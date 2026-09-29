Horóscopo de hoy, martes 29 de septiembre
Te acercamos las predicciones de tu signos para el día de hoy. Todo lo que tenés que saber.
¿Qué te deparará el segundo día se la semana? Consulta la predicción para tu signo zodiacal.
Aries
Deja hoy de preocuparte por las discusiones que tienes a diario con tu pareja, Aries. Afortunadamente, coincidís en lo esencial y en los pequeños detalles con toda seguridad podréis poneros de acuerdo. Las diferencias de opinión son normales en las parejas, incluso si se producen a diario. No le des importancia a este asunto y piensa que si son tan intrascendentales, no vale la pena llevar la contraria a tu amor. Siempre estás dispuesta a hacer cualquier cosa cuando te lo piden y captas enseguida cuando alguien te necesita pero hoy no pareces estar especialmente inspirada, Aries. Tu concentración ha disminuido y quizá te iría bien tomar a diario algún suplemento natural que te ayude a recuperarla. Puede ser debido a ese problema sentimental que te preocupa demasiado. Intenta separar hoy las cosas porque este estado de ánimo puede perjudicarte en otros ámbitos.
Tauro
El ambiente familiar en tu entorno más inmediato Tauro, será hoy como una balsa de aceite. Tal vez porque ahora pasas más tiempo en casa, junto a los tuyos, o porque has compartido una idea en familia, que les ha gustado. También el influjo lunar vigente imprime positividad. Aprovecha que todo el mundo estará de buen humor para aclarar ese tema que crea roces a diario. Ahora podrás zanjarlo definitivamente. También es un buen día para hacerle entender a tu pareja de que gastar mucho a diario no ayuda a sentirse mejor. Hoy, igualmente, tendrás ocasión de ayudar a alguien que no tiene grandes apoyos y esto te hará sentir muy bien, pero en tu entorno alguien puede criticarte por este gesto. No permitasque nadie se inmiscuya en tus cosas. Caso omiso y haz lo que te dicte tu corazón.
Géminis
Alguien de tu entorno familiar, Géminis, te hará hoy una llamada para que recuperes el contacto que has ido perdiendo. Sin darte cuenta te has ido alejando de tu gente. El trabajo, la pareja y otras obligaciones que te has buscado te tienen a diario tan absorbida que no encuentras tiempo para tus allegados. Hazle caso porque tiene mucha razón. Convéncete de que no te puedes perder estas vivencias con los tuyos porque a la larga vas a sentirlo profundamente. Saca tiempo de donde sea pero no te alejes tanto tiempo de tu gente, de quienes te quieren incondicionalmente y te lo demuestran a diario. En el aspecto sentimental, Géminis, no dejes pasar ni un día más sin intentar ese acercamiento a alguien que te interesa. Él también se siente atraído por ti, pero cree que te gusta otra persona Da hoy un paso adelante y llámale.
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Cáncer
Empieza hoy mismo, Cáncer, a tener una visión de ti misma más positiva. Si las cosas no salen como tenías previsto, no creas que eres tú quien se equivoca a diario al tomar decisiones. Siempre piensas que para ti la vida es más complicada que para otras personas. No es así en absoluto, eres tú quien lo ve ahora todo oscuro. Te falta seguridad en ti misma y esto impide que puedas avanzar. Todo el mundo tiene que enfrentarse a diario a situaciones que a veces son complicadas de resolver. Si quieres alcanzar el bienestar emocional con el que sueñas, has de superar estos obstáculos. Muestra el lado valiente de tu carácter, Cáncer, sal de este bache que te impide mostrarte tal como eres. Si hoy una persona te busca las vueltas, no lo consientas. Dale una respuesta contundente para que no vuelva a intentarlo.
Leo
Hoy se darán las circunstancias propicias para que el amor llegue a ti,Leo. No estás detectando las señales que alguien te envía a diario desde hace tiempo. Esta persona empieza a desanimarse porque piensa que no te interesa en absoluto, ni se imagina que tú no te has dado cuenta. Presta mucha atención porque tiene muchos puntos a favor. En el trabajo, presta hoy mucha atención, estás en riesgo de cometer un error que traería consecuencias. Puedes evitarlo porque estás sobre aviso de lo que podría ocurrir, Concéntrate bien en lo que haces. Es muy importante que te cuides al máximo, Leo. Te conviene un estilo de vida más saludable. Sal de fiesta pero no a diario y sin dejarte llevar por las tentaciones. Te lo vas a pasar igual de bien con tu gente manteniendo unos hábitos sanos.
Virgo
Hoy es el momento apropiado, Virgo, para pensar en cómo te irían las cosas si pudieras trabajar por cuenta propia. Tal vez con el mismo esfuerzo te sentirías más libre. Llevas ya tiempo insatisfecha con el trabajo que desarrollas y te sientes desbordada. En parte se debe a que tu gran esfuerzo diario no se ve recompensado como se merece. Esto está empezando a afectar a tu bienestar físico y te levantas a diario ya cansada, con la cabeza espesa y sin ganas de nada. Necesitas reflexionar sobre este tema, pero recuerda que cuando no hay satisfacción, no es aconsejable seguir en ese lugar mucho tiempo. Es probable que además, tampoco encuentres suficiente apoyo en tu pareja, Virgo, aunque quizá es que no les has hecho saber la importancia que este tema tiene para ti. Habla con tu amor y sincérate, cuéntaselo todo.
