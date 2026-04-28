Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este martes 28 de abril de 2026.

Aries

Tus experiencias anteriores han marcado profundamente tu personalidad haciéndote desconfiado en sobremanera. Deja los miedos atrás.

Salud: Finalmente lograrás salir de una etapa oscura de tu vida. Atesora aquellas lecciones que has aprendido durante este periodo por el resto de tu vida.

Amor: Encontrarás refugio en tu pareja para pasar un mal trago a nivel familiar. No temas hacer evidentes tus sentimientos.

Dinero: La ambientación en el lugar laboral puede significar un aumento en la productividad. Hazlo tu segundo hogar.

Tauro

Los éxitos laborales contrastarán con un día complicado a nivel emocional y sentimental. Día de contradicciones.

Salud: No te aísles de amigos y familiares cuando estés atravesando por momentos difíciles. Permíteles formar parte de tu vida cuando más los necesitas, aún a la distancia.

Amor: La competencia no tiene lugar alguno en una pareja saludable. Ten esto en mente a la hora de iniciar tus conversaciones.

Dinero: Encontrarás finalmente aquel inmueble que por tanto tiempo estuviste buscando. No dejes pasar esta oportunidad de oro.

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Géminis

Hoy aprenderás una dura lección a nivel personal. Esto provocará que el miedo y la inseguridad te invadan. No desesperes.

Salud: Te sentirás agobiado por las presiones de este mundo frenético. Esto te quitará las ganas de relacionarte. Aprende a tolerar las responsabilidades.

Amor: Busca llegar al entendimiento mediante el diálogo en la pareja en lugar de la imposición. Esto ayudará a la relación.

Dinero: Lograrás realizar tremendos adelantos en tu trabajo el día de hoy. Finalmente el esfuerzo y dedicación dan sus frutos.

Cáncer

No te permitas dudar al momento de tomar ciertas determinaciones que afectarán tu estilo de vida. Etapa de maduración.

Salud: No te desanimes por haber elegido mal a esa persona en particular para confiar tus confidencias y secretos. Aprende de esta dura lección.

Amor: Ya no encontrarás placer en conquistas casuales esporádicas. La idea de comprometerte definitivamente comenzará a gustarte.

Dinero: Tu tendencia a delegar responsabilidades terminará por jugarte una mala pasada en la jornada de hoy. Mantente atento.

Leo

Ciertas llamadas telefónicas a nivel social provocarán atrasos en tu itinerario de actividades. Replantea tus horarios.

Salud: Siempre busca mostrarte proactivo frente a las exigencias de la vida. Solo así te asegurarás salir airoso de los problemas que se presenten.

Amor: Deberás dejar de lado ciertos compromisos con tu pareja debido a razones de fuerza mayor. Asegúrate de hacérselo saber.

Dinero: Serás incomprendido por tus pares laborales. Esto traerá aparejado tensiones continuas en tu ambiente de trabajo.

Virgo

No intentes ser tú el que desarrolle y abarque todas las tareas del hogar. Haz notar las responsabilidades de cada uno.

Salud: No permitas que los impulsos tomen control de ti y te haga actuar tontamente. Debes aprender a dominarte más efectivamente o tendrás problemas.

Amor: Tu pasividad en la relación está haciendo que tu pareja pierda el respeto hacia ti. Deberás procurar poner un alto a esto.

Dinero: Deberás tomar una determinación, o modificas tu manera de trabajar o cambias de trabajo. No puedes continuar así.

Libra

La falta de exigencias en tu vida ha hecho que no tengas un profundo conocimiento de tus capacidades. Sorpresas te aguardan.

Salud: Toma tus promesas como un compromiso serio con deber de ser cumplido. En esto reside tu capacidad de honorabilidad, seriedad y madurez mental.

Amor: No puedes pretender que tu pareja coincida en cada actitud hacia la vida contigo. Busca complementarte con ella.

Dinero: Escúrrete hasta la última gota de sudor durante la jornada de hoy o te será imposible cumplir con las fechas límites.

Escorpio

Procura hacer evidente que has alcanzado un nivel de madurez al menos tan alto como el de tu pareja. Fomenta el diálogo.

Salud: La vida comprende una sucesión de sucesos azarosos sobre los cuales no podrás tener control alguno. Dale lugar a la humildad en tu corazón.

Amor: Sentirás le vacío dejado en tu corazón por una ruptura reciente. Quizás sería sabio reconsiderar tu decisión.

Dinero: No podrás destacarte en un trabajo que no llene tus expectativas, o despierte en ti el deseo de sobresalir. Medítalo.

Sagitario

Jornada predominantemente positiva en todo aspecto. Aprovecha este oasis de tranquilidad para descansar un poco tu guardia.

Salud: Procura mantener el encanto en la pareja evitando que la rutina se pose sobre la relación. Mantente en constante estado de cambio.

Amor: Encontrarás en ti la fuerza necesaria para vencer tu timidez y dar el primer paso para la conquista. Arriésgate.

Dinero: No des lugar alguno a dudas a la hora de tomar ciertas determinaciones en tu lugar de trabajo. Ten plena confianza en ti.

Capricornio

Procura mantener un punto de vista positivo hacia la vida. Las desgracias vendrán a su momento, no pierdas tu tiempo en esperarlas.

Salud: No eres la única persona en ser apresada por la miseria o la soledad, estas forman parte de la vida de todos. Está en ti el poder recuperarte.

Amor: La vida pocas veces da segundas oportunidades. Asegúrate de aprovecharla cuando se dé en tu vida, no la dejes pasar.

Dinero: Lograrás un desempeño ejemplar en tus tareas laborales para el día de hoy. Aprovecha al máximo la jornada.

Acuario

Tu impaciencia crónica puede hacerte perder los mejores momentos de la vida. No apresures las cosas, ve paso a paso.

Salud: Notarás un gran cambio en tu vida cotidiana si le das a la actividad física un lugar, por más pequeño que sea, en tu agenda diaria. Medítalo.

Amor: Organiza encuentros con amigos, aunque sean virtuales, para pasar este mal momento emocional. Mantén la mente ocupada para evitar pensar.

Dinero: Lograrás hacerte de una serie de ideas que pueden llegar a cambiar tu futuro radicalmente en lo que a lo laboral se refiere.

Piscis

Deberás hacer una dura elección en la jornada de hoy. O continuas en las nubes y avanzas a la ruina o tomas cartas en el asunto.

Salud: La excelencia en cualquier tipo de actividad únicamente se logra a través del constante entrenamiento de las habilidades naturales.

Amor: Tendrás ciertas sorpresas desagradables en la pareja el día de hoy. Controla tus impulsos y piensa bien antes de actuar.

Dinero: Procura dejar de lado tus responsabilidades y enfócate en tomarte un bien merecido descanso durante el fin de semana.