se te acercan aparentemente sin intenciones. Deberás agudizar tus sentidos y estar alerta.

Amor: Si no hablas sin rodeos con tu pareja, es muy difícil que ella entienda cuáles son tus fantasías, y que pueda cumplirlas.

Dinero: Si te lo propones, hoy puede ser un día de grandes resultados económicos. Pon mucho entusiasmo en tu trabajo.

Tauro

Tus compañeros de trabajo confiarán en tus argumentaciones y lograrás el apoyo que necesitabas. Ahora, manos a la obra.

Salud: Sucederá una serie de hechos aislados que conectados tendrán un sentido para tu vida, presta atención al mensaje que esconden.

Amor: Tu sexualidad alcanzará límites inesperados. Jamás imaginaste una vida sexual tan activa, disfruta el momento.

Dinero: Tienes todas las condiciones de un ganador nato, pero te falta ese empuje que te coloque en los primeros puestos. Adelante.

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Géminis

Tu hogar será el centro de atención por estos días. Surgirá la posibilidad de una venta, una mudanza o una redecoración.

Salud: Descubrirás que son muchas las personas que coinciden con tus enfoques. Eso te pondrá bien y te estimulará a seguir por el camino elegido.

Amor: Te propondrán una relación sin limitaciones ni reglamentos. Acepta sin temores, en definitiva es lo que estabas esperando.

Dinero: Buen momento para encontrar un nuevo trabajo o buscar un aumento de sueldo. Tu situación económica merece mejorar.

Cáncer

No encontrarás en la violencia física la solución a ciertos inconvenientes. Busca utilizar la razón a toda costa.

Salud: El poner las metas demasiado en lo alto únicamente te llevará directo a los brazos de la frustración y la mala predisposición. Cuidado.

Amor: Deberás trabajar tiempo extra si pretendes reconstruir la confianza que tu pareja tuvo en ti. Hazte cargo de tus actos.

Dinero: Poco a poco lograrás acostumbrarte a nuevas rutinas laborales que te fueron impuestas recientemente. No te apresures.

Leo

Aparece la oportunidad de reencontrarte con amigos. Organiza una cena en tu casa, te hará bien hacerles una rica comida.

Salud: Los chocolates son tu debilidad, pero si no te desprendes un poco de él es posible que termines con problemas estomacales.

Amor: El amor se presenta de la manera más inesperada. Cuando menos lo imagines estarás viviendo una gran historia de amor.

Dinero: Es natural que te invada la indecisión, pero ante la duda consulta con alguien de confianza, no te apresures a decidir.

Virgo

Vivirás un mar de distracciones durante la jornada de hoy que te mantendrán alejado continuamente de tus planes. Cuidado.

Salud: Procura sacarle el mayor provecho a cada segundo que te toque vivir. No te permitas perder el tiempo en actividades que no te den beneficio alguno.

Amor: Las dificultades que experimentarás en el pasado junto a tu pareja han fortalecido la relación increíblemente. Disfrútala.

Dinero: Mucho cuidado con dejar pasar la oportunidad de largo en la jornada de hoy. Mantén tu mente alerta y tendrás una sorpresa.

Libra

Te alegrará que un amigo que pensabas perdido se comunique contigo, no sólo para saludarte sino para hacerte grandes propuestas.

Salud: Descubrirás alguien que te ayudará a encauzar tu vocación y lo tendrás como guía. Apuesta al espíritu innovador que tienes.

Amor: Sorpresa agradable en el terreno de las amistades o de tu vida sentimental. Un viejo amor viene a prender el fuego que creías apagado.

Dinero: Por fin tu talento será bien remunerado. Es un día ideal para buscar trabajo o revisar tu sueldo con tus superiores.

Escorpio

Tu actitud belicosa y propensa a las disputas te colocará en el centro de la polémica y serás objeto de controversia.

Salud: Si te lo propones, conseguirás romper viejas cadenas y lograrás triunfar. Harás bien en cambiar tu rutina, siempre que conserves otra para no perderte.

Amor: En esta etapa te animarás a comenzar nuevas relaciones o te sentirás más afirmado en las que ya has construido.

Dinero: Disfruta de los beneficios económicos que obtendrás una vez hecho el trabajo y festeja las oportunidades que se presentan.

Sagitario

Tú te sientes una persona querida en tu trabajo, pero no es así. Hoy puedes comenzar a revertir el concepto que tienen de ti.

Salud: La vida sana no solo significa realizar deportes y mantenerse en forma. La buena alimentación también tiene un papel importante, tenlo en cuenta.

Amor: No busques a la pareja ideal sino a la posible. Aprende a aceptar los defectos y virtudes de los otros, y también las propias.

Dinero: Este es un buen período para cambios radicales. Una mudanza o comenzar una vida en otra ciudad te traerán felicidad.

Capricornio

Deberás dejar de lado todo tipo de sentimentalismos si pretendes ser respetado en tu ambiente de trabajo. Muéstrate decidido.

Salud: No subestimes las capacidades de aquellas personas que te rodean. El principal ingrediente de la derrota es el exceso de confianza.

Amor: Jornada propicia para romper la rutina. Sorprende a tu pareja con un presente, o una salida sorpresa juntos.

Dinero: Te resultará imposible adelantar tu trabajo para el día de hoy debido a constantes interrupciones e imprevistos. Paciencia.

Acuario

Tu capacidad de concentración se verá tremendamente reducida en el día de hoy, mucho cuidado al manejarte.

Salud: No puedes permitir que la congoja haga su hogar permanente en tu corazón, recordándote a aquellas personas que ya no están contigo. Supera tu pasado.

Amor: No lograrás controlarte a la hora de entablar ciertas discusiones en la pareja, y terminarás equivocándote. Precaución.

Dinero: Las vicisitudes te abordarán por todas las direcciones durante la jornada de hoy. No te permitas flaquear.

Piscis

Puedes sentirte raro y notar extrañas sensaciones. El idealismo es preponderante y dedicarás tiempo a estos asuntos.

Salud: Con la misma vara que juzgues, serás juzgado. La medida debe ser tu ley, piensa en ello antes de juzgar sin fundamento a otra persona.

Amor: El diálogo resulta un poco difícil en este momento, no consigues vivir en armonía con tu pareja. Trata de poner todo de ti.

Dinero: Productividad y eficiencia se conjugan a la perfección, sin embargo hay quienes resisten el cambio. Escucha sugerencias.