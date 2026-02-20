Conocé tus predicciones sobre el amor, el trabajo, el dinero y los cambios que depara la vida.

ARIES

Esta conjunción marca un antes y un después en tu vida. Saturno y Neptuno se unen en tu Ascendente, disolviendo viejas máscaras para revelar quién sos realmente. Vas a sentir la necesidad de construir una identidad más coherente, más profunda y conectada con tu propósito espiritual. Los límites y los sueños se mezclan: el desafío será materializar tus visiones sin perderte en la confusión. Nace un nuevo vos, más sabio y más compasivo.

TAURO

Saturno y Neptuno se unen en un punto invisible de tu carta, activando procesos inconscientes. Vas a sentir una mezcla de cansancio y revelación: lo que termina, lo hace en silencio, pero con sentido. Es una etapa de cierre, retiro y sanación profunda. Soltarás viejas culpas y patrones de autosabotaje. Lo invisible toma forma y lo que parecía caótico comienza a tener dirección. El renacer vendrá con la próxima entrada de Saturno en tu signo.

GÉMINIS

La conjunción entre Saturno y Neptuno se da en tu zona de amistades, ideales y futuro. Vas a sentir la necesidad de darle forma concreta a tus sueños colectivos: lo que antes era solo una visión ahora puede volverse proyecto. Cambia tu relación con los grupos y con el propósito que compartís con otros. Algunos vínculos se disolverán si ya no representan tu verdad. Es el momento de comprometerte con lo que realmente te inspira.

CÁNCER

Saturno y Neptuno se unen en lo más alto de tu carta, y podés sentirlo como una gran redefinición de tu vocación. Lo que antes era solo una ilusión ahora pide estructura. Es tiempo de dar forma a un sueño profesional, pero también de revisar si la ambición que perseguís tiene alma. Puede haber cambios en tu rumbo, pero todos te guían hacia una versión más coherente y humana del éxito.

LEO

La conjunción de Saturno y Neptuno activa tu casa de la expansión, la fe y los ideales. Sentirás una profunda revisión espiritual: tus creencias cambian y se vuelven más reales, más vividas. Tal vez un viaje, un estudio o una experiencia filosófica te lleve a encontrar sentido donde antes había confusión. Se derrumban viejas certezas para construir una nueva forma de comprender la vida. Tu sabiduría se vuelve más compasiva y concreta.

VIRGO

Este tránsito toca tu casa de la intimidad y lo compartido. Vas a sentir un proceso profundo de disolución de miedos, dependencias y apegos. Es tiempo de poner límites sanos en relaciones o asuntos económicos que drenan tu energía. Saturno te pide madurez emocional, mientras Neptuno te enseña a soltar el control. Lo invisible se vuelve tangible, y lo que compartís con otros empieza a tener otra dimensión: más espiritual, más real.

LIBRA

La conjunción entre Saturno y Neptuno se produce frente a tu Ascendente, transformando por completo tu manera de vincularte. Los límites y las fusiones en tus relaciones se ponen a prueba. Podés sentirte confundido sobre lo que querés o necesitás del otro, pero detrás hay una oportunidad de construir vínculos más compasivos y conscientes. Relaciones idealizadas pueden disolverse, mientras que otras, más sólidas, se consolidan desde un amor más maduro y real.

ESCORPIO

Saturno y Neptuno se unen en tu zona de trabajo, salud y servicio. Vas a sentir que necesitás darle un nuevo sentido a tu rutina: lo que hacés día a día tiene que resonar con tu alma. Tal vez cambies de ocupación o busques una manera más espiritual de trabajar. Cuidar tu cuerpo y tus ritmos será clave. El desafío es unir disciplina y sensibilidad: servir sin agotarte, concretar sin endurecerte.

SAGITARIO

Esta conjunción entre Saturno y Neptuno toca tu casa del amor, la creatividad y los hijos. Podés sentir una nueva inspiración artística o un llamado a crear algo que tenga alma. En el amor, se derrumban idealizaciones: el romanticismo toma forma más real, pero también más profunda. Es un tiempo de madurar tu manera de disfrutar y de dar vida. Lo que soñás puede nacer, siempre que estés dispuesto a hacerlo con compromiso.

CAPRICORNIO

Saturno y Neptuno se unen en tu zona del hogar y las raíces. Sentirás que tus bases se transforman: puede haber cambios en la casa, mudanzas o movimientos familiares que te piden contención emocional. Es el momento de sanar el pasado y darle forma nueva a tu seguridad interior. Lo que antes te sostenía tal vez ya no lo haga, pero vas a construir algo más real, más tuyo y más espiritual.

ACUARIO

La conjunción entre Saturno y Neptuno ocurre en tu casa de la mente y la comunicación. Vas a sentir un cambio profundo en tu manera de pensar y hablar. Lo abstracto se concreta: tus ideas pueden volverse proyectos sólidos. También puede surgir la necesidad de silencio, meditación o escritura introspectiva. Cuidá tu palabra: lo que digas ahora puede tener un peso espiritual. Pensamiento y fe se integran.

PISCIS

Saturno y Neptuno dejan tu signo y comienzan un nuevo ciclo en tu zona de valores y recursos. Vas a sentir que algo se reestructura en tu manera de ganar dinero y de valorar tu tiempo. Lo que parecía inestable empieza a tomar forma, pero a cambio de asumir mayor responsabilidad. Aprendiste a confiar en el flujo, ahora toca darle forma. Tus dones pueden volverse fuente de abundancia real.