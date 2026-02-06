Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este viernes 06 de febrero de 2026.

Aries

Debes tener paciencia y dulzura, enfrentarás a personas problemáticas e irritantes. Con comprensión y tolerancia lo vencerás todo.

Salud: Disipa los temores hacia los compromisos. Sería una buena tendencia comenzar a analizar el origen de los mismos y enfocar tus energías.

Amor: Relaciones tensas. Es posible que te sientas un poco más solo que de costumbre, y quizás esta vez sí te afecte. Desencuentros.

Dinero: Despliegue de actividades comerciales y profesionales. Pueden aumentar los contactos laborales y también los viajes cortos.

Tauro

Sabrás afrontar todo con gran determinación y tu acción será vencedora. Actuarás con tranquilidad y de manera prudente.

Salud: No permitas que algo o alguien te hagan sombra. Tú eres digno de tener lo que necesitas, no aceptes condicionamientos de ninguna especie.

Amor: No pelees ni te pongas emocional con lo que sucede. Toma distancia, sobre todo en situaciones que tengan que ver con el corazón.

Dinero: Recibirás pagos y recompensas esperados, y hasta ingresos que ni siquiera tenías en mente. Cuentas con mucho apoyo.

Géminis

Serán muchas las cosas que aún debes hacer y no tendrás ganas de ocuparte ahora. Comienza con lo urgente y lo importante.

Salud: Si te estableces metas, aprenderás mucho porque tendrás que enfrentar obstáculos. Es aquí donde puedes manifestar tu fortaleza de seguir adelante.

Amor: Momento propicio para buscar nuevos horizontes sentimentales, tu popularidad crece y se cristalizan romances duraderos.

Dinero: No es buen momento para dar ayuda financiera a alguien. Podrían no devolverte el dinero y se originarían enfrentamientos.

Cáncer

Puedes ser víctima de olvidos, demoras y plantones por parte de los demás. Realiza toda actividad importante con suma precaución.

Salud: La política de mano dura no funciona en ningún lado, menos con tu personalidad. Negociar en el trabajo y en casa es siempre la mejor opción.

Amor: Las tensiones emocionales son muy intensas, te costará mucho trabajo vivir una historia de amor tranquila. Idas y vueltas.

Dinero: Tus ideas se han quedado silenciosas y los demás tienen mucho para decir. Cuando superes la oposición te llegará el éxito.

Leo

Los asuntos de tu vida cotidiana resultarán placenteros, pero estás en condiciones de integrar cambios para mejorar tu entorno.

Salud: Intenta no ponerte crítico a la hora de dialogar y aprende a escuchar razones. Esto no es bueno ni para ti ni para la persona que tienes enfrente.

Amor: Es posible que tu pareja se muestre algo triste o nerviosa, no te enojes, cálmala con tu usual ternura y comprensión.

Dinero: Una mente abierta a las novedades puede asegurarte un éxito más allá de lo que imaginas. Decídete a asumir esta nueva etapa.

Virgo

Podrás darte el gusto de salir con alguien de tu agrado y compartir una actividad altamente relajante. Hay posibilidades de cambios.

Salud: Realiza una fiesta con amigos en tu casa. Invita a todos aquellos que hace tiempo que no ves y disfruta de un momento agradable.

Amor: Sin esfuerzo tomarás decisiones fundamentales sobre tu futuro sentimental. Poco tiempo libre para disfrutar junto a tu familia.

Dinero: Te aguarda una gran estabilidad económica en el futuro, pero para eso deberás esforzarte como nunca lo has hecho.

Libra

En casa y en la familia las cosas están en orden. No necesitarás prestarle demasiada atención ni preocuparte por el momento.

Salud: No siempre bolsillo lleno es igual a corazón contento. Dedica parte de tu vida a hacer lo que deseas, sin preguntarte tanto si estás en lo correcto.

Amor: Momento difícil para concretar en cuestiones amorosas. Las relaciones ocasionales y superficiales solo te dejarán en soledad.

Dinero: Un abanico de buenas oportunidades se abre ante los ojos del signo de Virgo. No lo dejes escapar, porque así asegurarás tu futuro.

Escorpio

Cambios sorpresivos en pareja y sociedades. También encuentros con personas originales, creativas, que traen algo nuevo a tu vida.

Salud: Ten cuidado en no ceder ante la cólera y la impaciencia. De lo contrario, serás propenso a volverte susceptible y a violentarte cuando te contradigan.

Amor: Sin poder explicarlo, es muy probable que no sientas ninguna expectativa ni se produzca un giro en el eje de preocupaciones.

Dinero: Ganancias o negocios relativos a maquinarias, automóviles o herramientas. Mejora tu imagen, este es un período favorable para relaciones públicas.

Sagitario

Vuelve a tus fuentes, allí encontrarás cosas que te encantaron y que habías olvidado. Disfruta del placer de recordar momentos bellos.

Salud: Estás asediado por nuevas personas que te acompañarán en los momentos de euforia. Sé paciente y recurre a personas que te orienten en tu confusión.

Amor: En este mundo frívolo y de apariencias tu amor es un brillante sin precio. Contigo, un encuentro romántico jamás será olvidado.

Dinero: Tu mente fría, racionalista, seria y calculadora se pone al servicio de tu ambición. Manéjate con actitud paciente y práctica.

Capricornio

Te sentirás un poco agobiado debido al calor. Aparecerán problemas circulatorios provocados por las temperaturas elevadas.

Salud: Todo será más fácil si consigues quedarte solo con aquellas cosas que son realmente importantes y haces oídos sordos a las pequeñeces.

Amor: Tu vida sentimental será bastante buena, no solo a nivel de pareja, sino también de amistad y familiar. Todos te quieren.

Dinero: Se nota que das lo mejor de ti y tendrás tu recompensa a partir de hoy, tanto si trabajas como si eres estudiante.

Acuario

Disfrutas de la vida, del confort y del amor. Naciste para eso y, cada día, inviertes tu tiempo y empeño para vivir bien y tranquilo.

Salud: Si estás triste y desanimado, piensa en organizar una salida con amigos. No siempre es bueno quedarse solo.

Amor: Si no sacrificas tu independencia por nadie, como resultado nadie lo hará por ti. Dar para recibir es lo indicado en el amor.

Dinero: Tal vez tengas pocos ingresos o los gastos se acumulen sin que logres afrontarlos, pero como eres obstinado seguirás insistiendo.

Piscis

No tienes términos medios. Si alguien te cae en gracia te jugarás por él, pero si no, que se cuide porque lo destruirás sin dudar.

Salud: Tu propio bienestar viene de la mano de tu conciencia. Debes actuar bien más allá de la mirada del ojo ajeno o de la crítica del vecino.

Amor: Te encantan los amores prohibidos e imposibles. Y si además son inaccesibles, te harán más fascinantes las aventuras.

Dinero: En tu trabajo, dedícate a tus funciones y no trates de abarcar más. En otras palabras, usa tu inteligencia.