Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este miércoles 07 de octubre de 2026.

Aries

Te verás superado por sentimientos de culpa debido a tus acciones recientes. Los arrepentimientos serán inútiles.

Salud: Te conviene que tu alimentación sea liviana y natural. Te benefician los baños de sales y la actividad física en el agua.

Amor: Dispones de tiempo para comprometerte. Las contradicciones te obligarán a tomar distancia y, si presionas, nada conseguirás.

Dinero: Entrarás en una etapa de tranquila espera. Tu patrimonio no se multiplicará en forma rápida, pero no perderás lo que posees.

Tauro

No abandones tus convicciones aunque el entorno te diga lo contrario. No has llegado hasta aquí por nada. Anímate a más.

Salud: Si alguien de tu familia tiene un problema, no dudes en ayudarlo. No olvides que te han ayudado a ti en otras oportunidades.

Amor: Aquellos que no tengan a quién rendirle cuentas estarán menos presionados, pero también algo deprimidos.

Dinero: Podrás dar un salto espectacular, pero tendrás que actuar en equipo. Los próximos días serán de ganancias y aprendizaje.

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Géminis

Presta atención a las cosas, porque puede ser que te hayas olvidado de algo importante que no querrás perdértelo.

Salud: Estás pasando por grandes tensiones, es recomendable que te tomes un instante y trates de relajarte saliendo a correr o caminar.

Amor: Tu principal característica en las relaciones es la cautela, déjala de lado y dedícate solamente a amar.

Dinero: Lo que consigues es por tu esfuerzo del día a día, la fortuna es más que un golpe de suerte. Continúa así.

Cáncer

Se aproximan momentos de constantes cambios en tu vida, selecciona los más importantes y presta atención.

Salud: Es un período para poner en práctica aquello que has aprendido hace tanto tiempo, se aproximan buenos momentos afectivos.

Amor: Es momento de replantear algunas cosas en la relación, pero fíjate en cómo te expresas. Actúa con cautela y sinceridad.

Dinero: Eres muy eficiente y responsable en tus actividades y puedes resolver cualquier inconveniente. Trata de no distraerte.

Leo

Con ánimo de aventuras y sin indicios claros a tu favor. Tiempo de disfrutar sin reservas lo que quieres y lo que tienes.

Salud: Mucha actividad mental, nerviosismo y ansiedad. Intercala tu actividad con algo de actividad física aún dentro de tu hogar.

Amor: Excelente momento para la búsqueda del amor, puede darse en cualquier lugar. Es cuestión de mirar con atención.

Dinero: Podrás permitirte algún lujo. Puede ser un buen momento para gastar algún dinerillo en pedir te lleven a tu casa una cena de un buen restaurante.

Virgo

Hay una situación familiar que se está volviendo compleja dejándote confuso. Resuélvelo, pero no seas tú quien se anime a dar el primer paso.

Salud: Tu temperamento te puede llevar a descuidar tu salud. No dejes de hacer ejercicio físico y atender a tu alimentación, que debe ser equilibrada.

Amor: Respecto al amor, la sensación de riesgo y los fuertes estímulos que recibes por parte del exterior te mantendrán alerta.

Dinero: Los negocios no marchan como esperabas, pero calma, no hay mal que dure cien años. Si quieres resultados, trabaja.

Libra

Problemas por la reciente falta de un amor sincero o una pérdida afectiva. Hoy tendrás poca claridad de pensamiento.

Salud: Sentirás que has superado todas tus expectativas. Ese sentimiento de regocijo te ayudará a recargar tus energías.

Amor: Tiempo propicio para acometer el replanteo de algunos aspectos de tu relación de pareja, si es esto lo que deseas hacer.

Dinero: Estarás animado por lo bien que marchan tus negocios y por contar con personas dispuestas a auxiliarte en momentos difíciles.

Escorpio

Vientos de cambio para el más inquieto y curioso del Zodíaco. Te posicionarás muy bien en los negocios y en el amor.

Salud: Intenta planificar un viaje con amigos para luego de la pandemia. Te hará muy bien empezar a pensar en el futuro.

Amor: Ante la búsqueda de placer, encontrarás la respuesta justa en una persona muy especial. Un día maravilloso te aguarda.

Dinero: Deberás prestar mucha atención a todo lo que tenga que ver con asuntos legales o jurídicos, podrían causarte inconvenientes.

Sagitario

Hoy podrías sentir cierta soledad y aislamiento, sin ganas de relacionarte con nadie. Te haría bien hacer algo de deporte.

Salud: El tiempo que le dediques a tu gente es una buena inversión, por mil urgencias que tengas no olvides establecer saludablemente tus prioridades.

Amor: Abre tu corazón a tu pareja. No creas que mostrar tus sentimientos es cosa de débiles, sé tú mismo.

Dinero: Hoy los gastos y las preocupaciones no te permitirán concentrarte en tu trabajo. Haz un esfuerzo porque lo necesitas.

Capricornio

Tus ideas son mucho más objetivas que en los últimos tiempos, y por lo tanto más fáciles de realizar. Ten fe en ti mismo.

Salud: Recupera el buen humor y disfruta de compartir más tiempo, aún en forma virtual, con tus amigos de siempre. Esmérate en aumentar tu vitalidad y carisma.

Amor: No creas que tu pareja desconoce tus movimientos. Te tiene bajo control, así que debes tener cuidado con lo que haces.

Dinero: Es hora de dedicarte a una tarea que te proporcione placer pero también dinero. Pone en marcha sueños largamente postergados.

Acuario

Si te cierras en tu punto de vista no llegarás a ningún lado. Recuerda que la base del entendimiento está en la comunicación.

Salud: Eres emprendedor, dinámico y de iniciativa. Compensa tu impaciencia y tu falta de persistencia y de tesón con un alto nivel de energía.

Amor: No despliegues tu poder de seducción delante de tu pareja, pues el conflicto no tardará en aparecer.

Dinero: Estás en buena forma y tu actuación profesional te atraerá atención. Sin embargo, sé honesto y examina tus verdaderos motivos.

Piscis

Posibilidad de descontrol en tu entorno personal. Deja tus intereses de lado para dedicarte a actividades sociales.

Salud: Puedes sentir nerviosismo e impulsos eléctricos. El contacto con la naturaleza, y principalmente con el agua, puede descargarte.

Amor: Peleas y roces. Asuntos poco importantes se convierten en centrales. Cede en algo, abrirás un camino a la reconciliación.

Dinero: Sobre tus ambiciones a largo plazo, ten fe en ti mismo. Confía en lo que haces porque eso te ayudará a alcanzar tus metas.