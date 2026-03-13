Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este viernes 13 de marzo de 2026.

Aries

Es probable que te inviten a una reunión virtual en la que te sentirás fuera de lugar. Trata de no ser introvertido.

Salud: Estás predispuesto a alguna lesión física como desgarros o esguinces si practicas algún deporte, realiza ejercicios pero, con mucha precaución.

Amor: Dentro de ti hay amor y pasión que están esperando a ese alguien especial. Es buen momento de dejarlos salir.

Dinero: Es el momento oportuno para realizar alguna inversión que te dejará buenos dividendos. Examina las opciones.

Tauro

Procura valorar todo lo que estás pasando, aunque no sean muy positivas también aprenderás de ellas aún más que de las buenas.

Salud: El contacto con la naturaleza te conectará con las partes más íntimas de tu ser, y esto te dará una mayor vitalidad que tanto necesitas.

Amor: Trata de no ocultar tus verdaderos sentimientos, por más que lo hagas por miedo a que te lastimen. Deja que afloren.

Dinero: En cuestiones laborales acepta el consejo de amigos cercanos y parientes a quienes has tenido suficiente tiempo de conocer.

Géminis

Hoy será un día para la diversión, si puedes realiza una videollamada con amigos, o prueba con una App de citas.

Salud: Estás pasando por una situación adecuada para realzar tus cualidades y esto te ayudará a lograr lo que deseas. Aparecerá una oportunidad única.

Amor: La persona que esté a tu lado se sentirá la más afortunada del mundo, porque sabes expresar que sientes.

Dinero: Día de malentendidos con tus superiores. Caerás en problemas por no preguntar dos veces las tareas que te han asignado.

Cáncer

Jornada tranquila en su mayoría. Experimentarás problemas para llegar a tu lugar de trabajo. Manéjate con cuidado.

Salud: Tendrás un leve debilitamiento psicofísico y momentos de descuido. Contra los dolores y entumecimientos musculares. Mantén tu actividad.

Amor: Deberás decidir que rumbo seguir, si el camino de la soltería o el camino del amor. No hagas perder más tiempo a tu pareja.

Dinero: Las cosas no marcharán como lo planeaste en la jornada de hoy. No tomes riesgos innecesarios, debes ser muy cuidadoso.

Leo

Cuida siempre tus actitudes al momento de dirigirte hacia otra persona. No todos entienden de qué hablas.

Salud: Vendrán probabilidades de tensiones interiores y conflictos psicológicos, provocados porque no logras concluir en tiempo o forma lo que quisieras.

Amor: Te costará un poco acostumbrarte a la rutina de la vida en pareja, pero ten en cuenta que todo es para mejor.

Dinero: Es un buen momento para solucionar asuntos de dinero pendientes. Aprovecha la situación y trata de no cometer errores.

Virgo

La rutina puede llegar a ser agobiante en ciertas ocasiones, úsala para organizar mejor tus planes. Es momento de ejecutar.

Salud: Con inteligencia y astucia puedes defenderte de acciones irreflexivas y a la ligera. Mantente flexible ante los cambios.

Amor: Sienta las bases para una vida amorosa renovada activando tu vida social aún de manera virtual. Llama a viejos amigos y haz contactos nuevos.

Dinero: Alguien te revelará cómo hacer para ganar más y gastar menos. Así conseguirás renovar tus vínculos comerciales y negociar.

Libra

Tu ánimo será extraordinario. Tienes muchas posibilidades de concretar un viejo sueño. Pon todas tus energías en la ejecución.

Salud: Ten en cuenta que debes dormir bien por las noches, así estarás bien despierto para enfrentar lo que te depara el día.

Amor: Si todavía tienes interés en esa persona deberás insistir para lograr tenerla. El amor a veces requiere de cierta lucha.

Dinero: Si logras adaptarte a los tiempos cambiantes, te llegará algo de tranquilidad a tu espíritu, y también buenos dividendos.

Escorpio

Horóscopo de hoy: Los constantes cambios que genera tu personalidad o te dejarán disfrutar de tus labores diarias. Trata de evitarlos.

Salud: En ocasiones sentirás la necesidad de organizarte mejor en tu salud y actividades físicas, es un buen momento para hacerlo.

Amor: Hay alguien de tu entorno cercano que está esperando a que lo reconozcas adecuadamente. Presta atención.

Dinero: En el ámbito laboral, sabrás moverte con mucho carisma. Aprovecha cada oportunidad que se te presente.

Sagitario

No permitas que la tristeza te invada, si se te escapa la situación de las manos trata de controlarla con tu ingenio.

Salud: Atraviesas por una etapa de muchos nervios. La práctica de una rutina de ejercicios te ayudará a eliminar tensiones.

Amor: Trata de eliminar los eventos que se repiten y hacen monótona tu relación interpersonal y afectiva. Buen período para el cambio.

Dinero: El ambiente de trabajo te parecerá hostil, el estrés te creará problemas con tus colegas. No empeores la situación.

Capricornio

Una reunión virtual de grupo te causará cierta tensión, sobre todo si la familia está involucrada.

Salud: La envidia será uno de tus peores defectos en este período. No te fijes tanto en la vida de los otros y preocúpate por mejorar la tuya.

Amor: No permitas que nadie interfiera en la relación con tu pareja. La intromisión de terceros puede llevarlos a la ruina.

Dinero: Actúa desde la seguridad de que los cambios suponen progreso para tus intereses, así se beneficiará tu vida y la de los tuyos.

Acuario

La salud y el estado general deberán mejorar, te sentirás mucho mejor. Pon atención a noticias que te llegan de un amigo lejano.

Salud: Tu hogar necesita algunos cambios, pero no sabes bien cuáles. Tal vez nuevos colores en las paredes y algunos muebles nuevos puedan ayudar.

Amor: Tus amistades ya han encaminado su vida en pareja y tú aún sigues buscando al amor ideal. Deja de vivir en medio de ilusiones.

Dinero: Todos los asuntos relacionados con el trabajo o la economía pueden seguir su ritmo normal, ya que no se ven nubes de tormenta.

Piscis

Hoy será una jornada signada por algún contratiempo. Puede que llegues a destiempo a algunos lugares o que digas lo que no debes.

Salud: Las disputas familiares solamente lograron diezmar a los miembros. Debes ser tú quien dé el primer paso para volver a recuperar la unidad y la armonía familiar.

Amor: La relación con tu pareja está en una etapa de incertidumbres, donde hay más dudas que certezas. Aclara tus sentimientos.

Dinero: Momento para realizar gestiones comerciales con buenos resultados económicos. También hay posibilidades de nuevos negocios.