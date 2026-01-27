Predicciones
Horóscopo de hoy, martes 27 de enero
¿Qué te deparará el segundo día se la semana? Consulta la predicción para tu signo zodiacal.
Atraviesas un bajón de autoestima, Aries, analízate bien y verás que en realidad eres fantástica. Presta oídos a opiniones ajenas, Tauro, aprenderás mucho y avanzarás más deprisa. Día para vivir intensamente los sentimientos, Tauro, tanto a nivel amoroso como familiar y de amistad. No asumas responsabilidades que no son tuyas, Cáncer, evitarás mucho estrés. Tendrás hoy ocasión de demostrar tu capacidad de liderazgo, Leo, te pondrás en camino de un ascenso. Ponte en marcha y ordena tu tiempo para que te cunda, Virgo, alcanzarás grandes metas. Ha llegado el momento de explorar nuevas opciones laborales, Libra, te librarás del estrés que experimentas. No es buena idea probar ahora cosas nuevas, Escorpio, ni en el trabajo ni en el amor. No cedas a la tentación de tontear con alguien si tienes pareja, Sagitario, podrías estropear algo que vale la pena. Pasa página del pasado, Capricornio, sigue adelante con lo que tienes ahora porque es mucho mejor. Inicias hoy un nuevo ciclo, Acuario, experimentarás una renovación muy positiva. Evita encerrarte en ti misma, Piscis, ábrete al mundo y a las nuevas experiencias.
Aries
Te encontrarás hoy con ciertos cambios en el trabajo, Acuario. En lugar de agobiarte, procura que estas novedades te motiven a diario. Se trata de introducirte en algo nuevo y esto siempre es positivo. Tendrás muchas opciones para hacer la jornada más desafiante, como un reto. A ti te gustan estas cosas y sueles vivirlas con imaginación. Aprovecha hoy esta tendencia en tu beneficio. En el amor, si tienes el corazón libre y estás deseando conocer a una nueva persona en quien depositar tu amor y tu confianza, antes has de cambiar la percepción que tienes de ti misma. Esta soledad, que suele ser muy positiva, tu la ves a diario como que nadie se te acerca porque no resultas interesante ni atractiva. Es un bajón de autoestima, Aries. Mírate bien, eres fantástica y tendrás junto a ti a alguien maravilloso muy pronto. Sin duda.
Tauro
Has de empezar hoy a mirar las cosas desde otras perspectivas, Tauro, no te quedes sólo con la tuya, escucha las opiniones de los demás. No pienses que siempre eres tú quien tiene razón, porque si en algún momento prestaras oídos a lo que piensan otros, podrías aprender mucho y avanzar más deprisa a diario. Hay muchas cosas que puedes mejorar pero antes tienes que cambiar de forma de pensar. Hoy pueden llegarte noticias de un amigo al que no ves desde hace tiempo y aunque a veces te has acordado de él, nunca te decidiste a llamarle. Ponte en contacto así que te sea posible porque hay algo que no sabes y que te sorprenderá, Tauro. En el amor ya sabes que a diario has de poner más entusiasmo por tu parte. Tus sentimientos son profundos pero no sueles demostrarlos abiertamente.
Géminis
Hoy será un día para vivir intensamente los sentimientos, Géminis, aunque puede que sea también una jornada bastante divertida. En el trabajo todo marcha a la perfección a diario y se te valora mucho. Esto te proporciona mucha tranquilidad porque sabes que podrás alcanzar tus objetivos tranquilamente. Estás ahora sumamente positiva y ese estado de ánimo te ayuda mucho con todo lo demás. Si hoy sientes el deseo de verte con la gente que quieres o que te cae bien, aprovecha. Llama a tus hermanas o a tus amigas y vete a merendar y echar unas risas con ellas, Aries. Por la noche, si tu corazón está libre, contacta con tus amigos para dar una vuelta y disfrutar de su compañía. Lo importante es pasarlo bien a diario y relajarse. Y si tienes pareja, hoy es el día ideal para una cenita romántica y una noche apasionada.
Cáncer
Empezarás a sentir hoy que estás más que harta con lo que te toca vivir en el ambiente laboral, Cáncer, porque a diario te sientes responsable de ciertas cosas que en realidad nada tienen que ver contigo. Lo mejor es que empieces a buscar con calma otra salida. Necesitas estar tranquila en el trabajo, no hecha un manojo de nervios o estresada. No asumas hoy responsabilidades que no son tuyas. En el terreno sentimental, si estás ahora en una etapa de soledad pero deseas que llegue un amor, ten paciencia porque llegará aunque quizá no sea de inmediato. Puede que en estos momentos, Cáncer, sientas nostalgia de alguna persona que dejaste escapar por otra que al final no resultó ser nada importante. No puedes cambiar el pasado pero tendrás más oportunidades a diario y habrás aprendido de este error.
Leo
Aunque quizá nunca te has puesto a prueba, Leo, tienes mucha capacidad y un talento innato para dirigir un equipo, para organizar el trabajo y hacer que todos tengan su misión y la desarrollen con satisfacción a diario. Hoy puedes tener la oportunidad de demostrarlo y de ponerte camino de un ascenso porque una persona de poder se va a fijar en ello. Es el momento de empezar a ver el lado positivo de la vida en lo que a la relación de pareja se refiere, Leo. Si recientemente has pasado por una etapa de soledad y quizá de nostalgia, ahora el amor te ronda a diario y la persona que llegue viene para quedarse. Si ya tienes pareja, hoy será una jornada con mucho sentimiento, en la que el amor y la pasión flotarán en el ambiente.
