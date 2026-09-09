Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este miércoles 09 de septiembre de 2026.

Aries

No cedas fácilmente a la adulación, fortalece tu carácter para detectar lo falso y lo verdadero, no te dejes llevar por halagos.

Salud: No pierdas la oportunidad de expresar lo que realmente sientes. Te abrirá los ojos a nuevos horizontes.

Amor: Pasar por encima de los demás te causará antipatías. La pasión llega a su punto más alto, disfruta de este momento.

Dinero: Trata de mantener las cosas iguales, por ahora no es momento de cambios porque solamente desperdiciarás tiempo y energía.

Tauro

Las pruebas que tienes que sortear no serán fáciles. Saber que cuentas con la contención de tu familia servirá para que sientas mayor seguridad.

Salud: Tu capacidad de observación te sacará de apuros más de una vez. Las decisiones tomadas a tiempo favorecerán el desarrollo normal de las cosas.

Amor: No estés a la defensiva cada vez que tu pareja haga reclamos. Eso será justamente lo que salve el vínculo entre ustedes.

Dinero: Tu capacidad de liderazgo se verá incrementada, pero tu accionar laboral y profesional se verá limitado por sucesos externos.

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Géminis

Las cuentas que tienes pendientes es hora de que las cobres. No dudes en hacer todo aquello que siempre tuviste ganas. Aprovecha, es el momento.

Salud: Trazarte pequeños objetivos que puedas ir cumpliendo diariamente, te ayudará a tu autoestima. No sueñes con cosas inalcanzables. Ve lento pero seguro.

Amor: Entrégate por completo el tiempo que estés con tu ser amado. Deja volar tu imaginación y prepara situaciones de disfrute total.

Dinero: Es posible que tengas que asumir la responsabilidad por la economía familiar. Ahora más que nunca debes evitar ser descuidado con el dinero.

Cáncer

Utiliza la energía del día para que cuando termine tengas la sensación de que ha sido productivo. Excelente día.

Salud: Nada negativo te pasará durante este día. Disfruta de las cosas que te rodean y de tu buena salud. No te excedas con los dulces.

Amor: Una ola de romanticismo inundará todos los poros de tu ser. Querrás ser el centro de todas las atenciones amorosas.

Dinero: Tu capacidad sociable y tu inteligencia te sirven en bandeja importantes negocios. No olvides a tu voz interior.

Leo

Este es el momento de poner las semillas en la tierra para que germinen. Disfrutarás de abundancia en tu hogar.

Salud: Vigila más tu alimentación porque tu estómago podría decir basta. Un encuentro con la familia sería de gran utilidad para tu alma.

Amor: Te esperan momentos especiales junto a una taza de té y una persona que antes te era indiferente y que hoy despertará algo en ti.

Dinero: Surgirán importantes invitaciones para formar parte de grupos sociales. Tu intervención será un punto de inflexión.

Virgo

Se cumplirán muchos anhelos, la entrada de dinero será favorable y aumentará tu prestigio profesional. En buena hora.

Salud: Recibirás ayuda si la pides, aunque algo tendrás que ceder. No esperes que los demás se adapten a tus necesidades, aprende de las diferencias.

Amor: Tómate un par de semanas en blanco y así evitarás el desgaste que generalmente provocan las discusiones en toda relación.

Dinero: Las obligaciones aumentarán. Sabrás divertirte incluso en momentos de mucha acción. Delega cuando puedas.

Libra

Tendrás la posibilidad de tomar posiciones de líder. Cuida el dejar a todos conformes. Inténtalo y lo conseguirás.

Salud: Tómate un merecido descanso. No te compares con la rutina laboral y de descanso de los otros. Evalúa de acuerdo a tus propias necesidades.

Amor: Cuando todo parecía perdido, lograrás unirte a una persona que creías inaccesible. Concretarás un deseado proyecto de pareja.

Dinero: Negocios que dan ganancias. Es importante que evalúes con gran calma cada paso que das. Los progresos se harán desear.

Escorpio

Vas a resolver diversos problemas que te tenían preocupado y te quitaban el sueño. Si necesitas un cambio comienza por las cosas más pequeñas.

Salud: Pasarás por momentos de congoja, nada sale como lo habías planeado. Haz una pausa y mira el lado positivo de las cosas, te encontrarás con sorpresas.

Amor: Pasarás por una etapa personal negativa. Se complicará tu relación de pareja, dejarás de lado la compañía para encerrarte en ti mismo.

Dinero: Estado de alerta en el plano económico. Decide con prudencia los movimientos que vayas a realizar con tu dinero. Cautela.

Sagitario

Todo seguirá su curso sin grandes cambios. Deberás disfrutar más de la vida social y de tu familia. Usa más el sentido común.

Salud: Recuerda que con amabilidad y diplomacia lograrás mucho más que imponiendo tu voluntad. No pongas en contra a quienes tienen que respaldarte.

Amor: Se potenciará la incompatibilidad con tu pareja. Intereses diferentes ocasionarán trastornos irreversibles. Cede ante las presiones.

Dinero: Éxitos notorios en materia comercial. Te ofrecerán un atractivo negocio con posibilidades de ser tú quien lo maneje.

Capricornio

Dudas, tanto sentimentales como financieras. Tenderás a ir más allá de tus fuerzas y te agotarás. Puntos en común con amigos.

Salud: Por el bien de tu salud no vayas a mil revoluciones por minuto. Tómate el tiempo para contemplar la belleza que te rodea.

Amor: Dices las palabras correctas en el momento justo. La mirada vale más para tu pareja. Tendrás muchos recursos para apelar.

Dinero: Nada es casual. Tal vez la crisis económica que estás atravesando te sirva para tener un futuro mejor.

Acuario

Disfruta de tener un día apasionado pero sereno a la vez. Encontrarás puntos en común con una persona que no estimabas demasiado.

Salud: Llegarás tan lejos como te lo propongas. Compite con ferocidad y crea lazos indestructibles con tus alianzas para llegar al objetivo.

Amor: Si tu actual pareja no te pone a la altura de las circunstancias, tendrás que ponerle un límite. El tiempo dirá quién es quién.

Dinero: La fortuna no siempre está de tu parte, pero podrás aventajar a muchos. Tu habilidad ayudará a que logres estabilidad.

Piscis

Tener un hogar cálido y cómodo es muy importante. Los que viven contigo comprenden tus deseos, buen momento para hacer reformas.

Salud: No dejes que te hagan favores que no solicitaste, te saldrán muy caros. Pide ayuda cuando lo necesites y no olvides poner límites.

Amor: Te encuentras de armas tomar y te propondrás encarar los temas postergados. Ve despacio, las cosas se podrían dar como no lo esperabas.

Dinero: Te hace falta habilidad para negociar. Protégete en temas legales. Resuelve tus asuntos de a uno para que no se te vayan de las manos.