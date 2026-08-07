Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este viernes 07 de agosto de 2026.

Aries

La tentación de caer en ciertas conductas que afectarán negativamente la pareja aparecerá en el horizonte. Cuidado.

Salud: No existe rastro alguno de debilidad en la demostración de las emociones o sentimientos. No temas expresarlos de manera libre y suelta.

Amor: La intensa rutina de los dos miembros de la pareja han llevado al amor a un segundo plano. Retoma las riendas de la relación.

Dinero: Deberás pasar por discusiones con pares laborales para poder demostrar que estas en lo correcto en ciertas cuestiones.

Tauro

Más motivos para buscar en ti la forma de cambiar algunas actitudes aparecerán en la jornada de hoy. Medítalo en detalle.

Salud: No caigas en el profundo error de subestimar las situaciones que debas atravesar en la vida. Asegúrate de dar lo mejor de ti a todo momento.

Amor: La inseguridad y los celos infundados invadirán tu corazón durante la jornada de hoy. Busca ahuyentarlos con el diálogo.

Dinero: Tus principios morales serán puestos a prueba por tus pares laborales en la jornada de hoy. Apégate a tus enseñanzas.

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Géminis

Jornada que estará cargada de lecciones que puedes incorporar a ti mismo si pones la correcta atención. Mantente alerta.

Salud: No permitas que los arrebatos nublen tu juicio y te lleven a acciones o palabras que más tarde, aunque quieras, no podrás redimir.

Amor: Llegarán a tus oídos comentarios decisivos para la formalización de la pareja que tanto anhelaste. Estate atento.

Dinero: Aprende de las actitudes de tus superiores. Esto te dará una clara ventaja cuando sea tu turno de dirigir.

Cáncer

Romperás con las barreras que te han mantenido prisionero por mucho tiempo en la jornada de hoy. Abre tus alas y emprende el vuelo.

Salud: Siempre procura sacar lo mejor de cada vivencia que te toque experimentar. Depende de ti el establecer cuan positiva o negativa es una experiencia.

Amor: No tomes a la ligera las advertencias de tu pareja. Evita vivir situaciones complicadas que puedan poner en vilo tu fidelidad.

Dinero: No pretendas aspirar a cargos para los cuales te falta capacitación. Evita hacer el ridículo queriendo ser más de lo que eres.

Leo

Tu paciencia será testeada en múltiples oportunidades. No flaquees si no quieres que tus acciones lleven a desenlaces críticos.

Salud: No permitas que los malos pensamientos alteren tu forma de conducirte en la vida. Sé precavido, pero no dejes que el negativismo te gobierne.

Amor: Encuentras refugio en el positivismo y calidez de tu pareja. Ella te permite vislumbrar un mundo completamente nuevo.

Dinero: Planifica a largo plazo cuando tomes decisiones sobre la dirección a seguir en tu trabajo. Siempre proyéctate hacia delante.

Virgo

Las semillas de confianza que plantaste en tu pareja empiezan a florecer. Notarás un cambio en la forma en la que ella se maneja.

Salud: Los miedos al cambio son totalmente comunes. Pero debes mantener en mente que la vida está basada en cambios constantes. Mentalízate correctamente.

Amor: Sentimientos de culpa te inundarán por tus acciones de traición a tu pareja. No puedes volver atrás, enfréntalas.

Dinero: La costumbre de pasar desapercibido, que viene de tu trabajo anterior, te jugará en contra. Mejor, sé más extrovertido.

Libra

Ciertas heridas son difíciles de curar por completo, y en ocasiones te recuerdan que siguen sin sanar. No vivas en el pasado.

Salud: Existen situaciones en las que es inútil pelear hasta el último aliento, y la opción más sabia es simplemente buscar la resignación.

Amor: Estarás pasando por un momento bajo a nivel emocional. Debes ser paciente, todo debería mejorar en los próximos días.

Dinero: Recuerda que la mejor publicidad para tu trabajo es un cliente satisfecho. Procura mejorar tu trato con ellos.

Escorpio

Analiza fríamente los inconvenientes cotidianos. Replantearte los caminos a recorrer te dará la seguridad de elegir correctamente.

Salud: Las relaciones humanas actuarán sorpresivamente y le brindarán la confianza necesaria a los nativos de este signo. Te sentirás en familia.

Amor: Medita y aquieta la mente antes de tomar decisiones de las que podrías arrepentirte. El futuro depende de la armonía.

Dinero: Comerciantes y empresarios de este signo, deberán estar alertas a pagos olvidados o impuestos vencidos que traerán problemas.

Sagitario

Tendrás que dejar de lado ciertas actitudes si pretendes alcanzar cierto éxito a nivel sentimental. No caigas en falsedades.

Salud: El futuro no es el lugar apropiado para poner tus mejores días. Aprovecha el hoy para hacer realidad tus sueños e ilusiones. No esperes a mañana.

Amor: Día apropiado para actividades románticas con tu pareja. Busca compartir una velada con velas, o algún film romántico con ella.

Dinero: Hoy responderás por tus acciones malintencionadas de tiempos pasados. A todos nos llega la hora de enfrentar consecuencias.

Capricornio

Los momentos recientes con tu pareja te harán considerar el fin de la relación. No eres partidario de renunciar a los retos.

Salud: Busca encontrar tu propio camino y no te veas dependiente de acciones ajenas. Ellos nunca tomarán tus asuntos con la seriedad con la que tú lo harías.

Amor: Apoya más a tu pareja en lo laboral. No te abstraigas de esa parte de su vida y bríndale toda la ayuda que puedas.

Dinero: Deja los enfrentamientos constantes con tu superior y muéstrate más inteligente. No le des una excusa para deshacerse de ti.

Acuario

Deberás comenzar a pagar por ciertos errores cometidos anteriormente. No protestes, aprende de ellos para así no repetirlos.

Salud: Es difícil cambiar ciertos hábitos que están profundamente arraigados a nuestra personalidad. Solo la voluntad férrea te ayudará en la tarea.

Amor: No temas mostrarte interesado por el estado anímico de tu pareja. Esto no te hace ver débil o disminuido en cualquier forma.

Dinero: Existen situaciones en las que no puedes dejar detalles librados al azar. Pon más cuidado en tus obligaciones.

Piscis

No permitas que tu indiscreción termine por jugarte en contra. Aprende a mantener los ases bajo la manga, utiliza tu ingenio.

Salud: Aprende a balancear tu tiempo entre el ocio, el trabajo y el amor. Establece una escala de valores para determinar cómo actuar en todo momento.

Amor: Intenta hacerte un momento para compartir experiencias con tu pareja. Que el frenesí laboral no acabe con tu relación.

Dinero: Intenta realizar un cambio en tu rutina laboral cotidiana el día de hoy. Explora nuevas formas de realizar tus actividades.