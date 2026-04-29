Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este miércoles 29 de abril de 2026.

Aries

Ya es muy tarde para volver atrás, has cruzado el punto sin retorno. Deberás poner todo de ti para salir de este problema laboral.

Salud: No temas reposar tus temores y ansiedades en los hombros de tu pareja. Acostúmbrate a compartir tus sentimientos, recuerda que ya no estás solo.

Amor: Jornada más que positiva propicia para reconciliaciones. Inicia el diálogo con tu pareja para solucionar diferencias.

Dinero: Tendrás un fin de semana libre de tensiones, más que propicio para recargar energías y enfrentar la rutina venidera.

Tauro

Tu terqueza a la hora de tomar consejos te hará cometer varios errores y descubrir lo advertido por tu propia cuenta.

Salud: No puedes pasar tu vida dependiendo económicamente de otros. Llega el momento en el que una persona debe buscar su propio futuro.

Amor: Terminará tu buena racha en lo que a conquistas casuales se refiere. Comienza a considerar iniciar una relación estable.

Dinero: Tus disfunciones a la hora del trabajo en equipo te traerán inconvenientes en la etapa que estás atravesando en tu trabajo.

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Géminis

Ciertos pensamientos negativos invadirán tu mente durante la jornada de hoy. No le des más cabida de la necesaria.

Salud: No te atrevas a renunciar a tus metas simplemente porque alcanzarlas se vuelve muy complicado o difícil. Deja las dudas de lado y pon todo de ti.

Amor: La sensibilidad de tu pareja se encontrará a flor de piel en la jornada de hoy. Haz uso máximo de tu tolerancia.

Dinero: Recuerda que tu manera de encarar los desafíos y de ver las cosas no es única. No dejes que tu orgullo te tape la realidad.

Cáncer

La fibra que siempre te has asegurado de mantener oculta finalmente se abrirá paso y logrará surgir. No te apenes de lo que eres.

Salud: No hay nada de malo con la imprevisibilidad de las cosas. Debes aprender que nunca estarás en completo control de tu existencia.

Amor: Compartirás momentos de tensión durante la jornada de hoy junto a tu pareja. Cuídate de los accidentes de tránsito.

Dinero: Tarde o temprano todos pagamos nuestros pecados. Los que hoy te dan malos momentos eventualmente tendrán su castigo.

Leo

Te sentirás invadido por una sensación de completo nerviosismo. La rutina te está afectando seriamente. Busca desconectarte.

Salud: Aprovecha tus experiencias pasadas en el campo emocional y amoroso para cultivar tu relación actual de una mejor y más positiva manera.

Amor: Recientes discusiones han dejado profundas marcas en la pareja. Procura evitar continuar con las peleas. Paciencia.

Dinero: Grandes noticias te estarán esperando en tu ambiente laboral en la jornada de hoy. Disfruta de este momento.

Virgo

Saldrá a relucir tu tendencia mandona y autoritaria en la jornada de hoy. Esto creará roces a nivel social y sentimental.

Salud: La vida no nos impone situaciones que sean completamente insalvables. Absolutamente todo en ella tiene solución, excepto la muerte.

Amor: Parte importante de la convivencia reside en la tolerancia con las diferencias de tu pareja. Ve paso a paso.

Dinero: No tendrás descanso posible en la jornada de hoy debido a exigencias irracionales por parte de tus superiores. Paciencia.

Libra

Las relaciones familiares están en calma. Los nubarrones se dispersaron, pero hoy un hecho insólito reavivará viejos conflictos.

Salud: Si quieres mantener tu cuerpo en forma, comienza por dejar de lado los dulces. Tampoco olvides hacer alguna rutina de ejercicios.

Amor: Una crisis bastante importante surgirá en el seno de la pareja. Ambos deberán esforzarse mucho para poder superarla.

Dinero: No seas tan obsecuente con tus superiores. Ellos reconocen tus intenciones y hagas lo que hagas no lograrás nada extra.

Escorpio

Jornada vertiginosa de principio a fin donde deberás poner todo de ti a cada momento para ajustarte a tus planes.

Salud: Los excesos son nocivos en cualquier aspecto de la vida. Aprende a buscar el equilibrio perfecto en cada determinación que tomes.

Amor: Hoy tendrás la posibilidad de acabar con tus días de soledad, si es que logras juntar el coraje necesario. Atrévete.

Dinero: La concreción de ciertos proyectos a mediano plazo de manera exitosa te han llenado de confianza. Aprovecha esta racha.

Sagitario

El destino juega a tu favor el día de hoy, pero estás tan ocupado que te costará entender las señales. Presta atención.

Salud: Comienza a prestarle más atención a tu piel, a largo plazo tu cuerpo te lo agradecerá. Comienza por tomar mucha agua e hidratarla.

Amor: Esta relación te tiene viviendo en una burbuja. Nunca te sentiste en este estado, y eso no tiene nada de malo. Disfrútalo.

Dinero: Estar pendiente de los detalles hace que te distraigas de problemas mayores. Pon más atención porque vas directo al fracaso.

Capricornio

Para ti la primera impresión no es la más importante. Sin embargo, hoy conocerás a alguien que te hará cambiar de parecer.

Salud: No busques que todos te adulen por cómo eres y por lo que haces. Tienes el cariño de la gente que quieres y eso es importante.

Amor: Sabes cómo hacer para que esa persona que te interesa caiga a tus pies. Pero no juegues con sus sentimientos, sé sincero.

Dinero: Deja de lado los intereses personales y piensa un poco más en los beneficios grupales. La unión hace la fuerza.

Acuario

Tus recientes molestias en las vías respiratorias se han agravado con los días. Piensa en visitar al médico.

Salud: Haz de la tolerancia y el respeto tus estandartes de vida. Utilízalos para regir la forma en la cual te desenvuelves.

Amor: Las pocas horas de sueño y descanso están afectando tu carácter negativamente. Esto está empezando a notarse en tu relación.

Dinero: El día de hoy, te destacarás casi sin proponértelo en lo laboral, ya que tus ideas fascinarán a tus superiores.

Piscis

El cansancio se hará evidente en tu rostro durante la jornada de hoy. Recurre a un médico acerca de tu dificultad para dormir.

Salud: No utilices a los demás para proyectarte de manera más favorable. Este tipo de actitudes es la que hace de este mundo un lugar hostil y desagradable.

Amor: Jornada de total armonía y entendimiento en la pareja. Todo irá sobre ruedas para el amor en la relación hoy.

Dinero: Una nueva forma de ingreso llegará a tu economía. Dale la bienvenida con los brazos abiertos y aprovéchala al máximo.