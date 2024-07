Las confrontaciones verbales van a estar a la orden del día durante julio y agosto, así que elige bien tus batallas

Aries

Como lo vimos en tus horóscopos de julio, aprovecha el fin de semana porque con Mercurio en Leo hasta el 24 de julio, puedes dedicarte a cualquier proyecto que requiera que desarrolles tu lado más artístico y creativo. Es ideal para pasatiempos, juegos, actividades recreativas.

Tauro

La llegada de Marte a Géminis te favorece para ganar dinero o hacer tu vida más cómoda y segura. Tu deseo de ser financieramente independiente podría conducir a cosas positivas hasta el 3 de septiembre, como el pago de deudas o afirmar tu independencia económica.

Géminis

Cuidado con aferrarte demasiado a tu pareja, incluso ante un conflicto serio. Si estás teniendo muchos problemas en tu relación, analiza si no estás evitando la ruptura por miedo al cambio, a pesar de que sabes que emocionalmente no estás bien.

Cáncer

No tomes decisiones radicales hoy, porque bajo la influencia de las energías que hoy te acompañan, tus nuevos proyectos pueden terminar casi tan rápido como comenzaron. Es fácil que te sientas conmovida emocionalmente, tus emociones están a flor de piel, por lo que también puedes sentirte herida o decepcionada.

Leo

Venus está caminando por tu signo hasta el 3 de agosto, y durante este tránsito alguien puede hacer vibrar tu mundo o tu corazón. Independientemente de tu estado civil, deja espacio en tu agenda para las aventuras de verano.

Virgo

Desde hoy y hasta el 3 de septiembre es un buen momento para perseguir tus objetivos y poner en marcha un plan profesional, también, es buen momento para hacer valer tus deseos. Estás motivada y puedes aprovechar tu entusiasmo.

Libra

Es un fin de semana que vives con cierta actitud paternalista, quieres proteger a quien amas, pero también, ayudarlos a crecer profesional y personalmente mostrándoles el camino o brindándoles tu experiencia y apoyo.

Escorpio

Si a lo largo de los próximos días, alguien a tu alrededor necesita de tu experiencia o conocimiento, no vas a dudar en transmitirle todo lo que has aprendido. Es un día en el que te puedes sentir extraordinariamente feliz y tolerante, siempre y cuando no te sientas enjaulada o encerrada.

Sagitario

Tu capacidad para comprender la motivación detrás de lo que hacen los demás, y de la propia naturaleza humana, te puede llevar a ser consuelo de alguien. Si lo decides, tus palabras pueden ser muy reconfortantes para otros.

Capricornio

Elige bien tus batallas, porque hoy es uno de esos días en los que puedes discutir con quien no te simpatiza, y quizá no te quieras rendir hasta ganar. Estás en condiciones de aprender mucho sobre ti misma escuchando a los demás.

Acuario

Hasta el 3 de agosto, nuevos personajes que pueden llenar tu corazón de alegría y afecto, estarán más cerca de ti de lo que crees, así que no las ignores. Es momento de reforzar todos los vínculos cercanos en tu medio social, personal y laboral.

Piscis

El fin de semana es ideal para revisar tu salud física y retomar o crear hábitos que te permitan mejorar tu rendimiento, salud y bienestar. Es un fin de semana ideal para organizar, archivar u ordenar cualquier espacio.