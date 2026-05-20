Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este miércoles 20 de mayo de 2026.

Aries

Tu imaginación puede hacer milagros hoy. Si adoptas un enfoque positivo y tratas de reflexionar antes de actuar, te irá bien.

Salud: Juzgar a tus familiares con demasiada severidad no ayudará a crear el clima de reconciliación. Trata de ser más flexible en tus opiniones.

Amor: Crees que con una persona perfecta a tu lado el amor también será perfecto. Este es tu gran error, la persona perfecta no existe.

Dinero: Podrás tener sorpresas agradables con los juegos de azar, siendo muy probable la obtención de pequeñas recompensas.

Tauro

Trata de no tomar decisiones precipitadas, porque estás en un período de transición que requiere tiempo para asimilar las cosas antes de aventurarte.

Salud: El contacto con la naturaleza te hará recuperar la armonía perdida, organiza una salida con tus familiares al aire libre y volverás a sonreír.

Amor: Te esforzarás por dar lo mejor de ti. Tu entrega será total, sin límites, y eso generará una bella relación de amor y romanticismo.

Dinero: Tu posición económica tendrá perspectivas favorables y posibilidades de crecimiento, solo si generas acciones cooperativas.

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Géminis

Se presentarán inconvenientes e incidencias en el transcurso de viajes. Busca aficiones y actividades que te distraigan.

Salud: Tu energía no está en su punto más alto, debes buscar buenos momentos para pasarlos con la familia y recargar tus baterías. Evita conflictos.

Amor: Alguien de la familia será un gran apoyo cuando te distancies de tu pareja o debas tomar una decisión. Confía en gente cercana.

Dinero: Tus ingresos se elevan, pero también tus gastos. Cuídate porque si no, en breve, terminarás viviendo de la caridad ajena.

Cáncer

No puedes esperar perfección por parte de las personas que te rodean. Evalúa tus pretensiones y exigencias en detalle.

Salud: Parte fundamental de resolver los inconvenientes en la vida radica en la forma que tenemos de mirarlos. Nunca dejes que una situación te supere.

Amor: Es momento de reunirte con tu familia política. Deja las excusas de lado y anímate a publicar el compromiso.

Dinero: Te verás asaltado por cuestiones laborales que creías ya resueltas hace largo tiempo. Asegúrate de ponerles un fin definitivo.

Leo

Nada afectará tu autoestima. En el día de hoy podrías encontrar un nuevo amigo o reencontrarte con uno que hace tiempo no ves.

Salud: Si hiciste méritos, tienes que exigir un reconocimiento a tus capacidades y esfuerzos. Estás en posibilidades de abrir nuevas puertas.

Amor: No es el período más favorable para mantener discusiones con tu pareja. Trata de dominar tu temperamento o tendrás problemas.

Dinero: Usarás muy bien tus mil recursos, con un éxito esperable, pero no por eso menos espectacular. Cancela citas y organízate.

Virgo

Chocarás en el día de hoy contra las imperfecciones del mundo, no te desanimes, las relaciones públicas te llevarán al éxito.

Salud: Únete a personas más progresistas, todo lo que hagas en equipo te fortalecerá y lograrás grandes beneficios. Define con claridad tus objetivos y actúa.

Amor: Es un tiempo propicio para encontrar nueva pareja y reorganizar tu vida sentimental. Hace tiempo que te encuentras sin compañía.

Dinero: Tu perspectiva en la vida es ganar más dinero, pero tus altas pretensiones no deben interferir con tu vida diaria. Sé ordenado.

Libra

Tu reputación puede sufrir altibajos. Atraviesas un período de reevaluación más que de acción directa. Sé prudente y ten paciencia.

Salud: Que lo urgente no te quite energías para atender lo importante que es tu salud. Realízate chequeos médicos una vez por año. Revisa tu dieta.

Amor: Pasarás una fase positiva. Si aún estás buscando una pareja, conocerás a una persona muy intrigante y sensible a tu fascinación.

Dinero: Si tienes que salir de compras, hoy puede ser el día indicado. Destina tu energía a vencer los obstáculos que se presenten.

Escorpio

Desarrollarás anticuerpos que te harán más y más resistente. Contarás con la eficiencia de siempre, pero serás dos veces más creativo.

Salud: Puede que tu actual relación sea eterna o que termine mañana, pero el presente es lo que cuenta. Vive el hoy como si fuera el último día de tu vida.

Amor: La aventura del amor comienza, y esa persona tan especial no será indiferente a tus demostraciones de cariño y afecto.

Dinero: Puedes hacer excelentes relaciones muy importantes para tu éxito profesional. Controla tus gastos en estos días.

Sagitario

Sufrirás algunos conflictos internos a causa de no saber qué decisión tomar respecto de tu economía. Reflexiona con calma.

Salud: Los consejos de un anciano aportarán la cuota de sabiduría que le hacía falta a tu vida. No olvides lo que te diga y ponlo en práctica.

Amor: Ya es hora de que dejes el pasado donde debe estar. Organiza una salida con amigos, verás cómo la disfrutarás.

Dinero: Te gusta arriesgarte en los negocios y para ti no existen limitaciones. Pero cuidado, esta vez puede fallarte la estrategia.

Capricornio

Las reuniones familiares se verán favorecidas hoy. Una época de armonía empieza y puedes enterrar ciertas querellas.

Salud: Debes afirmarte y ganar el reconocimiento frente a tus colegas. Reconcíliate con la imagen serena y mesurada que te caracteriza.

Amor: Manéjate con diplomacia para evitar nerviosismo y desaliento. No te tomes nada personal y proponte dar y recibir amor.

Dinero: En el trabajo, podrás materializar tus ideas con acierto y obtener los réditos calculados solo si pones atención en los detalles.

Acuario

Sin saber por qué, te sentirás muy jovial y carismático. Tu capacidad de asombro y tendencia a gustar se acentúan, y eso te favorece.

Salud: No seas tan rígido contigo mismo, no te maltrates porque tienes la posibilidad de vivir mucho más feliz. En ti está la decisión de cambiar tu vida.

Amor: Aléjate de posturas estrictas y severas, y genera un diálogo fluido con quien amas. Si lo logras, habrá mayor entendimiento.

Dinero: No te sientas culpable o avergonzado si tienes que pedir algún apoyo económico para concretar un negocio, no lo dudes.

Piscis

Si tienes problemas con alguien cercano, estás en condición de generar un acercamiento cálido y limar asperezas existentes.

Salud: Solo requieres de ti para lograr la paz y serenidad que necesitas. Date el tiempo para generar actividades relajantes y sanadoras.

Amor: Irradiarás seducción y carisma, utiliza tu sex appeal para conquistar y deslumbrar al ser amado. Crea climas románticos.

Dinero: Te encuentras en un momento de recuperación económica. Harás una muy buena inversión y obtendrás resultados satisfactorios.