En el horóscopo de hoy, sábado 20 de enero, el Sol comienza a recorrer al racional y frío signo Acuario para brindarte mucha energía mental y que con más desapego tomes buenas decisiones. De esta manera, podrás mirar la vida de una forma más objetiva.

HORÓSCOPO DE ARIES

La energía del signo Acuario hoy aumentará con el paso del Sol a este signo. Con este suceso sentirás que tienes todas tus fuerzas vitales activadas y podrás llevar a cabo cualquier tipo de actividad.

Además, como tu temperamento fluirá con tu lado racional, si alguien te habla fuerte estarás preparado para manejar cualquier rivalidad con buena diplomacia.

Por otro lado, las decisiones de estos días serán muy asertivas y podrás cumplir con efectividad lo resuelto. Ante los inconvenientes, no estarás dispuesto a ir hacia atrás, pero lo harás sin pelear.

HORÓSCOPO DE TAURO

En este día, con el cambio de signo del Sol, tus sentimientos no estarán en uno de sus mejores momentos, pues no lograrás ponerte de acuerdo con tu mundo interno. Por eso, estarás más vulnerable. Si bien sabes que no es lo mejor que te pueda pasar con la energía acuariana de estos días, te costará controlarlo.

Según lo mencionado, podrías sentirte desganado y, especialmente en este día, tus deseos de trabajar estarán totalmente ausentes. Ten cuidado porque tampoco será un día para la actividad social ni para reunirte con amigos y el mal humor estará a flor de piel.

HORÓSCOPO DE GÉMINIS

Hoy el Sol pasará al signo Acuario, lo que significará que faltan cuatro meses para tu cumpleaños y que llegarán días para la proyección de tu futuro. Gracias a esto, te sentirás con un buen estado interno, sin tensiones y con mucho optimismo porque tu instinto te dice que todo te saldrá bien.

Además, será un momento de bienestar y alegría en las actividades sociales. Laboralmente, podrás contactarte con personas en posición de poder que apoyarán tus proyectos. Por otro lado, las decisiones que tomes en estos días contarán con la fuerza necesaria para llevarlas a cabo.

HORÓSCOPO DE CÁNCER

Hoy, con el cambio de signo del Sol, de acuerdo con tu horóscopo, podrías sentir tensiones y tener algún enfrentamiento con quienes te rodean, pues te estarás comparando con los demás y no te agradará verte disminuido o comprobar que otros ganan más; menos aún si han llegado a cargos más altos.

El resultado de esto dependerá del control que puedas hacer de tus arrebatos emocionales. Así que, si logras mantenerte en equilibrio, podría ser hasta un día favorable al destinar toda esa energía en poner tus pendientes al día o aumentar el tiempo para tus ejercicios.

HORÓSCOPO DE LEO

Este será un día en el que no lograrás ponerte de acuerdo contigo mismo. Por eso, te costará manejar bien tu ego y tus reacciones, lo que te podría llevar a conflictos o rivalidades.

Además, sentirás que tu prioridad es demostrar tu poder e imponer tu opinión sobre la de los demás, porque te podrías sentir derrotado y mirar solo los obstáculos del camino.

Sin embargo, si reconoces esta falencia, tendrás la capacidad de lograr un cambio de actitud e incorporar el aprendizaje de las experiencias difíciles en lugar de rechazarlas. Esto último mencionado serán pasos importantes para seguir creciendo.

HORÓSCOPO DE VIRGO

Con el paso del Sol a Acuario, el Universo te dará un muy buen día para sacar de tu interior todos los temas que te preocupan y así librarte de ellos. También para escuchar los problemas de los demás y aceptar los consejos que quieran darte.

En las conversaciones que mantengas, serás capaz de sostener tu tolerancia y complacencia, lo que te permitirá realizar buenos acuerdos con muy poco esfuerzo.

