Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este viernes 08 de mayo de 2026.

Aries

El orden y la limpieza están bien. Pero cuidado, deja que los demás se sientan relajados y puedan disfrutar de la visita a tu casa.

Salud: Muchas veces es necesario poner atención en aquello con lo que uno alimenta su conciencia y su espíritu. Mira en tu interior.

Amor: Eres muy exigente en la elección de tu pareja. La belleza y sensualidad te son imprescindibles para sumergirte en el sexo.

Dinero: En tus relaciones laborales o profesionales es posible que tengas discusiones, ya sean por dinero o posiciones de autoridad.

Tauro

Tendrás que esperar un poco para la solución definitiva de problemas muy antiguos, mientras tanto te ocuparás de cambios laborales.

Salud: Tu estabilidad emocional, poco convencional, hace que estés constantemente rodeado de gente, ya que inspiras tranquilidad y calma.

Amor: Caerán esos muros invisibles que te suelen separar de los demás. La buena comunicación con tu pareja mejora tu ánimo.

Dinero: Aparecen trabajos relacionados con publicaciones y editoriales. Expansión también en el comercio al por mayor.

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Géminis

Período excelente para comenzar alguna disciplina de tipo intelectual y para perfeccionar técnicas. Busca innovarte siempre.

Salud: No te detengas en lo superficial del trabajo o de los estudios. Intenta profundizar y resolver las dudas que puedas tener, no es momento de riesgos.

Amor: Momento en el que podrás manifestar una tendencia a las experiencias románticas, especialmente con tu pareja.

Dinero: Etapa positiva para consultas a profesionales y para presentar ideas. Es necesario realizar ciertos ajustes en tus finanzas.

Cáncer

Hechos insólitos traen energías renovadas. Tu optimismo cambiará y tendrás ganas de comenzar cosas nuevas. Adelante.

Salud: Solo estableciéndote metas claras lograrás demostrar la fortaleza que llevas dentro. Enfrenta los obstáculos sin miedo.

Amor: Tu relación de pareja marcha viento en popa. Este es el momento para comenzar a pensar en proyectos en común y a largo plazo.

Dinero: Si debes pedir ayuda económica no sientas vergüenza ni temor. Acude a tus amigos o familiares más cercanos.

Leo

Etapa en que se aconseja mucha prudencia. Aunque las cosas parezcan fáciles, van a presentarse situaciones de responsabilidad.

Salud: Explota tus puntos fuertes. Actualmente tu sensibilidad es tu mejor guía y esto te hará sentir ganas de actuar en función de lo que sientes.

Amor: La clave está en compartir. Tú y tu pareja pueden hacer realidad algunos sueños, por ejemplo, viajar juntos o tener un negocio.

Dinero: El ambiente de trabajo es agobiante, te sentirás presionado por exigencias y sentirás poca colaboración de jefes o compañeros.

Virgo

Hoy podrías encontrarte con un viejo colega o reunirte en tu casa con amigos para tratar algún tema interesante.

Salud: Revisa en todo momento tus fracasos anteriores para aprender y no cometerlos otra vez. Sé astuto y audaz en tus nuevas elecciones.

Amor: Coloca velas en forma de corazón y artículos hechos de tierra para activar el amor, las relaciones sexuales y el matrimonio.

Dinero: Acude a otras personas cuyas habilidades se complementen contigo. Une fuerzas y comparte ideas, porque resultará beneficioso.

Libra

Eres optimista y eso aumenta tu vitalidad, pero influencias astrales pueden provocar cierta variabilidad en tu ánimo.

Salud: En asuntos laborales se avanza con organización. Planifica tu día y no dejes nada librado al azar, verás que todo sale maravillosamente.

Amor: Compartes con tu pareja un sueño común, pero puede que sea difícil hacerlo realidad. Juntos pueden lograrlo.

Dinero: Tus propósitos son firmes y no cambias lo que te propones. Sabes cómo abrirte camino entre los demás. Eres hábil, organizador.

Escorpio

Tendrás una conversación con un amigo lejano que te aportará soluciones a un problema que hace tiempo no te deja dormir.

Salud: La reciprocidad y la aceptación son los ingredientes más importantes para estar en armonía con la gente que te rodea. Búscalos en tu interior.

Amor: Si no tienes pareja y quieres encontrar nuevas emociones, este es el momento favorable para conocer nuevos amores sin esfuerzo.

Dinero: Problemas de dinero pueden hacer peligrar tus vacaciones. Sé precavido y comienza por ahorrar.

Sagitario

Un ganador en los afectos, pero muy decepcionado en el trabajo. No es el amor lo que más te inquietara, sino tu futuro económico.

Salud: Consideras permanentes muchas cosas de la vida, aunque al final solo sean temporales. Razón de más para apreciarlas mientras las tengas.

Amor: Tendrás tiempo para hacer una feliz y activa vida social en la que atraerás un nuevo amor. Beneficios en una vieja amistad.

Dinero: Estás en vías de expansión, aunque por el momento debas esperar que la fortuna se muestre en su esplendor.

Capricornio

No podrás escapar de las tensiones en la jornada cuando te debas enfrentar a las palabras de personas malintencionadas.

Salud: No puedes dejar que las pruebas que la vida ponga en tu camino provoquen en ti el deseo de desistir. Disfruta de lo maravilloso de esta.

Amor: Descubrirás con sorpresa que aquella vieja amistad se está convirtiendo en algo más importante. Abre tu corazón al amor.

Dinero: No contarás con tu acostumbrada rapidez mental durante la jornada de hoy. Sé muy cuidadoso con los documentos que firmas.

Acuario

Evita los malos momentos con las amistades y con la familia. Intenta priorizar tu bienestar y el de los que te importan.

Salud: Es común que por cada puerta que se cierra, haya otra que se abra. Solo debemos poner los pies sobre la tierra y saber cómo encontrarla.

Amor: Hoy es el día perfecto para que luches por ese amor, si te interesa de verdad. Nadie consigue fácilmente lo que se propone, pero tienes los astros a favor.

Dinero: Evita los viajes de placer que tienes pensado para este período. Perderás el dinero que puedes llegar a necesitar después.

Piscis

Gran lucidez y claridad hoy. Tu actitud positiva y tu entusiasmo significan que hay nuevas oportunidades en tu camino.

Salud: Hoy puedes gozar de un tratamiento real. Arréglate las manos, ve al masajista o realiza algún tratamiento especial que te haga sentir bien.

Amor: Sabes qué hacer para solucionar tus problemas de pareja, pero no estás seguro de querer hacerlo. Trata de pensar qué es lo mejor.

Dinero: En los próximos días tendrás razones estimulantes para colaborar en interesantes proyectos de trabajo con otras personas.