Virgo
Todo marcha mucho mejor que hace unos días en el terreno económico, Virgo, pero tú sigues muy preocupada por este asunto. Estás sufriendo innecesariamente a diario, relájate un poco. Hoy, además, te pueden llegar buenas noticias sobre un dinero que prestaste o que pediste prestado. Llegará a ti en breve y te permitirá ir mucho más desahogada y darte algún capricho. Ahora es el momento de poner en orden tus prioridades y empezar a ahorrar para que en el futuro no tengas que sufrir para llegar a todo. En el trabajo no esperes a diario que todo funcione por inercia. Ponte en marcha y ordena tu tiempo para que te cunda, Virgo. En el terreno personal tienes mucha capacidad para hacer nuevos amigos. Hoy uno de ellos puede convertirse en alguien especial para ti. No pierdas esta oportunidad que quizá tarde en volver a presentarse.
Libra
Todo el nerviosismo que acumulas a diario y lo estresada que te sientes ya desde primera hora de la mañana, Libra, es por porque no enfocas bien el tema laboral. Te exigen mucho y tú todavía te exiges más. Además, ahora se están produciendo ciertos cambios que te desconciertan. Hoy no deberías dejar que te afecten. Quizá ha llegado el momento de empezar a explorar nuevas opciones porque todo esto acaba afectando a otros ámbitos de tu vida en sentido negativo. Hoy tu pareja llegará con una buena noticia que te ayudará a sobrellevar el estrés diario. Puede ser algo referente al tema económico, que os quitará un peso de encima, Libra. Sal con él a celebrarlo, aprovecha este momento de distensión y de buen rollo. Diviértete y disfruta del amor. No dejes que otras preocupaciones enturbien estas horas.
Escorpio
Si por las mañanas te levantas con sensación de cansancio, o incluso de agotamiento, y desearías poder quedarte en la cama todo el día, Escorpio, no pienses que estás al borde de la depresión. Simplemente estás pasando por un bajón energético. Controla a diario lo que comes, sigue una dieta equilibrada y si hace falta toma un suplemento vitamínico. En pocos días estarás perfecta. También es que tienes gran cantidad de trabajo y vas a tope a diario. Te conviene establecer tiempos de descanso a lo largo de la jornada laboral. Si se te ha pasado por la cabeza la idea de cambiar de empleo, aléjala, porque ahora no es el momento, Escorpio. Piensa bien en las ventajas del que tienes y que los problemas son solucionables. No es momento de probar cosas nuevas, tampoco en el amor. Hoy valora lo que tienes.
Sagitario
Una vez más, Sagitario, estás consiguiendo salir airosa del montón de trabajo que se te había acumulado a diario y hoy respiras más tranquila. Por eso tu cabeza empieza a dar vueltas alrededor de otros temas. Uno de ellos es algo que quieres hacer o comprar, pero que supone un desembolso importante. Piénsalo bien y si no es una urgencia, que seguramente no lo es, espera a más adelante porque podrías precisar el dinero para otras cosas más necesarias. Si estás en pareja, Sagitario, hoy podrías sentir la tentación de tontear con alguien a quien acabas de conocer y que te ha deslumbrado. Piénsalo, podrías estropear lo que te ha costado tanto de construir a diario. Recuerda las etapas en las que te devoraron los celos, quizá incluso sin motivo. Sé consecuente y no juegues con los sentimientos de tu compañero actual.
Capricornio
El tema laboral te está funcionando a diario de maravilla, Capricornio, pero corres el riesgo de confiarte y caer en la rutina. Has de darte cuenta hoy de que para seguir tu marcha ascendente has de hacer valer más tus ideas e iniciativas, que son las que te han encumbrado. Muestra toda tu creatividad, la valorarán mucho. En el terreno sentimental, hoy podría reaparecer una figura del pasado que te creará ciertas dudas sobre lo que pasó y lo que estás viviendo con alguien más. No dejes que se interponga en tu felicidad actual, Capricornio. Esta persona no tiene ahora cabida en tu vida, las circunstancias han cambiado y tú también. No sientas ninguna nostalgia porque te costaría caro. Deja este asunto zanjado y sigue adelante a diario con lo que tienes ahora, entre otras cosas porque es mucho mejor.
Acuario
Inicias hoy un nuevo ciclo, Acuario, el inicio de un cambio en el experimentarás una renovación muy positiva y podrás darte cuenta en cuanto abras los ojos. Comparte tu bienestar con los que te rodean, en especial a todas aquellas personas que a diario están pendientes de ti y se preocupan por lo que te pasa. Intenta pasar con ellos tiempo de calidad, no vayas a verles sólo para cubrir el expediente. Dales todo tu calor y apoyo. Hoy puedes empezar invitando a tomar algo en tu casa a algunas personas de tu entorno más cercano, amigos y familia. El amor también te sonríe pero no dejes que sea tu pareja quien lo ponga todo de su parte para que la relación funcione, Acuario. Si has conocido recientemente a alguien que te interesa, cuídale porque te dará mucha ternura y te hará sentir genial.
Piscis
Te sentirás hoy satisfecha, Piscis, porque estás en un inmejorable momento laboral. Has conseguido a diario armonizar el ambiente y mejorar las relaciones entre tus compañeros y con tus jefes. Ahora puede que percibas ir a trabajar como un placer, que es algo muy importante porque pasas allí un montón de horas y tu estado de ánimo depende mucho de lo que ocurra a diario en ese ambiente. Proponles hoy a tus colegas ir a tomar algo a la salida, será una sugerencia muy bien recibida por la mayoría. Además una de estas personas quiere comentarte un tema que te hará reír mucho. Evita encerrarte en ti misma y tus cosas, ábrete al mundo y a las nuevas experiencias, Piscis. Te sentaría bien salir a algún lugar en plena naturaleza con tu pareja o con una amiga. Proyéctalo para el próximo fin de semana.