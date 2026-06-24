Conocé qué dice el horóscopo hoy para los signos del zodiaco en este día de la semana.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

¿Qué te depara el día de hoy? ¿Esperas que todo transcurra sin contratiempos? ¿Qué aspecto tiene el éxito para ti? A menudo nos imponemos metas ridículamente altas: nos gustan los grandes avances, los resultados perfectos o los momentos que cambian la vida. Pero, en realidad, muchos de los desarrollos más valiosos llegan de forma silenciosa. Una tensión se disipa. Una conversación sale mejor de lo esperado. Un problema que parecía inamovible comienza a suavizarse. Y todo parece más manejable. El cosmos te promete uno de esos días.

TAURO (21 de abril - 21 de mayo)

Incluso los planes mejor elaborados requieren ajustes. Aparece nueva información y necesitamos adaptar nuestra forma de actuar. Eso es la sabiduría en acción. Has reflexionado mucho sobre una situación y has llegado a lo que parece una conclusión lógica. Sin embargo, hay un detalle importante que necesita aclararse antes de que entres en acción. La buena noticia es que esa comprensión ya está comenzando a surgir. Tu intuición sobre la necesidad de un cambio es completamente acertada. Pero el momento también importa. Una pequeña revisión te llevará a un éxito más rápido.

GÉMINIS (22 de mayo - 22 de junio)

¿Por qué tantos nos preocupamos por parecer «normales»? La verdad es que todo el mundo tiene peculiaridades en su personalidad. También estamos llenos de contradicciones. Y, a menudo, las cualidades que una vez temimos que nos hicieran destacar terminan convirtiéndose en nuestras mayores fortalezas. Estás entrando en una etapa en la que confiar en tu individualidad será mucho más importante que buscar aprobación o intentar encajar en las expectativas ajenas. Hoy, en lugar de preguntarte si estás a la altura, permítete sentir un orgullo sereno por quien eres y por quien te estás convirtiendo.

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CÁNCER (23 de junio - 23 de julio)

Los seres humanos somos maravillosamente paradójicos. Podemos sentir esperanza y duda al mismo tiempo. Podemos desear cercanía mientras anhelamos espacio. Y podemos cambiar de opinión incluso cuando creemos saber exactamente lo que sentimos. No es de extrañar que las relaciones y las emociones resulten tan difíciles de desenredar. Eres especialmente sensible a estas corrientes cambiantes, no solo dentro de ti, sino también en las personas que te rodean. ¿Esa situación confusa que estás afrontando? Tu inteligencia emocional te está guiando hacia una comprensión más profunda.

LEO (24 de julio - 23 de agosto)

Somos expertos en complicar las cosas más de la cuenta. Una investigación lleva a otra investigación. La planificación se convierte en más planificación. Y, antes de darnos cuenta, decisiones sencillas parecen requerir la aprobación oficial de una autoridad superior. ¿Corres el riesgo de otorgar a un desafío más poder y complejidad de los que realmente merece? Sí, es sensato reflexionar. Pero ¿no dispones ya de suficiente experiencia y conocimiento para avanzar? Deja de analizarlo todo en exceso y progresar será más fácil, más rápido y menos estresante de lo que imaginas.

VIRGO (24 de agosto - 23 de septiembre)

No puedes hornear una barra de pan si no tienes un agente leudante que la ayude a crecer. Por mucho cuidado que pongas al mezclar los ingredientes, la ausencia de ese elemento cambiará el resultado. Estás cerca de conseguir algo importante, pero te falta una pieza crucial del rompecabezas. La buena noticia es que esto no es una señal de fracaso ni una razón para abandonar tus planes. Lo que falta puede encontrarse o sustituirse. Un ajuste creativo, una idea nueva o una solución inesperada resolverán esto con sorprendente rapidez y restaurarán tu confianza. Es hora de pensar sin límites.

LIBRA (24 de septiembre - 23 de octubre)

Por mucho que planifiquemos, anticipemos o intentemos mantener el control, siempre surgen acontecimientos inesperados que transforman el panorama y nos obligan a adaptarnos. No necesitas aferrarte con más fuerza a una situación esperando que así llegue la certeza. Algo discretamente prometedor está empezando a tomar forma en tu mundo. Por eso, en lugar de intentar predecir cada resultado o protegerte de cada posibilidad, permítete permanecer abierto. Lo que se acerca resultará mucho más inspirador y significativo de lo que imaginas.

ESCORPIO (24 de octubre - 22 de noviembre)

A menudo es mucho más fácil reconocer la sabiduría cuando pertenece a otra persona. Si te presentan el dilema de alguien más, tus instintos son agudos, perspicaces y admirablemente claros. Sin embargo, cuando las emociones son personales, incluso las personas más sabias comienzan a dudar de sí mismas. Si estás rodeado de opiniones y consejos sobre lo que «deberías» hacer a continuación, pregúntate qué orientación le darías a otra persona en tu misma situación. En el fondo, ya conoces la respuesta. Tu intuición está funcionando excepcionalmente bien ahora. Tu misión consiste en confiar en ella.

SAGITARIO (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Imagina que formas parte de una famosa banda de rock y te preparas para un concierto. Probablemente estés cansado de interpretar algunas de tus canciones antiguas y deseando tocar las nuevas. Pero sabes lo que espera el público y necesitas satisfacerlo. De manera similar, en la vida a veces cumplimos ciertas expectativas para que las cosas sigan funcionando con normalidad. Estás deseando dejar atrás una obligación que ya no refleja hacia dónde quiere dirigirse tu corazón. Da lo mejor de ti en lo que actualmente se requiere. La respuesta que obtengas te concederá la libertad para expresar tus verdaderas necesidades.

CAPRICORNIO (22 de diciembre - 20 de enero)

A veces, solo cuando la vida se vuelve extraña o emocionalmente inestable nos damos cuenta de qué personas, valores y recuerdos nos sirven de ancla. Estás buscando tranquilidad en medio de la incertidumbre o del cambio. Pero la fortaleza que necesitas no está tan lejos como crees. De hecho, ya existe en aquellas partes de tu vida que tienen un significado más profundo para ti. En lugar de concentrarte en lo que sigue sin resolverse, conecta con aquello que constantemente restaura tu confianza. Así aflojarás el control que una preocupación está ejerciendo sobre demasiado espacio mental y emocional.

ACUARIO (21 de enero - 19 de febrero)

Fíjate en cómo rodeamos cuidadosamente los temas que realmente nos importan. Insinuamos. Damos pistas. Cambiamos de tema a mitad de una frase y esperamos que los demás comprendan lo que queremos decir. Sin embargo, evitar las conversaciones difíciles permite que los malentendidos permanezcan. Hoy encontrarás el valor necesario para abordar un asunto delicado con honestidad. Incluso un pequeño momento de apertura puede transformar el ambiente. El progreso auténtico se vuelve posible cuando dejamos de fingir que todo está bien. El alivio emocional será enorme.

PISCIS (20 de febrero - 20 de marzo)

La conciencia es valiosa. Pero también lo es la perspectiva. Cuando pasamos demasiado tiempo mirando hacia atrás, resulta difícil avanzar con confianza hacia el futuro. Sin embargo, lanzarse hacia delante sin reflexionar también conlleva riesgos. El desafío consiste en encontrar un equilibrio saludable entre la cautela y la confianza. Una parte de ti quiere permanecer alerta ante cualquier cosa que pueda salir mal. Otra anhela dejar de preocuparse y avanzar con decisión. Afortunadamente, no tienes que elegir entre una y otra. Existe un camino intermedio. Mantén la calma y la concentración, y lo encontrarás.