Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este viernes 17 de abril de 2026.

Aries

Finalmente verás los resultados del esfuerzo aplicado a ciertas disciplinas en tu vida. Esto te motivará para continuar.

Salud: No puedes llevarte el mundo por delante a todo momento y en todo lugar. Mide tu manera de reaccionar y procura ser un poco más tolerante.

Amor: Exige a tu pareja en la misma medida en la que estás dispuesto a brindarte para ella. Debes ser justo a la hora de los reclamos.

Dinero: Caerás en pérdidas monetarias a causa de la ineficiencia de los empleados a tu cargo. Asegúrate de tomar medidas.

Tauro

Experimentarás una tendencia a tomar determinaciones impulsivamente en el día de hoy, lo que te expondrá a errores.

Salud: No dejes que esta situación por la que estás atravesando tome control total de tu vida y te haga perder aquello por lo que tanto trabajaste.

Amor: Encontrarás en una velada romántica todo lo que necesitabas para terminar definitivamente con los malos momentos de la pareja.

Dinero: Procura no ser tan duro con tus pares laborales. Hoy deberás soportar constantes equivocaciones de su parte.

Puede interesarte

Géminis

Demostrarás tu capacidad de liderazgo y las personas que no tenían fe en ti se sorprenderán. Todos querrán estar de tu lado.

Salud: Te preocupa la imagen que te devuelve el espejo, pero no haces nada por cambiarla, comienza por comer sano y hacer actividad física.

Amor: Aléjate de las relaciones en las que te sientes limitado. Si no puedes mostrar tus verdaderos sentimientos, no te involucres.

Dinero: Planifica con cuidado la mejor manera de hacer que tus emprendimientos prosperen. Paso a paso, las ganancias irán llegando.

Cáncer

El próximo fin de semana intenta que sea de relax completo para que finalmente puedas cargar tus baterías.

Salud: La paciencia es la clave para alcanzar las metas a largo plazo. No desesperes y aprende a darle tiempo al tiempo. Pronto verás los resultados.

Amor: Contarás con la ayuda de tu pareja y familiares para poder superar ciertas debilidades en tu vida. Aprovéchala.

Dinero: Desgraciadamente tu intuición te fallará en decisiones clave a tomar durante el día de hoy. No te confíes.

Leo

Procura no dar paso a la frustración por el curso de los eventos del día de hoy. Toma tus obligaciones con amor y no mires atrás.

Salud: Si te observas, te darás cuenta de que la totalidad de tus acciones y reacciones son mecánicas, es decir, sin pensarlas ni analizarlas. Mide tus impulsos.

Amor: No dejes de lado los juegos de seducción en la pareja, aunque ya lleves mucho tiempo en ella. Esto reavivará la pasión.

Dinero: No temas elevar un poco las apuestas en materia de dinero. Puedes pedir más, porque en tu fuero interno sabes que lo mereces.

Virgo

No puedes pretender que tu forma de enfrentar los problemas y de tomar determinaciones sea imitada por todo el mundo.

Salud: Son las determinaciones importantes en nuestra vida las más difíciles de tomar. No dudes en alejarte de esa persona si tus sentimientos han cambiado.

Amor: Deberás aprender que no puedes decir todo lo que te viene a la mente y pretender no herir los sentimientos de tu pareja.

Dinero: Tendrás la oportunidad de congraciarte con tu superior en el día de hoy. Sé valiente, deberás dar un paso al frente cuando aparezca.

Libra

Deberás dar grandes pasos en la jornada de hoy. Prepárate mentalmente y adecuadamente para decisiones importantes.

Salud: Encontrarás una amistad donde menos lo esperabas. Descubrirás tendencias que hasta ahora permanecían ocultas hasta para ti mismo.

Amor: Deja claro desde un principio hasta dónde pretendes llegar con la pareja. No caigas en falsas promesas de amor.

Dinero: Confía en tus instintos para resolver cuestiones financieras el día de hoy. Tendrás más de una satisfacción en camino.

Escorpio

Día de grandes decisiones que modificarán sustancialmente el curso que llevará tu vida cotidiana. Revelaciones laborales.

Salud: No pierdas tu tiempo con sentimientos de odio o rencor. La vida es demasiado hermosa y efímera como para desperdiciarla con pensamientos negativos.

Amor: El silencio será el destructor indefectible de la pareja si le das el lugar. No dejes que termine con la relación, soluciónalo.

Dinero: Día propicio para la asistencia a todo tipo de seminarios y cursos de formación. Tendrás facilidad en actividades cognitivas.

Sagitario

Finalmente pasarás a un nivel superior en la relación de pareja. Es que, lograste entender lo valioso de una mente abierta.

Salud: Siempre busca hacer todo aquello que esté en tu poder para llevar tus problemas a una solución. A partir de ahí dependerá únicamente del destino.

Amor: No temas demostrar el amor que tienes por tu pareja bajo cualquier situación. No hay nada de vergonzoso en amar a alguien.

Dinero: Finalmente se presentará la oportunidad de unirte a ese grupo de trabajo tan renombrado. Muestra lo mejor que tienes para dar.

Capricornio

Vivirás una combinación de tensiones que pondrá a prueba tu paciencia y tolerancia en el día de hoy. Precaución.

Salud: Aprovecha los momentos de tranquilidad y paz para alejar los malos pensamientos de tu mente y relajarte. Junta energías para cuando las necesites.

Amor: Con muy poco tiempo y sacrificio te será posible hacer feliz a tu pareja. Toma como hábito este comportamiento.

Dinero: Lograrás un ritmo laboral más que excelente durante la jornada de hoy. Esto te ayudará a recuperar el tiempo perdido.

Acuario

Finalmente decidirás hacer partícipe a tu entorno familiar de ciertas determinaciones que has decidido tomar en tu vida.

Salud: Tendrás que aprender a tomar tus responsabilidades más en serio si pretendes tener éxito a nivel profesional en algún momento de tu vida.

Amor: No gastes energías en intentar cambiar aspectos de tu pareja que sabes son inamovibles. Busca la aceptación en tu interior.

Dinero: Deberás tomar determinaciones complicadas en la jornada de hoy. Proyéctate a futuro y elige tu decisión inteligentemente.

Piscis

Jornada bastante negativa a nivel sentimental. Ciertas determinaciones difíciles deberán ser tomadas por tu parte.

Salud: Aprende a ser tolerante con los errores de los que te rodean, más si estos son sin premeditación. No dejes que te subestimen.

Amor: Jornada propicia para realizar todo tipo de acercamientos en relaciones amorosas en estado de tensión. Aprovéchala.

Dinero: Sigue tus instintos en las determinaciones que debas tomar en lo que a lo laboral se refiere para la jornada de hoy.