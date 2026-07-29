Horóscopo de hoy, miércoles 29 de julio
Te acercamos las predicciones y los consejos de la astrología para tu signo en cuestiones de salud, amor y dinero.
Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este miércoles 29 de julio de 2026.
Aries
Podrías ser víctima de abusos e injusticias, y esto podría acabar en pérdidas económicas. Concentra energías y pon atención.
Salud: Hoy dedica tu tiempo a limpiar y ordenar los lugares que utilizas diariamente. Te sentirás reconfortado al hacer algo provechoso.
Amor: Te sentirás traicionado, han destruido tu confianza y te costará volver a confiar en el sexo opuesto. No hagas reglas generales.
Dinero: Un tema de dinero te tendrá en jaque. Son cuestiones que llevas tiempo dejando de lado y que ahora se juntarán en tu cabeza.
Tauro
Prosperidad y emociones sin tregua, sabrás adaptarte como nunca a los tiempos que corren. Sorpresas gratas para el día de hoy.
Salud: La gente que te quiere será un puerto seguro. No te preocupes tanto y evita volver la vista atrás porque la nostalgia no te ayudará mucho.
Amor: Recuperas una amistad. Alguien querido se opondrá abiertamente a tus opiniones, pero todo quedará olvidado.
Dinero: Harás compras de último momento para poder adquirir el obsequio justo. Posibilidad de encontrar alguien que te será útil.
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Géminis
Alguna persona importante podría apoyarte en tus proyectos, así que escucha sus consejos e intenta esclarecer todas tus dudas.
Salud: La vida es un permanente cambio. Si aceptamos los cambios del universo, debemos aceptar los nuestros, aunque no sean como deseamos.
Amor: Aumentará tu prestigio y tu popularidad en los grupos del sexo opuesto. Se aproximan varias insinuaciones y deberás elegir.
Dinero: Tendrás un ascenso en el trabajo, lo que también implica aumento de sueldo. Pero ten cuidado cómo inviertes tu dinero.
Cáncer
La familia y los amigos te apoyan. Trata de hacer frente a los retos que ahora se presenten, no será un momento fácil.
Salud: Madrugando y disfrutando de las primeras horas del día, encontrarás que la jornada ha sido fructífera y alentadora.
Amor: Tus iniciativas sentimentales de estos días serán un éxito. No hay frustraciones y podrás forjar uniones sinceras y a largo plazo.
Dinero: No abarques más de lo que puedes, porque los proyectos laborales inconclusos te perjudicarán económicamente. Una cosa por vez, no lo olvides.
Leo
Cualquier rol pasivo te separa de tu naturaleza activa y entusiasta. No bajes los brazos. Busca protección y contención en tus seres queridos.
Salud: Con cuidado, la constante crítica puede dañar tu relación con los demás. Es importante que no proyectes tu nivel de autocrítica a los demás.
Amor: A pesar de los problemas amorosos que se puedan presentar, mantendrás el diálogo y eso sostendrá tu relación de pareja.
Dinero: Acude a tu buen juicio y no gastes más de lo que tienes. Agenda tus citas de trabajo para evitar contratiempos. Atención.
Virgo
Inauguras una época de prosperidad y de recogida de frutos. Sé generoso con quienes estuvieron a tu lado este tiempo.
Salud: El estrés hoy te pasa factura. Intenta que este día sea más armónico que el anterior, y dale un respiro a tu cuerpo de tanta ansiedad retraída.
Amor: Hoy en el amor vas a sacar tu cara más alegre y extrovertida. Con tu armonía enamorarás a cualquiera que pase por tu lado.
Dinero: Ten cuidado con el destino que le das al dinero. No es momento de regalar lo que tanto te ha costado ganar. Ocúpate de medirlo.
Libra
Puede que tus temas de conversación tengan escaso interés, incluso para ti. Seguro que hablarás sobre trivialidades.
Salud: Tus malos hábitos alimenticios y tus horarios te pasarán factura. Intenta corregirlos de a poco. Posibles sobresaltos en estos días.
Amor: Momentos tristes. Podrás contar con tu pareja, si es que la tienes, y con tus amigos en todo momento, no te dejarán solo.
Dinero: En cuestiones laborales y económicas vives un período muy activo donde aumenta tu compromiso en el trabajo. Paga las cuentas.
Escorpio
Recuerdos de relaciones pasadas perturban, tal vez discutas sin razón aparente o estés muy callado. Tu estado de ánimo mejorará.
Salud: Planearás un viaje para los próximos meses. Es importante que sea en compañía de alguien que pueda seguir tu ritmo. Intrépido y aventurero.
Amor: Darás prioridad al contacto con tu ser amado por sobre los amigos y el estudio. Te compensarán de la misma manera.
Dinero: Para salir del paso cuando la fortuna es esquiva, alíate con personas decididas en las cuales confíes ciegamente.
Sagitario
Tu despreocupación y confianza al extremo puede jugarte una mala pasada. No te desentiendas tan fácilmente de las cosas. Evalúa las prioridades.
Salud: Regula tu nivel de eficiencia y exigencia. Haz un balance para no sobrepasarte con los que te rodean. Ten paciencia ante demandas injustificadas.
Amor: Las sacudidas que experimentan las relaciones afectivas servirán para afianzar la pareja cuando pase el peligro. Sé paciente.
Dinero: Etapa en la que te verás favorecido para hacer unas inversiones. Tendrás que ser cauto para sacar ventaja de ellas.
Capricornio
Acabas de recibir una noticia que te hace ver las cosas de una manera diferente. Todavía no es tarde para actuar y cambiar.
Salud: Mientras estés seguro de lo que sientes, te puedes proteger del dolor. Tu integridad y honestidad son valores que hay que preservar a toda costa.
Amor: La pareja pasará por una serie de crisis. En este momento lo mejor será que cada uno busque el apoyo y la confianza del otro.
Dinero: No dejes que tus colegas desestimen tus propuestas de trabajo. Tú estás convencido de su validez, así que pelea por ellas.
Acuario
Estarás reservado y racional, y hoy tendrás una buena dosis de autoconfianza. Sigue adelante con tus proyectos.
Salud: Es tiempo ya de darle un giro diferente a tu vida y salir de la monotonía en que te has sumergido. Prueba con una app de citas.
Amor: Posees una capacidad de dar muchísimo amor, trata de no jugar a la indiferencia y toma contacto con tus aspectos más sensibles.
Dinero: Puedes sufrir reveses en lo profesional y que esto afecte a tus finanzas. Tienes que enfrentarte a los obstáculos.
Piscis
Continúa en pie de lucha, fuerte y seguro de ti mismo. Una nueva reunión familiar vía videollamada servirá para unir lazos familiares.
Salud: Conversa con tus allegados de tus gustos, tus pensamientos y tus sueños. Pasa por alto un poco la disciplina sin dejar de mostrar tus sentimientos.
Amor: Podrás llevar tus conquistas amorosas hacia altos puntos de intensidad erótica, pero sé más fantasioso e imaginativo.
Dinero: El trabajo puede mejorar lentamente. No desesperes, todo irá mejorando paulatinamente y con tu propio esfuerzo.