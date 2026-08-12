Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este miércoles 12 de agosto de 2026.

Aries

Una gran armonía estimulará tu parte intelectual. Conéctate con gente de la literatura para dar rienda suelta a tus aptitudes.

Salud: Si sientes angustia en tu corazón lo mejor será refugiarte en tus seres queridos más cercanos. Ellos te comprenderán sin preguntar nada extra.

Amor: Esconder los sentimientos por miedo te encierra en ti mismo. Decídete a vivir plenamente y con toda la libertad que sea posible.

Dinero: Antes de comprometerte a pagar un antojo, saca las cuentas para que luego no surjan deudas que no puedas pagar.

Tauro

Excelente jornada vivirás el día de hoy. Presentará grandes momentos a nivel laboral pero sobre todo a nivel sentimental.

Salud: Busca formas de hacerle saber a tu pareja cuánto la amas. No te arrepientas luego por todo lo que dejaste pasar, los arrepentimientos serán en vano.

Amor: No te dejes llevar por el ímpetu del momento. Pasarás por varios cambios de humor durante el día de hoy. Cautela.

Dinero: Prepárate pues entrarás en una etapa de ajuste económico. Evita malgastar el dinero e iniciar todo tipo de créditos.

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Géminis

Verás la luz al final del camino, llegarás a la meta que con tanto empeño buscaste. Ahora puedes empezar a reducir tus revoluciones.

Salud: Cultiva la tolerancia y el respeto por las opiniones ajenas. Esto te permitirá enriquecerte en forma continua de las experiencias de los demás.

Amor: No abuses de la comprensión de tu pareja porque no sabes cuándo esta llegará a su fin. Pon voluntad para cambiar aquello que debes.

Dinero: Todo encaja correctamente el día de hoy. Las intuiciones de días pasados resultaron ser correctas y la jornada se perfila positiva.

Cáncer

Te sientes agobiado por las responsabilidades y compromisos. Necesitarás una dedicación completa para cumplir con todo.

Salud: No te acostumbres a los éxitos fáciles y las metas a corto plazo o mediocres. Estos te harán tener una imagen distorsionada de lo que puedes ser.

Amor: El distanciamiento en una pareja es una señal. Es importante revertirlo lo antes posible para evitar el alejamiento definitivo.

Dinero: Te verás desenvolviéndote en tu nuevo trabajo con una soltura que no creías posible. Además, las ideas te llegarán a borbotones.

Leo

Te notarás sensible, bastante nervioso y un poco desatento el día de hoy. A pesar de esto, la fortuna te sonreirá.

Salud: Espera lo mejor pero prepárate para lo peor. Este viejo adagio tiene todo lo que necesitas para triunfar en tu vida, sea profesional o social.

Amor: Aprende a darle cabida a tu pareja en las decisiones que tomas. Recuerda que ella también forma parte de tu vida.

Dinero: No temas pedir auxilio a tu pareja para adelantar el trabajo que llevas al hogar. Ella te dará la mano que necesitas.

Virgo

La necesidad es la madre de la inventiva. Buscarás cada medio a tu alcance para lograr entenderte con tu pareja.

Salud: No todo proyecto que emprendas terminará en un éxito. Solo asegúrate de poner todo de ti para alcanzarlo y no tendrás ningún tipo de arrepentimientos.

Amor: Haz partícipe a tu pareja de los problemas que te tocan vivir en cualquier área de tu vida. Ella te ayudará a sentirte mejor.

Dinero: Tendrás grandes avances en proyectos financieros iniciados recientemente. Tendrás una infusión de efectivo pronto.

Libra

Tu pasado volverá para atormentarte en el día de hoy. Las circunstancias evocarán sentimientos hace mucho olvidados.

Salud: No te dejes llevar por comentarios u oídas de la gente que te rodea. Válete de tus propias experiencias para tomar una decisión.

Amor: Tendencia a entrar en discusiones debido a eventos del pasado de tu pareja durante el día de hoy. Evítalo a toda costa.

Dinero: Alcanzarás las metas que te propusiste en estos últimos meses sin mayores dificultades. Aprovecha esta racha de suerte.

Escorpio

Día de grandes noticias ya que te informarán de un gran acontecimiento en tu entorno. Cuidado con tus hábitos alimenticios.

Salud: Que la mente cerrada y estructurada de los que te rodean no comprometa tus convicciones ni derrumbe tus ideales. Muestra tu personalidad.

Amor: Los problemas con la familia de tu pareja se verán acentuados el día de hoy. No hagas caso a los comentarios descolocados.

Dinero: Lograrás tumbar los prejuicios formados sobre tus hombros debido a fracasos anteriores. Disfruta de este momento.

Sagitario

Tu incapacidad de expresarte correctamente te dará ciertos problemas al comunicarte con tus seres queridos en el día de hoy.

Salud: No puedes ser solamente tú el entero responsable por el destino de la pareja, sobre todo si están experimentando dificultades. Plantéale esto.

Amor: El destino pondrá en tu camino una persona que cambiará radicalmente tu futuro si la incorporas a tu vida. Alerta.

Dinero: Es muy importante evaluar todas las posibilidades y riesgos si pretendes iniciar una sociedad. Cubre tus espaldas.

Capricornio

Continuos problemas te asaltarán durante la jornada de hoy al trasladarte a tu lugar de trabajo. Paciencia y calma.

Salud: Delinea los límites de ciertas actitudes nocivas para la pareja de manera clara y concisa. No caigas en ambigüedades o los problemas te asaltarán.

Amor: Lograrás vislumbrar que los sentimientos de tu pareja no son tan genuinos como pensabas. Aclara esto de inmediato.

Dinero: Cultiva tus capacidades en cada oportunidad que tengas. Esto te permitirá aprovechar las oportunidades a medida que aparezcan.

Acuario

Mucha atención a las determinaciones a ser tomadas durante la jornada de hoy. Cambiarán drásticamente tu futuro. Precaución.

Salud: Aprende a poner más atención en tus seres queridos. Ellos siempre están cuando tú los necesitas, así que deberías corresponderles el favor.

Amor: Las oportunidades más importantes en la vida no se dan con aviso. Mantente alerta hoy, podrías conocer al amor de tu vida.

Dinero: Experimentarás serios inconvenientes para llegar a tu lugar de trabajo debido al intenso tránsito. Mantén la calma.

Piscis

Tu falta de dedicación y compromiso en tus obligaciones son la principal causa de tu mediocridad incipiente. Procura cambiar.

Salud: Que el frenesí laboral de estos días no te haga olvidar la necesidad de mantener tu cuerpo sano. Tómate un momento para descansar.

Amor: Tu falta de confianza crónica terminará por desgastar la pareja llevándote a la soledad. Procura cambiar antes de que sea tarde.

Dinero: Te llevará trabajo iniciar la jornada laboral de hoy, pero una vez en marcha, lograrás grandes avances en tu trabajo.