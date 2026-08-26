Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este miércoles 26 de agosto de 2026.

Aries

A pesar de que lo intentes, te será imposible rescatar una amistad de las garras del desastre. Afronta esta difícil situación.

Salud: Recuerda que la fortuna sonríe a los que se arriesgan. No dudes en buscar activamente aquello que tiene la posibilidad de hacerte feliz.

Amor: Tu poco tiempo libre está alejándote de tu pareja. Haz un lugar en la agenda de hoy para vivir un momento romántico con ella.

Dinero: Ciertas sugerencias que hicieras a tus superiores no serán tomadas de la mejor manera por ellos. Resígnate.

Tauro

Deja atrás las disputas por dinero y dale prioridad a los afectos, ellos serán los únicos que podrán ayudarte en tus problemas.

Salud: La música calma a las fieras. Has tenido una jornada muy agitada, lo mejor es un buen baño relajante y un poco de música suave.

Amor: Si no puedes contener tus celos, lo más probable es que tu pareja termine dejándote. Nadie soporta semejante presión.

Dinero: Es posible que lo que te prometieron nunca se cumpla. Trata de que tu dinero no se vea comprometido por esta falsa promesa.

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Géminis

La imparcialidad brilla por su ausencia. Tienes tendencia a posicionarte claramente y a tomar partido, solamente que algunas veces no es tan bueno.

Salud: Cuida en especial tus manos y tus uñas de tanto trabajo forzoso. El cuidado del tacto es tan importante como cualquiera de los otros.

Amor: Toda tu voluntad puesta en este amor no dará frutos porque falta retribución en el sentimiento. No pierdas el tiempo.

Dinero: En el trabajo debes adaptarte a las nuevas circunstancias y compañeros, porque tarde o temprano te rendirán sus frutos.

Cáncer

Podrás dedicarle un poco de atención a tus seres amados en la jornada de hoy. No desperdicies el día en banalidades sin sentido.

Salud: No dudes en pedir la ayuda o consejo de esas personas especiales para ti en el momento que estés atravesando todo tipo de vicisitudes.

Amor: Día propicio para diálogos familiares. Encontrarás la manera y el espacio para hacer por fin formal la relación con tu pareja.

Dinero: Deberás trabajar en conjunto con un par laboral que no es de tu agrado hoy. Establece las reglas de antemano.

Leo

Respetas las creencias de los demás, pero hoy no harás caso a los consejos que te den, preferirás actuar por tu cuenta.

Salud: No le des más importancia al trabajo de la que se merece o acabarás estresado. Un viaje, aunque sea por unos días, te vendría bien.

Amor: Te sientes confundido en esta relación. Lo mejor es ordenar los sentimientos antes de hablar con tu pareja. Sé sincero.

Dinero: La libertad de elección te brindará la posibilidad de desplegar toda tu creatividad. No te ates a las decisiones de los demás.

Virgo

Dale crédito a tus intuiciones, es la única manera de escalar posiciones rápidamente. Pero que el éxito no te maree.

Salud: No permitas que cualquiera venga a decirte lo que tienes que hacer. Ya eres bastante grande como para no hacerte cargo de tu vida.

Amor: Tu pareja te fue infiel y ahora vuelve arrepentida a buscar tu perdón. Analiza bien qué harás, después no hay vuelta atrás.

Dinero: Desconfía de propuestas económicas que pueden resultar engañosas. Estudia bien cada detalle antes de firmar algo.

Libra

Abrirás un nuevo capítulo en tu vida durante la jornada de hoy. Esto traerá consigo grandes satisfacciones a nivel personal.

Salud: No dejes que la tensión en la pareja escale a niveles nocivos para la integridad de la relación. Aprende a notar cuando es necesario detenerse.

Amor: No cierres todos los canales de comunicación con tu pareja solo porque experimentaste algunos inconvenientes con ella.

Dinero: La jornada laboral pasará más rápido de lo que pensabas, dejándote libre para descansar el resto del fin de semana.

Escorpio

Encontrarás a la tensión en cada lugar al que vayas en el día de hoy. La mejor solución será permanecer en silencio.

Salud: Deberás aprender a marcar los límites entre tu vida profesional y tu relación. No te permitas transmitir las tensiones a tu pareja.

Amor: Grandes experiencias los aguardan en la jornada de hoy. Darán un paso decisivo para el futuro de la relación durante el día.

Dinero: Grandes ideas te tomarán por asalto en la jornada de hoy, llenándote de esperanzas de crecimiento a futuro.

Sagitario

La tensión y la discordia parecerán haber tomado tu vida por asalto, siguiéndote a cada lugar al que acudas. Mucho cuidado.

Salud: No dejes que el egoísmo y la soberbia atenten contra la integridad de la pareja. No hay lugar para ellos en una relación saludable.

Amor: No dejes que las determinaciones de tu pasado te atormenten más de lo necesario. Acepta tu pasado como parte de ti.

Dinero: Te pondrás en una situación difícil por voluntad propia al confiar en las personas equivocadas para administrar tu capital.

Capricornio

Deberás posponer ciertas reuniones con amigos debido a circunstancias más allá de tu control. Explícaselos en detalle.

Salud: Tu éxito o fracaso en tus emprendimientos dependerá únicamente de cuan sabiamente hayas elegido tus metas. No dejes que la frustración te venza.

Amor: Jornada especial para compartir momentos cercanos con la pareja. Busca iniciar alguna actividad para romper la rutina.

Dinero: Jornada laboral típica, sin mayores complicaciones, todo marchará como de costumbre. Se resuelven ciertos problemas.

Acuario

Ciertas precauciones que tomarás en días anteriores te evitarán una serie de inconvenientes durante la jornada de hoy.

Salud: No permitas que la presión termine por nublar tu sano juicio a la hora de enfrentarte con dificultades cotidianas. Serenidad.

Amor: Procura mantenerte alejado de las discusiones en la pareja, al menos durante la jornada de hoy. Precaución.

Dinero: No dejes que tu irresponsabilidad e inmadurez afecten nuevamente tu status profesional, aprende de tus errores pasados.

Piscis

Procura no ser tan estructurado en la vida. Existen ciertas sorpresas que hacen que valga la pena tomar ciertos riesgos.

Salud: Es inevitable experimentar problemas y vicisitudes en la vida. Lo importante es mantener en mente que estos son solo temporales, y se solucionarán.

Amor: No sirve de nada que te encierres a llorar por un amor que ya terminó. Aprovecha el fin de semana para distraerte con amigos.

Dinero: Deberás reformular ciertas metas a largo plazo que se han vuelto, de momento, inalcanzables. No te sobrepases.