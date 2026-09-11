Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este viernes 11 de septiembre de 2026.

Aries

Semana de cierto desgano, cambios importantes y algunas pruebas en el terreno sentimental. Superarás los escollos.

Salud: Deberás aprender a cortar por lo sano y no dejarte agredir más. Defiende tu intimidad con sabiduría y decisión. No confíes tus secretos.

Amor: Lo tuyo no es desinterés ni apatía sino cansancio. Sin ánimos de jugarte por completo pierdes la confianza de tu pareja.

Dinero: Te conviene rodearte de personas experimentadas y de probada autoridad, te ayudarán a estar a la altura de las circunstancias.

Tauro

Excelente período para tus afectos, sobre todo para comenzar una amistad o un romance con perspectivas de larga duración.

Salud: Define tus prioridades, organízate y pon plazos estrictos a quienes están a tu cargo. La respuesta de la gente superará tus expectativas.

Amor: Las propuestas innovadoras serán resistidas por tu pareja. Tal vez a la larga pueda adaptarse a los cambios, no es el momento.

Dinero: Aprenderás a no ser tan permisivo con los demás y eso mejorará tu imagen. Cuídate de las pasiones, te pueden dejar sin dinero.

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Géminis

Corresponderás con atenciones similares a las que recibes. Tu salud puede verse afectada, investiga la causa para poder darle solución.

Salud: Alianzas y uniones. Trata de armonizar en tus relaciones íntimas, todo tiene arreglo y podrás reconciliarte tras las desavenencias.

Amor: No darás lugar a mostrar tus sentimientos a flor de piel. Tu mente estará centrada en otros temas que también forman parte de tu vida.

Dinero: Trata de no gastar más de lo que ganas. No te embarques en créditos que luego podrían resultar impagables.

Cáncer

Si los acontecimientos no te favorecen, tendrás que evitar enfadarte y dejarte vencer por la ansiedad. Busca seguir generando resultados positivos.

Salud: Defiende con todo tu ser la política de no violencia e intenta siempre llegar a acuerdos, empleando tu talento en beneficio de los demás.

Amor: Trata de dialogar con tu pareja sobre las expectativas de vida de ambos. Busca acercarte y lograr su confianza. Idilio.

Dinero: Te sentirás optimista, pero deberías tener cuidado, porque no es el momento de correr riesgos. No juegues, ni especules.

Leo

Emociones fuertes de amistad, trabajo en equipo y creatividad. Terreno fértil para generar fuertes lazos afectivos.

Salud: Con los íntimos, olvídate del protocolo y habla con toda sinceridad. Sé franco y directo, tus seres queridos le darán mayor valor.

Amor: Hora de que te manejes con el corazón a pura intuición. Los mensajes de tu voz interior serán la guía más confiable en el amor.

Dinero: Todo te parecerá fácil y posible pero no te satisface el rendimiento de tus colaboradores. Baja tus expectativas en tu accionar diario.

Virgo

Se aclara un conflicto emocional que te preocupaba. Sentirás que te quitan un peso de tu corazón. Será un malestar pasajero.

Salud: No se trata sólo de pelear por lo que quieres, sino también de cuidar lo que has ganado hasta hoy. Preserva aquello que lograste con esfuerzo.

Amor: Llamados incesantes, acosos, el amor se tiñe de una gran carga erótica que quiere hechos concretos y no frases halagadoras.

Dinero: Una brillante perspectiva se presentará con respecto a una reunión de negocios. Te traerá buenos dividendos.

Libra

Un golpe de suerte te aportará una ganancia extra. Inviértela rápidamente en nuevos proyectos para obtener beneficios a futuro.

Salud: Por un lado quieres libertad y por otro sabes que la gente cuenta contigo. Tienes que comprometerte de alguna forma y evitar sentirte estresado.

Amor: Cuida la manera en que expresas tus emociones. Preserva tu relación de pareja. Sé más tolerante y no te dejes llevar por celos.

Dinero: Hoy todo asunto tiene que ver con el dinero, las ganancias, actividades de negocios y valores. Te comunicas con energía.

Escorpio

Plantearás una relación en la cual demandarás hasta el hartazgo. Invierte tiempo en actividades que te demanden atención. Evita llegar al cansancio.

Salud: No decaigas ante noticias negativas. La vida te dará mil motivos para seguir luchando, prioriza las cosas positivas y verás resultados.

Amor: Sinfín de situaciones de acercamiento. Tu imaginación te ayudará a inventar nuevas formas de sorprender a tu pareja.

Dinero: Disfrutarás de momentos que no tenías planificados. Estate atento y no dejes pasar la oportunidad.

Sagitario

Puesta a prueba. Obstáculos mínimos no frenarán pero te incomodarán la marcha. Buen momento para cortar con dependencias negativas.

Salud: Lo importante no es darse cuenta de los errores, ese sólo es el primer paso. Aprende de ellos para no volver a cometerlos.

Amor: Es posible que conozcas o afirmes una relación afectiva. Dedícate el tiempo que necesites para fortalecer esos lazos.

Dinero: Las maniobras de último momento están desaconsejadas. No te apresures a realizar inversiones impensadas.

Capricornio

Estarás genial como nunca, aunque te costará hacerte entender, como casi siempre. Luego de muchos rodeos, pasas a la acción.

Salud: Abrir tu círculo de amistades te favorecerá. Te enseñarán a ver la vida desde distintos ángulos y a escuchar opiniones diferentes.

Amor: El erotismo se despliega naturalmente disolviendo situaciones tensas. Plenitud, emociones profundas y sensibilidad.

Dinero: La desorganización se vuelve en tu contra. No cuestiones a nadie en voz alta, y menos que menos a tus jefes directos.

Acuario

No pierdas la confianza en el futuro, tus sueños se realizarán de la mano de personas que están allí para apoyarte.

Salud: No reniegues de tu vocación de servicio, nada de esconder tu alma noble. No te prives del bienestar de ayudar a otros desinteresadamente.

Amor: Las responsabilidades te resultarán una pesada condena. Resiste, vale la pena intentarlo porque todo tendrá su recompensa.

Dinero: Tienes temor de que el dinero siga en escasez pese a promesas de tus superiores. Si haces tu trabajo con seguridad, cumplirán.

Piscis

Aparecen situaciones poco claras. Velas a la luz del día, dedícate a analizarlas con lentitud y diligencia. Sortearás las trampas.

Salud: Hay pérdidas que te atormentan, con el tiempo se convertirán en ganancias. Nada es definitivo excepto la muerte. No desesperes.

Amor: Si aún tienes interés en esa persona, deberías insistir para lograr un contacto. El amor a veces requiere cierta persistencia.

Dinero: Te enfrentarás a números inciertos que te tendrán inquieto. Algo confundido en tu búsqueda vocacional. Mejoras económicas.