Hoy inicia Venus retro ¿Lista? Los próximos 40 días se van a encargar de llevarte por tu historia de pareja, el ‘fantasma de tus relaciones pasadas’ se puede manifestar porque necesita ayudarte a descubrir algo importante.

Aries

No solo te encontrarás más creativa, también te descubrirás en sintonía con tus emociones y con la capacidad de canalizarlas a través de salidas creativas o artísticas. Es un día muy positivo para socializar y repasar tus horóscopos de julio, porque te sentirás bien al conectar con los demás. Emocionalmente, puedes estar fortaleciendo vínculos con tus amigos o tu pareja.

Tauro

El día de hoy te puede tener ocupada revisando tus raíces, tus cimientos emocionales, qué tan bien se han cultivado y qué cambios debes realizar para fortalecerlos. Tus recuerdos de la infancia o el pasado pueden ser más fuertes o vividos el día de hoy, Úsalos para entender mejor tu mente subconsciente.



Géminis

La energía mental está muy alta el día de hoy, pero tus emociones pueden estar nublando tu capacidad para la razón y la lógica. Si tienes trabajo para comprender lo que quieres, trata de escribir al respecto para que puedas aclararte.

Cáncer

Existe la posibilidad de que hagas una compra impulsiva porque te sientes atraída emocionalmente hacia ese ‘objeto de deseo’ así que asegúrate de gastar tu dinero de manera inteligente, de lo contrario, puedes terminar con deudas que no necesitas.

Leo

Puede que este no sea un momento en el que puedas quedarte callada o guardarte lo que sientes, porque tu estado de ánimo es más impredecible y puedes estar un tanto voluble. Así que tómate el tiempo para meditar tus decisiones y tus palabras.

Virgo

Si las últimas semanas han sido complicadas a nivel emocional, te puedes estar sintiendo más deprimida de lo habitual, así que procura no hundirte en negatividad ni aislarte demasiado de las personas que te aman.

Libra

Hoy te vas a sentir plena y más cómoda dentro de un grupo, especialmente con personas que piensan como tú. Si puedes aprovechar para unir energías y sacar un proyecto o emprender un objetivo común, mucho mejor.

Escorpio

Si no te sientes bien emocionalmente, puedes evadirte dentro del trabajo o llenándote de responsabilidades para evitar tener tiempo libre y enfrentar tu situación personal, pero esto solo te llevará a sentirte muy agotada.

Sagitario

Date permiso para salir al mundo el día de hoy, planifica un viaje, realiza un viaje por una carretera larga y abierta, sal a caminar. Estos son días para conectar con tus ganas de aventura y exploración.

Capricornio

No busques enemigos donde no los hay, trata de mantenerte alejada de las emociones oscuras que te pueden llevar a mostrarte resentida, vengativa o insatisfecha. No insistas en ver más verde el jardín vecino.

Acuario

Hoy eres más propensa a expresar tus sentimientos con tu pareja, pero también eres más propensa a sentir la necesidad de que tu pareja tenga un detalle o una muestra de afecto contigo.

Piscis

Cualquier problema con tu salud se puede manifestar con claridad, así que presta atención a lo que tu cuerpo te dice, porque hoy y mañana, son un buen momento para descubrir qué ajustes necesitas hacer.