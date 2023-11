Conocé las predicciones del horóscopo de este viernes 10 de noviembre en cuestiones de salud, amor y dinero. Signo por signo.

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

No se sientan tan molestos por las actitudes de quienes comparten sus días en el área laboral. Concilien y a la vez no hagan caso a lo que no es necesario escuchar. Hechos concretos en el plano financiero. Logros, ganancias. Momento de color: cerceta.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo)

Apertura y más propuestas en el plano afectivo para aquellos que estén en la búsqueda de poder amar y tener un proyecto juntos. Ocasión sin haberse programado de poder conocer nuevas personas en reunión social. Momento de color: amaranto.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio)

Entrega y ansias de superar inconvenientes, contarán con ayuda de quienes los quieren. Actividad física que urge, recuperen esa sensación de sentirse livianos y saludables. Sin buscarlo llega a ustedes algo que los impactará. Momento de color: oro.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Eliminan de su haber emocional recuerdos que los hacían sentir que atrasaban sus espíritus. Hoy es un día completo en cuanto a movimientos de dinero o crecimiento monetario. No desperdicien los nuevos contactos sociales. Momento de color: palta.

Leo (23 de julio al 21 de agosto)

Estimulan los vínculos laborales, con presentaciones y posibles nuevas alianzas. No detengan sus negociaciones respecto a movimientos de dinero o nuevas posibilidades de tener alguna diferencia económica. Momento de color: plateado.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre)

Hoy el amor a flor de piel con ganas de crecer y lograr lo que esperan. De todos modos, sepan darse cuenta con quién. El trabajo con buen semblante aunque en una jornada bastante agotadora. Plenitud. Momento de color: verde bosque.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre)

Sienten que entregan todo lo suyo, a veces sintiendo que se quedan vacíos. Es importante poder separar dar con darse entero. Busquen equilibrar sus emociones librianos, dándose posibilidades nuevas en el amor. Momento de color: anaranjado.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre)

Les parecerán pequeños, pero son triunfos y hay que aprender a valorar cada paso positivo que uno da en su crecimiento. No sean tan exigentes y disfruten de cada buena cosa que les pasa. Salud. Momento de color: Calipso.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Agilidad en este día con varios movimientos de cosas entre trámites y actividades siendo que el tiempo les jugará una carrera. Si dicen palabras de compromiso en el plano afectivo, piensen bien. No se apuren. Momento de color: coral.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Posibles cambios de planes en el ámbito laboral, siendo que pueden aparecer nuevas oportunidades o chances de mejorar. Conexión y deseos entremezclados con algunas trabas que deberán analizar. Momento de color: aceituna.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero)

Se pronuncian abiertamente frente a algunas situaciones que no les parece bien cómo están planteadas. Cultivan y perfeccionan sus conocimientos en pos de lograr un verdadero crecimiento. Esfuerzo. Momento de color: zanahoria.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Datos concretos frente a una nueva posibilidad de hacer ciertos movimientos de dinero que los favorecerán. Entusiasmo y orgullo sobre los suyos, hay un trabajo de unión que los simboliza y rubrica. Momento de color: rosa aterciopelado.