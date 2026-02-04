Conocé qué dice el horóscopo hoy para los signos del zodiaco en este día de la semana.

Aries

Será una buena etapa para aprender a utilizar tu poder constructivamente. Situaciones de trabajo favorables y mucha vida social.

Salud: Pasas por mucha actividad intelectual, por lo cual te conviene tomarte algunas pausas y salir a caminar o andar en bicicleta.

Amor: No permitas que la irritación perjudique tus relaciones, tanto en la familia como en la pareja. Ten un poco de paciencia.

Dinero: Después de la calma sentirás algo de presión en tu trabajo, pero sabes que siempre puedes sacar adelante lo que te propones.

Tauro

No descuidarás nada que esté en tu mano para conseguir un elevado grado de educación. Tu entorno valorará tu esfuerzo.

Salud: Remodelarás la casa, tendrás dinero para dedicarte a tus antojos y embellecer tu vestuario. Esas cosas alimentarán tu buen humor y tu sonrisa.

Amor: Las relaciones sentimentales serán una fuente de estabilidad y hay posibilidad de un encuentro con un amigo de la infancia.

Dinero: Alcanzarás una meta excepcional a nivel profesional. La industria, la ciencia y la producción están al servicio de tus ideas.

Puede interesarte

Géminis

Defenderás tus convicciones con fuerza y a la vez con suavidad. Te ayudarán a que marques los límites a tiempo, sobre todo en la familia.

Salud: Trata de evitar entrar en disputas o confrontaciones de terceros. No te compete demasiado y hasta puede llegar a comprometerte innecesariamente.

Amor: Vives un buen momento para todo lo relacionado con los asuntos del corazón. Amplía el círculo de tus amistades.

Dinero: Cuentas con la ayuda desinteresada de personas influyentes en tu ámbito de trabajo y así surgirán oportunidades provechosas.

Cáncer

Buscarás eliminar las causas que te limitan la libertad de expresión. Te molestará sobremanera la vida rutinaria que llevas.

Salud: Si alguien representa una competencia, no te alejes, recuerda que a los enemigos hay que tenerlos más cerca para conocer las armas que poseen.

Amor: Disfrutarás en grande de tus relaciones afectivas y amorosas, es una etapa muy prometedora en lo que se refiere al amor.

Dinero: Recibirás una nueva propuesta de trabajo que te parecerá muy ventajosa desde el punto de vista económico. Evalúala bien.

Leo

Los exabruptos a los que te tiene acostumbrado tu carácter te traerán solo problemas. Recuerda que cerrar la boca de vez en cuando ayuda a la convivencia con los demás.

Salud: La confianza ante las decisiones que tomes, forjará tu personalidad. Trata de mantenerte firme a la hora de llevarlas a cabo.

Amor: Sé complaciente con tu pareja, haz todo lo que te pida si no quieres perderla. Solo las buenas actitudes te darán la clave del éxito emocional.

Dinero: Tu familia vivirá momentos difíciles relacionados a lo económico. Deberás ser el sostén de ellos. Intenta no malgastar el dinero en cosas inútiles.

Virgo

No debes tratar de iniciar cosas importantes porque con el tiempo surgirán defectos, fracasos, resentimientos y hasta tragedias.

Salud: Evalúa tus posibles estrategias, piensa que no hay enemigos pequeños. Utiliza tu imaginación e invierte tiempo en sortear obstáculos mentales.

Amor: Envía las señales adecuadas para iniciar un romance, una conversación interesante puede ser el impulso necesario y suficiente.

Dinero: Un día óptimo para invertir y hacer transacciones económicas, no desperdicies las oportunidades que se te presentan.

Libra

Se acabará la fortuna con la que contaste anteriormente y llegará el momento de enfrentar las consecuencias de tus actos.

Salud: No permitas que la irá momentánea de discusiones se apodere de ti y ponga palabras en tu boca. Evita arrepentimientos tardíos e inútiles.

Amor: No dejes que te apene dar demostraciones de afecto a tu pareja. Esto es vital para fortalecer el vínculo entre ustedes.

Dinero: Se te presentará la oportunidad de cambiar de rubro laboral. Evalúa detenidamente los pros y contras de esta decisión.

Escorpio

Tu facilidad inherente para encontrar las soluciones a casi cualquier situación te abrirá muchas puertas en la jornada de hoy.

Salud: No temas ponerte metas ambiciosas, el éxito no es una suerte de pocos. Atrévete a soñar despierto y cumple tus anhelos con trabajo.

Amor: Participa de las alegrías de tu pareja de manera activa. Alégrate por sus logros y celébralos con ella participativamente.

Dinero: Hoy deberás tomar decisiones a nivel económico que pueden alterar significativamente el curso de tu vida. Medítalas.

Sagitario

Amigos muy posesivos buscarán manipularte en forma sutil. Harás bien en marcar límites, eso te evitará problemas futuros.

Salud: Organiza reuniones familiares en tu casa. Buen momento para visitar a seres queridos y para armonizar las relaciones familiares.

Amor: Hace falta que te presten más atención. Intenta impresionar y hacerle cambiar las costumbres establecidas a tu pareja.

Dinero: En una situación más incómoda que peligrosa recibirás bastante apoyo por parte de tus compañeros de trabajo o asociados.

Capricornio

Evita actitudes escapistas o poco realistas, puedes ser blanco de engaños. Presta mayor atención a lo que ocurre a tu alrededor.

Salud: Trata de romper el cordón umbilical con ciertos miembros de tu familia, necesitas más independencia para poder tomar tus propias decisiones.

Amor: El juego amoroso encenderá una pasión que no se apagará. Confía en tus atributos y escucha tus fantasías más profundas.

Dinero: Sabes qué quieres, define qué puedes y qué no. Cuida tu trato agresivo, solo conseguirás que los demás se opongan a tus deseos.

Acuario

Encontrarás en ti la fuerza necesaria para luchar en contra de la corriente del destino y forjar tu propio porvenir.

Salud: No hay obstáculo que no puedas sortear si mantienes tu mente en total serenidad. Esto te permitirá vislumbrar las oportunidades que se presenten.

Amor: Te sentirás completamente conectado a tu pareja en el día de hoy. Vivirán horas de pasión y romanticismo.

Dinero: Lograrás solucionar un verdadero problema en tu ambiente laboral durante el día de hoy. No temas mostrar de lo que eres capaz.

Piscis

Te cuesta trabajo aceptar la idea de renunciar a ciertas conductas en tu estilo de vida. Deja de ignorar los consejos que recibes.

Salud: No le temas a los desafíos por más imposibles que parezcan. Dentro de cada uno está la fuerza para superar todo reto que se interponga en el camino.

Amor: No pretendas vivir una vida de soledad y egoísmo. Necesariamente requerirás de una compañía para tus años venideros.

Dinero: Deberás aprender a trabajar en grupo o fracasarás en el nuevo proyecto que estás iniciando. Ve paso a paso y tendrás éxito.