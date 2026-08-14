Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este viernes 14 de agosto de 2026.

Aries

Día de apariencias engañosas ya que las cosas no serán lo que parecen. Piensa detenidamente antes de tomar una decisión.

Salud: Que tu vida no esté llena solamente de lo material. Existen factores espirituales que no puedes dejar de considerar para tener una vida completa.

Amor: Suspende compromisos para poder brindarle a tu pareja un cumpleaños como se merece. Aprovecha el día de hoy para adelantar trabajo.

Dinero: Tu actitud en el ambiente de trabajo está dando una buena imagen a tus superiores y te verás considerado para promociones.

Tauro

Se plantarán las semillas del cambio a nivel sentimental durante la jornada de hoy. Excelente día en lo laboral.

Salud: Las caídas y tropezones forman parte natural y saludable de la vida. Es imposible apreciar lo bueno de ella sin haber vivido lo malo.

Amor: No busques forzar situaciones románticas con tu pareja el día de hoy. Busca más bien la soledad para evitar problemas.

Dinero: No pospongas la terminación de los detalles de tu proyecto hasta su final. Procura realizarla a medida que avanzas en él.

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Géminis

Cuestionarás la forma en la que te has estado manejando últimamente, pensando que has sido muy pasivo. Deja el pasado atrás.

Salud: Los problemas en la pareja son comunes en todo tipo de relación. No dejes que estos te acobarden y te obliguen a una vida solitaria.

Amor: Iniciarás casi sin querer esa relación que tanto tiempo anhelaste. Muéstrate tal y como eres desde un principio.

Dinero: Gracias a la dedicada planificación que has dedicado a tu trabajo lograrás contar con tiempo libre extra. Disfrútalo.

Cáncer

Claros mensajes de atención recibirás por parte de tu cuerpo pidiéndote a gritos que bajes tu ritmo frenético.

Salud: Debes ser más cuidadoso con tus secretos en lo que a lo económico se refiere, nunca sabes quién puede estar escuchando. Mantén la precaución como estandarte.

Amor: Una jornada de continuo romanticismo te espera para el día de hoy. Tu pareja y tú sintonizarán la misma frecuencia.

Dinero: Te será imposible desligarte de las responsabilidades laborales, aun un día domingo. Resígnate y da lo mejor de ti.

Leo

Deberás poner un freno a ciertas actitudes de tus seres queridos con las que no te encuentras cómodo. Dale un lugar al diálogo.

Salud: Dale a tu pareja el tiempo y espacio que necesite para recapacitar sobre la reciente ruptura de la relación. Asegúrate de no aplicar presión.

Amor: Renacerá la fibra del amor para ti y tu pareja en el día de hoy. Esto será todo el afrodisíaco que necesitaban.

Dinero: Sufrirás ciertos retrasos en tus proyectos personales durante la jornada de hoy. No desesperes, se acercan tiempos mejores.

Virgo

Sufrirás las consecuencias de incompetencias ajenas. Que esto te sirva de lección para ser más cuidadoso con tus amistades.

Salud: Busca encontrar el balance entre el ocio y el trabajo. De esto depende que logres alcanzar tus metas y disfrutar de tu vida al mismo tiempo.

Amor: Día especial para formar fuertes primeras impresiones en aquellos amores por venir. Propicio para primeras citas.

Dinero: Día de malas noticias en lo laboral. Descubrirás que el tiempo invertido en un proyecto fue en vano. No desesperes.

Libra

Te será difícil lidiar con el fracaso de un proyecto muy importante. No lograrás aceptar que tanto trabajo fue en vano.

Salud: Debes ser más detallista con la dieta y el cuidado por tu cuerpo que llevas. Recuerda que él es el medio necesario para alcanzar tus objetivos.

Amor: Tendrás noticias de un amor que te ha dejado hace tiempo. Esto sacará a la luz viejos sentimientos que creías olvidados.

Dinero: Te sentirás agobiado por las presiones laborales de hoy. Con mucho trabajo y esfuerzo lograrás superarlas exitosamente.

Escorpio

Te verás en serios aprietos sentimentales a causa de tu falta de sinceridad. No permitas que todo se derrumbe.

Salud: No puedes estar bien con Dios y con el Diablo, hay que tomar una decisión y apegarse a sus consecuencias. Respeta tus convicciones.

Amor: Se empiezan a ver las vicisitudes de la convivencia. En una relación real siempre existen asperezas para lijar, sé paciente.

Dinero: Día positivo en lo laboral, ya que tu capital invertido verá buenas alzas y la jornada pasará sin mayores complicaciones.

Sagitario

El mal momento económico que estás viviendo te lleva a buscar soluciones que pondrán en vilo tu ego. Te agobiarán las inseguridades.

Salud: Muchas veces el esfuerzo que invertimos en buscar formas de hacer nuestro trabajo más sencillo, termina por complicarnos y retrasarnos aún más.

Amor: Notarás en tu pareja una facilidad innata para manejar las finanzas. Incorpora a estas como una actividad en común con ella.

Dinero: No permitas que tu actitud cerrada y rígida afecte negativamente tu entorno laboral. Abre tu mente a nuevas formas de trabajo.

Capricornio

Las inseguridades arraigadas en tu personalidad solo te abandonarán cuando estés dispuesto a enfrentarlas con voluntad férrea.

Salud: No pierdas la fe en tu capacidad para alcanzar tus metas y objetivos a pesar de las vicisitudes que te toque vivir. Mantén el positivismo en alto.

Amor: Juntarás el valor para darle fin a aquella relación que ha traído solamente intranquilidad y miseria a tu vida. Sigue adelante.

Dinero: Aprenderás mucho de ciertos pares laborales durante la jornada de hoy. Te verás envuelto en más de una sorpresa.

Acuario

Te costará mucho trabajo no darle lugar a la inmadurez al tomar ciertas determinaciones durante la jornada de hoy.

Salud: No dudes en cambiar si notas que aquel proyecto en el que tanto trabajaste no rinde sus frutos. Mantén la mente abierta y arriésgate a mejorar.

Amor: Que tus viejas costumbres de soltería no salgan a relucir en los albores de esta pareja. Controla tus instintos.

Dinero: Caerás presa de los favoritismos con tus superiores laborales. Dedícate a tu trabajo y deja las adulaciones de lado.

Piscis

Cambios en tu entorno empezarán a afectarte. Sé precavido a la hora de hablar de gente que no está presente.

Salud: Busca compartir todo momento o experiencia de la vida con tus personas más allegadas. En esto reside la capacidad de generar recuerdos felices.

Amor: No pongas todas tus expectativas de lleno en una relación que recién comienza. Ve poco a poco y evitarás ser lastimado.

Dinero: Busca formas de dividir las tareas pendientes para cada día de forma en que te resulte más fácil llevarlas a cabo.