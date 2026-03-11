Conocé qué dice el horóscopo hoy para los signos del zodiaco en este día de la semana.



Aries

Tu mente estará algo confusa. Será un día más apropiado para la poesía que para planes prácticos, relájate y disfruta el día.

Salud: Deberás establecer hábitos más sanos dejando atrás los hábitos nocivos como el fumar o los excesos de grasas y dulces. Mejora tu calidad de vida.

Amor: Enfrentas un período de transición en la pareja. Respeta las dificultades que tienen los demás para cambiar.

Dinero: Vivirás limitaciones económicas y esto te causará molestias por especulaciones financieras y compromisos de pago.

Tauro

Tu capacidad de entendimiento en las discusiones te será muy útil hoy. Deberás actuar de mediador entre tus seres queridos.

Salud: Cuida tu piel, no es conveniente que estás cerca de animales porque podrías contagiarte alguna enfermedad de la piel.

Amor: Podrías sentir atracción física por un amigo y empezar una relación abierta. Te liberas de prejuicios y te dejas sentir.

Dinero: Pon los problemas a un lado y concéntrate en cuestiones profesionales. Tendrás la ocasión de lanzar un proyecto importante.

Puede interesarte

Géminis

Hoy necesitas ayuda de otros. Puede que no te agrade pedir favores, pero no vaciles a la hora de recurrir a tus amigos.

Salud: Deberás cuidar tus cuerdas vocales, garganta y prestar atención a posibles desarreglos hormonales. Cuídate de los cambios de clima.

Amor: Nostalgia por amores del pasado. También puede haber un reencuentro con una relación anterior.

Dinero: Gracias a tu convicción irás consiguiendo tus objetivos sin hacer demasiados esfuerzos. No dudes en proponer tus ideas.

Cáncer

Es un momento para descansar y recuperarte de los esfuerzos recientes destinados a cambiar. No te desvincules de todo.

Salud: Debes alejarte de la rutina, trata de iniciar actividades físicas en tu hogar, o realiza algo divertido. No es recomendable estar tanto tiempo sentado.

Amor: Si no sabes cómo decir lo que sientes trata de relajarte y hablar con claridad de tus emociones. Serán muy valoradas.

Dinero: Puede ser que experimentes luchas de poder en el trabajo que te complicarán la vida, pero podrás con ellas.

Leo

Tendrás que poseer una actitud más fuerte de lo normal, ya que te será útil para conseguir lo que quieres obtener.

Salud: No te olvides de tomar en cuenta el clima y la temperatura si realizas algún tipo de actividad.

Amor: Posible discusión en la pareja, es momento de relajarse y dejar pasar las cosas para un momento más oportuno. Ten serenidad.

Dinero: Se aproxima un momento en que la rentabilidad de tu actividad se verá en un creciente ascenso. Evita excesos de gastos.

Virgo

No es momento para darte por vencido, pon un poco de esfuerzo y podrás salir airoso de esa situación difícil.

Salud: Tiendes a estar algo nervioso por las circunstancias que le rodean. Los ejercicios harán que te sientas liberado de las tensiones.

Amor: Cuidado con los malentendidos, por más pequeña que sea la disputa trata de no perder la razón diciendo cosas inapropiadas.

Dinero: Estás pasando por un período de mucha suerte en tu labor diaria. Los beneficios no tardarán en verse y serán excelentes.

Libra

A toda máquina en el trabajo. Te tratarán bien, pero descansar te resultará imposible. Busca algún hobby para descargar tensiones.

Salud: Presta una especial atención a tus nervios. La relajación y la práctica de un deporte te pueden ayudar sobremanera.

Amor: Tu relación está en crisis. Sería bueno que te pongas en el lugar del otro y analices si lo que estás dando es suficiente.

Dinero: Confía en tu instinto si surge una oportunidad para comprarte un terreno, porque será un seguro para el futuro.

Escorpio

Espléndido y decidido, en ningún momento quedarás a merced de los demás. Aprovecha para hacer algo que te entusiasme.

Salud: Deberás tener cuidado hoy con los excesos de cualquier tipo. Los astros no están positivos con respecto a tu salud.

Amor: Llamarás la atención de quien tanto te gusta, aunque tendrás que esperar para establecer un contacto estable. Ten paciencia.

Dinero: Es posible que hoy no dejes títere con cabeza. Está bien revolver todo y sacar conclusiones, pero que impere la buena cabeza.

Sagitario

Planetas a contramano. Tendrás ambición de sobra, pero poca fortuna a la hora de avanzar. Que no te desanime la derrota.

Salud: No te enceguezcas en un determinado proyecto. No dejes que el orgullo afecte tu capacidad de tomar decisiones cuerdas y correctas.

Amor: Lejos de antiguos arrebatos, usarás la cabeza aunque el corazón se resista. Deberás tomar algunas decisiones complicadas.

Dinero: Aunque los planes de dinero pueden retrasarse, el proyecto general va bien y los resultados te sorprenderán agradablemente.

Capricornio

No es momento para que te distraigas pensando en lo que sería, trata de poner atención que las cosas tomarán su rumbo.

Salud: La salud es algo que se ha tornado en una preocupación, pero vas a encontrar la solución a ese problema que lleva tiempo sin resolverse.

Amor: Las relaciones con tu ideal se encuentran muy unidas y con posibilidades de conquistar compensaciones alentadoras.

Dinero: Aunque suene complicado deberás intentar que te paguen en su trabajo lo que te mereces. Habla con respeto, no te extralimites.

Acuario

Estarás con poca paciencia durante todo el día, trata de no discutir por cualquier inconveniente que se produzca.

Salud: Si no tienes que trabajar hoy, podrías decidir hacer alguna actividad diferente, como cocinar o una videollamada con familiares.

Amor: Si todavía no encontraste a tu ideal, no te des por vencido, porque aún tienes oportunidades de encontrar lo que buscas.

Dinero: En cuanto a las metas profesionales tienes poco tiempo para lidiar con ellas. Trata en lo posible de no decaer.

Piscis

Si estás realizando una tarea que no te agrada, tendrás que buscar esa ocupación que te hace feliz. Esfuérzate un poco.

Salud: Trata de relajarte de tus actividades cotidianas y realiza alguna actividad que te dé un respiro de tu trabajo y así empezar mejor los próximos días.

Amor: Los sentimientos pueden estar un poco desencontrados, trata de aclarar tus pensamientos y si no puedes busca consejo de amigos.

Dinero: Si se presenta esa oportunidad que tanto has deseado en el trabajo no la desperdicies, rendirá frutos en poco tiempo.