Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este martes 31 de marzo de 2026.

Aries

Un anuncio sorpresivo te dejará desorientado. Pronto te recuperarás y podrás recibirlo con la respuesta adecuada.

Salud: Muestra seguridad en cada actividad que realices y verás que todo fluye con más rapidez. No alimentes rencores, saca lo malo de tu vida.

Amor: En ocasión de un encuentro con amigos recibirás claras muestras de afecto y solidaridad de la persona que menos te imaginas.

Dinero: Posibles problemas económicos a menos que escuches consejos. Mantén un perfil bajo y no gastes dinero innecesariamente.

Tauro

Recibirás una noticia que te hará ver las cosas de una manera diferente. Todavía no es tarde para actuar y cambiar.

Salud: No permitas que la depresión y la desilusión ocupen tu mente. Debes salir con amigos y evitar la soledad.

Amor: Buen momento para iniciar un nuevo ciclo en la pareja. Un proyecto que han pensado en común alienta la buena convivencia.

Dinero: Es importante que busques cómo encontrarte con tu lado más creativo y productivo. Necesitas asumir el poder de tu voluntad.

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Géminis

Comenzarás a salir de una etapa negativa por la que has estado atravesando desde hace ya un tiempo. Paciencia.

Salud: Aislarte para así evitar ser lastimado lo único que te ha traído es más dolor y soledad. La respuesta al despecho no está en el confinamiento.

Amor: Procura ser más indulgente y abierto de mente con los gustos y preferencias de tu pareja. Esto ayudará a la relación.

Dinero: No te desesperes al encontrarte con una montaña de trabajo al llegar a tu oficina hoy. Mantente calmo y estarás bien.

Cáncer

Necesitarás todo el buen humor del que puedas disponer en la jornada de hoy, pues deberás atravesar un sin fin de inconvenientes.

Salud: Aprende a bajar un poco el ritmo de vida frenético que llevas y detente un segundo a disfrutar las cosas buenas de la vida. No te arrebates.

Amor: Los cambios repentinos de planes no serán entendidos de manera positiva por parte de tu pareja. Tensiones en puerta.

Dinero: Determinaciones difíciles de tomar te esperan durante la jornada de hoy. Confía ciegamente en tus instintos.

Leo

Excelente momento para viajar o hacer planes. Planifica tu futuro, estudia y evalúa tus posibilidades de ascenso en el trabajo.

Salud: Canaliza tu energía hacia empresas creativas y no permitas que la inseguridad y la duda se instalen en tu persona. Confía en ti y en tus impulsos.

Amor: Escucha los mandatos de tu fogoso corazón. Tienes derecho a remontar tu vuelo erótico. Visita alguna casa de lencería.

Dinero: Necesitarás organización y prudencia para obtener el éxito laboral que buscas. Tendrás beneficios económicos a largo plazo.

Virgo

No puedes tomar otra actitud que no sea la determinante. Ya has dejado correr mucha agua y es momento de poner manos a la obra.

Salud: Necesitarás de muchos estímulos para continuar adelante. La inacción podría ser tu mayor enemigo. Recuerda que el movimiento es vida.

Amor: Si por un momento tu corazón ya no sabe a qué atenerse, será mejor que hables con tu pareja. Debes decir lo que sientes de frente y sin vueltas.

Dinero: Se realizará una variante a nivel laboral que no estaba en tus planes. Tómalo con calma y replanifica tus actividades.

Libra

Estado de ánimo contradictorio. En lugar de agotarte por oscilaciones anímicas deberías ocuparte de cuestiones más prácticas.

Salud: No permitas que tus flaquezas mermen tus posibilidades de éxito. Desarrolla la voluntad, te dará poder y valor para salir de lo indeseable en tu vida.

Amor: Has pensado suficiente. Acontecimientos recientes muestran que debes tomar una decisión, y la has demorado demasiado tiempo.

Dinero: Una inversión de riesgo debe rendirte dividendos. Las preocupaciones sobre dinero se disipan y estarás más tranquilo.

Escorpio

Tu buen humor te permitirá salir airoso de los conflictos laborales. Participarás en juegos que, no serás el vencedor, pero te harán muy feliz.

Salud: No te preocupes por los comentarios airados de una persona que no te aprecia. A palabras necias oídos sordos, no vale la pena ni escucharlos.

Amor: Resultará mejor apegarse a lo ya conocido y a los métodos confiables en lo amoroso. Socialmente, estarás impactante.

Dinero: Los gastos desmedidos comienzan a dispersar tus ahorros. Pon el freno a los reclamos de tu familia, piensa en tu futuro.

Sagitario

Observarás que estás en un crecimiento personal sostenido. Será momento de distenderte, bajar la guardia y disfrutar de lo que has logrado.

Salud: Si te topas con personas que te llenan de dudas y malos momentos, darles poca llegada a ti, sería ideal. No caigas en trampas.

Amor: Sentirás que tu magnetismo atrae sin límites. Te acosarán con preguntas e invitaciones, serás el centro. No desaproveches este momento.

Dinero: Estarás incómodo con una relación de trabajo que te genera dependencia. Pondrás fin a situaciones que superan tus límites.

Capricornio

Reencuentros inesperados con grandes sorpresas. Cede la presión externa por primera vez en mucho tiempo. Gran alivio en tus demandas diarias.

Salud: Tus sueños harán que pierdas objetividad. Relájate, saber dividir la realidad de lo fantasioso será tu objetivo. No desperdicies tiempo.

Amor: Tu relación será más activa e interesante. Disfrutarás de unos días en pareja que te ayudarán a sentirte con más seguridad.

Dinero: Ganancia extra. Sin inconvenientes para adquirir maquinaria, herramientas u otro elemento que te ayude en tu trabajo.

Acuario

No puedes tomar cada actividad en la vida como una competencia en la que debes salir victorioso como única opción.

Salud: No puedes vivir postergando aquellas actividades que disfrutes simplemente porque pienses que no es el momento oportuno. Aprovecha tu vida.

Amor: Lograrás juntar la confianza necesaria para iniciar la conquista de esa persona deseada en la jornada de hoy.

Dinero: Lograrás llegar al fin de semana sin demasiadas complicaciones, lo que asegurará tu merecido descaso. Disfrútalo.

Piscis

Tu ánimo oscilará entre las distintas tonalidades de gris. No juegues el personaje de jovial porque terminarás agotado.

Salud: Si te encuentras muy nervioso, sal a caminar, mira hacia lo alto, respira hondo y procura calmarte. Los nervios solo te hacen mal a ti.

Amor: Dispones de tiempo para comprometerte. Contradicciones te obligarán a tomar distancia. Si presionas, nada conseguirás.

Dinero: Operaciones relativamente lucrativas siempre y cuando no te dejes engañar con falsos espejismos ni grandiosas promesas.