Por otro lado, tu mente estará lúcida y dispuesta a recibir todo tipo de energía. Además, si necesitas pedir ayuda, no dudarás en solicitarla a tus amigos, pues estarán pendiente de ti.

HORÓSCOPO DE LIBRA

A toda la energía acuariana que hay en estos días, hoy el Sol le sumará su energía aumentando su influencia. Esto lo notarás en que te sentirás relajado, sin mayores ambiciones y no pensarás en el trabajo, sino en que quieres disfrutar minuto a minuto todo para no sentir las obligaciones de la rutina diaria.

Percibirás en tu interior una gran satisfacción y armonía que te permitirá transmitir tu paz a quienes te rodean y así disfrutar de buenos momentos. Además, podrías tener un buen acercamiento amoroso; especialmente, si haces un baño especial para aumentar tu suerte y eliminar energías negativas.

HORÓSCOPO DE ESCORPIO

Hoy será un día en el que podrías sentirte presionado por las circunstancias y encontrarte obligado a efectuar un cambio de planes sobre las decisiones tomadas en los últimos días.

Lo favorable de estas influencias planetarias, así como del paso del Sol al signo Acuario, es que te ayudarán a descartar los planes que sabes que no te funcionarán.

Será un día para mantenerte tranquilo y no acercarte a personas de autoridad o jefes, ya que tendrás una tendencia al mal humor. Por otro lado, te sugiero tener presente, para saber cómo responder, que podrías recibir críticas mal intencionadas.

HORÓSCOPO DE SAGITARIO

Hoy el Sol pasará a Acuario y te dará un óptimo estado de ánimo mental y emocional, lo que será la base de tus próximos éxitos si logras mantenerlo durante los próximos días.

Además de presentarse muchas oportunidades de progresar, tendrás una inmensa satisfacción interna al escuchar la voz de tu corazón diciéndote que nada negativo podría sucederte.

Siguiendo esto, te recomiendo no rechazar proposiciones que recibas en estos días, pues, al mismo tiempo de conseguir una buena transacción comercial, podrías iniciar una muy buena relación de amistad que será de buenas intenciones y se mantendrá en el tiempo.

HORÓSCOPO DE CAPRICORNIO

En este día, estarás dedicando tus prioridades a la organización de tu agenda laboral de la semana próxima, ya que tienes un estado mental metódico y disciplinado. Ubicarás toda tu concentración al más mínimo detalle, pues quieres que el resultado sea lo más positivo posible en temas laborales y financieros.

También será buen momento para acercarte a las personas mayores, pues con su sabiduría te darán el consejo exacto que necesitas para salir adelante con tus proyectos. Además, por las influencias del día, podría surgir alguna oportunidad sentimental que nacería por un asunto de negocios.

HORÓSCOPO DE ACUARIO

Hoy el Sol pasará a tu signo y aumentará tus deseos de libertad, así como tu ansiedad por sentirte libre. Por esto y a lo largo del día, estarás cambiando continuamente de opinión y el horario de tus reuniones de trabajo.

Sin embargo, gracias a tu ingenio y tu chispa intelectual, mientras cancelas algunas citas, también irás manifestando más tu originalidad e individualismo, y organizando distintos tipos de reuniones. En estas podrás conocer personas fuera de lo común, hecho que te servirá para sumar ese toque diferente que hoy necesitas.

HORÓSCOPO DE PISCIS

Hoy amanecerás sintiéndote con pocas fuerzas y con tu nivel de energía bajo, así que no inicies algo que te requiera esfuerzo o que sepas que, a lo largo de los días, te exigirá mucha concentración y persistencia.

Es preferible que dediques más tiempo a realizar pequeñas meditaciones para tener una mayor comprensión y así mejorar tu mundo interno y espiritual aprovechando la energía chamánica que tienes a tu alrededor.

Deberás tener cuidado con que, en este día, tu imaginación no te haga exagerar en ver menos alegrías y más fracasos, ya que tendrías una fuerte sensibilidad a ver lo negativo.