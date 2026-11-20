Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este viernes 20 de noviembre de 2026.

Aries

Después de haber descansado y disfrutado regresas a tus actividades de siempre pero con energía renovada y mucho entusiasmo.

Salud: Trabaja en emprendimientos que requieran energía mental en oposición al rendimiento físico. Permite que tu cerebro haga el esfuerzo.

Amor: Cuidado con lo que prometes, hoy estarás muy romántico y harás ofrecimientos que te pueden costar mantenerlos en pie.

Dinero: En asuntos financieros una buena organización es ineludible para llevar a buen término tus planes. Necesitarás dinero.

Tauro

Presientes que algo grande va a ocurrir, pero no logras imaginarte cómo se desarrollarán los hechos. Debes estar preparado.

Salud: Asegúrate de no estar cometiendo una injusticia cuando hagas algún tipo de reclamo o acuses a otra persona de haberte traicionado.

Amor: Haz el esfuerzo de abandonar cada tanto tu dulce mundo de pareja y ocuparte un poco de los cambios del mundo familiar.

Dinero: Descubrirás una forma de ganar dinero que a otros les ha pasado desapercibida. No compartas tu secreto con nadie.

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Géminis

Lograrás las cosas a tu manera, con intransigencia, tal vez de forma drástica. Te sientes totalmente libre para tomar decisiones.

Salud: Antes de alejarte de alguien querido, evalúa qué ganas y qué pierdes. Recuerda que tu autocrítica puede fallar, eres un ser humano.

Amor: Desenlace de una historia que prometía todo. Pasarás largo tiempo pensando qué hacer para recuperar a tu pareja.

Dinero: Existe inseguridad con respecto al futuro, pero una forma de asegurarse tranquilidad es resolviendo los problemas económicos.

Cáncer

Las decisiones importantes debes dejarlas para más adelante, pues la ocasión no se presenta propicia ni estás en buena disposición.

Salud: Por bien que te recuperes de las caídas, evítate los dolores innecesarios. No hace falta caer de tan alto para saber que duele.

Amor: Desconcertarás a tu pareja con la intensidad de tus emociones. No está acostumbrada a verte así, y es bueno que empiece a estarlo.

Dinero: Dotado de buen razonamiento y capacidad para ver lo positivo y lo negativo de los asuntos, pero lento para tomar decisiones.

Leo

Sentirás mucha presión en todos los ámbitos de tu vida. Pon límites a aquellos que superen tu tolerancia. El egoísmo en determinadas ocasiones no es malo.

Salud: Impresiona primero con muestras de tu inteligencia, pero no olvides utilizar el sentido del humor. Eso disminuye las tensiones que puedan ocasionarse.

Amor: Es posible que proyectes planes de convivencia con tu pareja. Habrá entusiasmo y gran excitación. Festejos apasionados.

Dinero: La intuición para los negocios es tu capital y, si sabes hacerla valer, quienes tienen poder de decisión deberán reconocerlo.

Virgo

No podrás ir por la vida simplemente usando a los que te rodean para obtener un beneficio propio. Te espera una gran sorpresa.

Salud: Aprende a mantener la distancia necesaria de tu trabajo como para que no se vuelva una obsesión en la vida. Tómalo con calma.

Amor: No permitas que el orgullo se interponga entre el amor de tu vida y tú. Busca la fuerza para sobrellevar las vicisitudes.

Dinero: Deberás dedicarle la jornada a cumplir con compromisos atrasados de índole laboral. Resígnate y da lo mejor de ti.

Libra

Derramarás toda tu poderosa energía sobre tu fuerte personalidad. Te impondrás en donde te encuentres, te harás respetar y admirar.

Salud: Aclara situaciones, malos entendidos y revela secretos que pesan en tu mente. Esta limpieza personal te aliviará de presiones innecesarias.

Amor: El entusiasmo y la alegría se instalan en tu vida, no te sorprendas si estás rodeado de quienes disputan tu compañía.

Dinero: Es un buen momento para encontrar a la persona dispuesta a financiar tus proyectos, pero no te desanimes ante el primer traspié.

Escorpio

Parecerás distante. Te preocupará no poder desentenderte de las responsabilidades diarias y el hecho de tener que cargar con todo.

Salud: No dejes que la gente te distraiga de tus objetivos. Tus motivaciones son puras y sabes lo que quieres. Aférrate a esa idea y alcanzarás el éxito.

Amor: Propone cambios inesperados que dejarán boquiabierta a tu pareja. Reconoce las necesidades del otro y sabrás cómo satisfacerlas.

Dinero: Hoy, no escuches sugerencias antojadizas de quien no te quiere porque pueden terminar afectando tu bolsillo.

Sagitario

Repasarás los vínculos esenciales en tu historia, con vistas a un cambio positivo en tu futuro. Pero cuidado, se avecinan situaciones complicadas.

Salud: Cuando los demás no están preparados para empujar, hazles saber que es hora de moverse. No necesitas arrastrarlos, pero tampoco dejar de protegerlos.

Amor: Estás a punto de conocer a alguien que se convertirá en una magnífica amistad, o quizás en una compañía amorosa.

Dinero: Algunos trámites demorados te ocasionarán entredichos con personas de tu entorno laboral. Sé claro con tus explicaciones.

Capricornio

Estarás muy creativo y te gustará transmitir tus conocimientos o talentos a otras personas. Tu deseo es cada vez mayor.

Salud: Una tendencia a la falta de sueño puede controlarse, desvía algunas de tus energías incansables en ejercicios prácticos y relájate un poco más.

Amor: Reconoce de una vez cómo quieres que continúe, o no, tu relación. Las discusiones son inútiles y solo logran alejarlos.

Dinero: Sensación de impotencia ante situaciones que no puedes controlar en tu entorno laboral. Aparecen gastos imprevistos.

Acuario

Cuídate de caer en discusiones con miembros de tu familia, ya que te será muy fácil perder la paciencia y, luego, no hay vuelta atrás.

Salud: No dejes que los otros te quiten tu idea cuando les digas lo que quieres emprender. Si piensas, verás que esas personas no son dignas de tu confianza.

Amor: Trata de recuperar los espacios de armonía que alguna vez construiste con tu pareja, y toma el camino que te permita crecer.

Dinero: Período para cerrar círculos en el área económica, haz un balance y revisa qué es lo que ha funcionado en el último año.

Piscis

Te replantearás ciertas metas y objetivos debido a circunstancias ajenas a tu control. Esto te traerá frustración e ira.

Salud: Lograrás grandes éxitos si aprendes a confiar en tus habilidades innatas. Nunca dejes que los que te rodean te hagan sentir inferior.

Amor: Verás como el vínculo con tu pareja se hace más fuerte con el pasar del tiempo. Te sentirás bendecido por la persona a tu lado.

Dinero: Se acerca la tan esperada infusión de efectivo que logrará sacarte de los apuros en los que estas. No bajes los brazos.