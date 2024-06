La Luna llena en Capricornio es favorable para negociaciones, para hablar de una compra o inversión importante y que representa un crecimiento laboral o económico interesante

Aries

Como lo vimos en tus horóscopos de junio, este es un fin de semana que vivimos con optimismo y con muchas ganas de emprender una nueva aventura, hacer algo diferente que nos permita retarnos intelectualmente. Es también un buen fin de semana para salir a buscar contacto con la naturaleza.

Tauro

Esta semana empiezas a sentirte más atraída por tu pareja o con ganas de iniciar un romance. Si estás lejos de tu ciudad natal, o de alguien importante para tu corazón, puedes sentirte nostálgica o deseando volver a ese lugar al que consideras tu hogar.

Géminis

Confía en tu intuición y mantén tu concentración desde un espacio tranquilo y meditativo, sin distracciones. La temporada Cáncer de este año te pide tomar decisiones firmes que te ayuden a generar estabilidad.

Cáncer

Hoy es un día en el que puedes sentir ganas de retirarte del mundo (y de su realidad) aunque solo sea para reunir fuerzas y regresar a afrontar todo y a todos de nuevo. La soledad es importante para ti.

Leo

Vas a querer desconectarte del mundo hasta tu cumpleaños. Durante las próximas semanas quédate en casa y enciende algunas velas; lee un libro y permite que tu mente divague. Si puedes pasar unos días cerca del agua, mejor.

Virgo

Es un día para divertirte y dejar todos los pendientes a un lado, aprovecha para ver una película, disfrutar un pasatiempo o compartir tiempo de calidad con tu pareja. Estás viviendo un dia muy creativo en el que puedes tener chispazos de genialidad que te muestren la solución inesperada a cualquier problema.

Libra

Hoy te puedes descubrir pensando en tu proyecto laboral o en los pendientes que ya empiezan a asomarse. Este momento de prepararte para una semana que te va a exigir mucha atención a tu trabajo, salud y rutina.

Escorpio

Quieres trabajar para generar más cercanía en tus relaciones personales y laborales. Y la respuesta que obtengas por parte de los demás, determinará en gran medida tu estado de ánimo durante estos días.

Sagitario

Cualquier tensión o temas que no has hablado en tu casa, dentro de tu círculo familiar más cercano, puede convertirse en una bomba de tiempo que estalla cerca del fin de semana, antes de tratar de conciliar, revisa si no tienes algo importante que liberar pensando en tu propia salud emocional.

Capricornio

Aprovecha para tomar una decisión justa respecto a un tema que no habías logrado (o querido) cerrar porque aún había algo pendiente que resolver y platicar. El fin de semana es ideal para hablar de tu situación con pareja o socio.

Acuario

Aprovecha el día, poner orden y balance en tu mundo. Aquí es cuando decides, comunicas y te comprometes a algo que, de alguna forma, ponga en balance las energías presentes y te permite actuar con justicia.

Piscis

Tu vida en pareja también exige una decisión o una negociación importante que ya se estuvo hablando (o que ya tienes en mente) Puede haber tensiones con tu jefe, tu padre o alguna figura de autoridad que tense la situación.