Libra
Ciertas cosas en tu vida no marchan a diario como desearías, Libra, y esto te tiene hoy inquieta y preocupada. Entre ellas hay algo relacionado con tu vida sentimental. Puede que la persona con quien estabas empezando a salir no te esté prestando mucha atención y tú lo tomas como un deseo a no seguir adelante por su parte. Tiene ahora otras cosas que resolver. No deberías tomarte como una ofensa no ser su prioridad a diario en estos momentos. Dale otra oportunidad y verás como la aprovecha. Tirar la toalla ante las dificultades, Libra, nunca es recomendable y tú lo sabes, es como cerrar la puerta a la vida que también trae sorpresas increíbles a diario. Si hoy te sientes tentada a abandonar tu lucha, recapacita y no lo hagas, sigue persiguiendo tus sueños. El éxito llegará antes de lo que te imaginas.
Escorpio
Intenta despreocuparte hoy un poco de lo que digan los demás, Escorpio, porque estás muy pendiente a diario de la opinión que otros tienen sobre temas que te atañen sólo a ti. Esto muchas veces te cuesta enfrentamientos con quienes tienes alrededor, porque no te gusta lo que te dicen o porque al final, muy acertadamente, decides hacer lo que a ti te da la gana, pasando de lo que ellos piensan. Hoy mismo puedes encontrarte en esta situación. Si te ocurre, intenta no alterarte, porque lo hacen con buenas intenciones, intentan sobreprotegerte. Habla con ellos, Escorpio, intenta que se den cuenta de que su actitud no es buena para nadie. En el tema sentimental, a veces recurres a personas equivocadas sólo por evitar sentirte sola. En realidad, el amor está muy presente en tu vida a diario, aunque no lo percibas.
Sagitario
Te surgirá hoy, Sagitario, una buena oportunidad profesional. Puedes recibir una propuesta para participar en un proyecto o en un negocio que ya está en marcha. Se trata de algo que tú aceptarías con los ojos cerrados. Sin embargo, alguien de tu entorno más próximo que tiene mucha influencia en ti, quizá tu pareja, no estará de acuerdo con que aceptes la oferta. Puede tratarse de cierto egoísmo o también de una cuestión de celos absurdos. No dejes que nadie te frene en tu avance vital, Sagitario. Si esta relación está limitando a diario tu libertad de decisión, tal vez hoy sea el momento de replantearte si te conviene tanto como pensabas. Intenta que entienda que hay cosas que has de decidir por ti misma, pero si no lo consigues, toma una determinación. No sacrifiques tu oportunidad por un amor que quizá no lo vale.
Capricornio
Te estás haciendo demasiadas ilusiones a diario sobre una persona por quien estás pilladísima, Capricornio, pero en realidad no te ha dicho nada especial que pueda alimentar lo que tú crees que sucede. Pon hoy ya los pies en el suelo porque podrías llevarte una gran decepción. Interpretas cualquier mirada, sus palabras o el más pequeño gesto como algo dirigido especialmente a ti. Crees, además, que es la timidez lo que le impide dar el paso. Esto que tanto deseas, Capricornio, por supuesto que podría suceder, nadie sabe qué le deparará el futuro, pero ahora mismo está lejos de ser realidad. Baja de tu nube y céntrate más en el trabajo porque no estás tan lúcida como de costumbre. Recuerda hoy que tu claridad mental es la mejor arma de la que dispones a diario para mantener tu prestigio.
Acuario
Te esperan hoy momentos para recordar, Acuario. Una persona que te ronda podría proponerte iniciar una relación y lo tendría todo previsto para que no puedas negarte a ello. Sin embargo, si tú prefieres seguir siendo un alma libre, disfruta de la libertad que tienes ahora y no tengas prisa en encontrar a alguien con quien compartir tu vida, pero tampoco cierres tus puertas a cal y canto. Tal vez hoy mismo inicies una amistad “especial” con alguien que tampoco quiere comprometerse con algo serio. En el ámbito laboral, no confíes en que los demás te hagan parte del trabajo que te corresponde. Puede que te hayan echado una mano con cierta frecuencia, Acuario, pero hoy no están dispuestos a repetirlo. Utiliza tus propios recursos y te irá mejor, aunque te costará más esfuerzo. Los resultados también serán más satisfactorios.
Piscis
Estás pasando hoy por un momento excelente en el terreno profesional,Piscis, ahora podrás incluso alcanzar metas que te parecían imposibles. Si lo que te habías propuesto era destacar, lo estás consiguiendo. Aprovecha esta buena racha porque no siempre estarás tan valorada como ahora. Sólo tendrás que hacer frente hoy a un tema que vienes pasando por alto a diario. Ármate de valor y plántate con cierta persona de tu entorno que siempre intenta desanimarte y lo peor es que a veces lo consigue. Tiempo atrás le diste tu confianza pero hoy estáis en otro momento y tienes todo el derecho a retirársela. Procura que te deje en paz porque sus consejos no tienen como objetivo ayudarte, sino más bien todo lo contrario. Por suerte, tu vida sentimental también funciona perfectamente y la tranquilidad que te proporciona a diario, Piscis, te ayuda a otros aspectos funcionen bien.