Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este viernes 22 de mayo de 2026.

Aries

Para tus problemas, tienes varias soluciones en tu casa. No importa lo que los demás puedan decir, tú sabes lo que es mejor.

Salud: Tu entorno se sorprende ante la energía que pareces alcanzar, sin mostrar rastros de cansancio. De cualquier manera, realiza un chequeo de rutina.

Amor: Tal vez desconfíes sin motivos valederos y eso cause un sufrimiento innecesario a los demás, y principalmente a tu pareja.

Dinero: Si ya has terminado el diseño mental de un mega proyecto, el momento de la acción se avecina y deberás estar preparado.

Tauro

Verás el futuro con gran claridad y sabrás parar un golpe del destino. Estarás muy preparado para superar los escollos.

Salud: No te ahogues en un vaso de agua, porque no hay nada de que preocuparse en este momento. Permítete ser feliz, los problemas ya se solucionarán.

Amor: Ten cuidado a la hora de elegir, estarás expuesto a personas inseguras e indecisas que terminarán por complicarte en el futuro.

Dinero: Prefiere la reflexión cuando de inversiones se trate, y a ese loco impulso para abordar los temas comerciales, déjalo de lado.

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Géminis

Tiempo de crecimiento personal y espiritual. Nuevos proyectos compartidos harán que tu entusiasmo vuelva a florecer.

Salud: Estás descontento, pero no sabes el porqué. Quizá necesitas nuevos estímulos de los cuales ocuparte y que le den un sentido a tu vida.

Amor: No pongas en peligro una buena relación existente por la excitación del momento, perderás a un ser muy especial. Lo lamentarás.

Dinero: No te dejes distraer por asuntos sin importancia de tus objetivos, tanto económicos como laborales. Concéntrate.

Cáncer

Eres muy susceptible a la influencia del medio. Ten cuidado, ya que en cualquier choque puedes romper tu equilibrio emocional.

Salud: Alerta ante la aparición de afecciones alérgicas. La gastritis y las molestias estomacales pueden deberse a los nervios y a tu ritmo laboral.

Amor: Venus hará de estos días una fiesta para tu corazón. En armonía con el entorno, quedan atrás las depresiones y la soledad.

Dinero: Te lucirás en el arte de comerciar. Con certero instinto sabrás obtener ganancias en cualquier intercambio que lleves a cabo.

Leo

Hoy dispones de habilidad de manipulación para conseguir lo que quieres, muchas veces a través de medios sutiles.

Salud: Antes de criticar a los demás, asegúrate de que no estén presentes, ya que podrías tener serios problemas. En boca cerrada no entran moscas.

Amor: Evita la soledad. Comparte con tu pareja la vida social y todas aquellas actividades que puedas realizar en grupo.

Dinero: El compañerismo será más importante que los intereses personales. Busca el desarrollo del conjunto, así todos saldrán ganando.

Virgo

Aunque te cueste trabajo, evita ser demasiado franco. Este día no lo olvidarás porque estará lleno de eventos inesperados.

Salud: Es en tu mente donde se han instalado los barrotes que te impiden vivir diferente y abordar la vida en forma decisiva y sin miedo. Libérate.

Amor: El misterio es un arma de seducción poderosa. Dile a tu pareja la mitad de lo que piensas y las cosas entre ustedes mejorarán.

Dinero: No gastes más dinero del que tienes. No es un buen momento para acumular deudas que no sabes si podrás pagar a corto plazo.

Libra

Los problemas derivados de tu trato con los de tu entorno tenderán a disminuir. Tu relación social va a mejorar claramente.

Salud: Intenta tomarte algunos días de descanso este fin de semana. Sentarte y meditar frente al mar volverá a cargar tus energías para una nueva semana.

Amor: Marte te aconseja que tengas cuidado con los ataques de celos. Esas explosiones propias de tu persona, no llegan a ningún lado.

Dinero: Es un día excelente para obtener prestigio y comenzar a generar trabajo con redituables ganancias.

Escorpio

Por duros que sean los desafíos en el día de hoy, no te perturbarán demasiado. Te encontrarás con alguien especial.

Salud: Es indispensable que conserves tu tolerancia para lograr mantener la armonía familiar. Evita roces con padres, hermanos y pareja.

Amor: Una persona que regresó a tu vida volverá a encender el fuego que hubo en su momento. Ten cuidado, porque tu pareja puede darse cuenta.

Dinero: Es un momento de conquistas en el plano profesional. Pero ten cuidado con algunos compañeros que no comparten tu alegría.

Sagitario

Alguien se acercará a ti con una idea innovadora que necesitará de tu empuje. Juntos, implementarán una nueva operación excelente.

Salud: Pon mucha atención a lo que te dicen tus amigos. Sus observaciones pueden ser muy adecuadas y te ayudarán a tomar la decisión correcta.

Amor: Problemas con tu pareja. Enfrentas un período de transición. Respeta las dificultades que tienen los demás para cambiar.

Dinero: Sigue al pie de la letra el consejo de un experto, no te equivocarás. Noticias desde lejos podrían hacerte cambiar de planes.

Capricornio

Te corresponderá tomar la iniciativa, organizarás una actividad memorable de la cual la gente hablará durante meses.

Salud: La imagen no lo es todo en esta vida, los resultados son lo esencial. Por eso, para mantenerte a flote, trata de obtener logros concretos.

Amor: Tienes necesidad de ser autosuficiente, por más íntimamente que te comprometas. Aprende a respetar la intimidad individual.

Dinero: Punto final a la inseguridad económica. Ten paciencia y rechaza toda propuesta confusa. En breve te afirmarás en tu puesto.

Acuario

Tomarás muy en serio la amistad, y las relaciones que entables ahora serán duraderas y comprometidas. Cuídalas.

Salud: Deberás prestar más atención a tu salud, regular tus tareas para tener más momentos de descanso y relajación. Libera tu mente de tensiones.

Amor: Intenta conectar con tus relaciones y presta atención a las necesidades de tus amigos. Te va a reportar momentos gratificantes.

Dinero: Competencia, exigencias nuevas y pruebas harán de esta etapa un desafío. Utiliza bien tus recursos y tendrás éxito.

Piscis

Hay muchas cosas que te gustan de tu trabajo, pero sigues sin saber qué cambios habrá y cómo quedarás luego que todo haya cambiado.

Salud: Busca nuevas actividades para hacer acompañado, especialmente danzas con un contenido de sensualidad como la salsa, danzas árabes y el tango.

Amor: Invita a salir a esa persona que te tiene encantada. Aunque se cambien los roles, él sabrá interpretarlo y entrará en el juego.

Dinero: Será un día para cobrar deudas, pedir préstamos y pensar en inversiones. Buena estrella en todo lo que emprendas.