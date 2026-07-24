Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este viernes 24 de julio de 2026.

Aries

Te tocará mediar en un conflicto. Vida social activa aún a la distancia. Te irá mejor en las charlas con amigos que en tu relación de pareja.

Salud: Deberás mantenerte calmo, controlar tu ansiedad y no escuchar críticas de terceros que te conduzcan a una situación insostenible.

Amor: Dueño de un delicado erotismo, quedarás afectado a la menor desavenencia. Habrá interferencias que se reflejarán en el deseo.

Dinero: Aunque detestes la idea de adherir a la economía de guerra, te conviene preservar tu capital. Invierte parte de tus reservas.

Tauro

Te sentirás en soledad. Tenderás a aislarte y a no relacionarte con nadie. Permítete pasar por esta etapa para después recuperar tus ánimos.

Salud: Evalúa el nivel de estrés por el que estás atravesando. Evita el agotamiento físico y mental. Un poco de aire libre puede ayudar a tu sintomatología.

Amor: Aunque tengas clara conciencia de tu complicada situación afectiva, resiste. Se aproxima un momento de unión casi ideal.

Dinero: Harás tu trabajo rápido, pero fallarás en la mitad del camino. Sé objetivo y puntual con los pedidos a tus subordinados.

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Géminis

Día de reencuentros con personas de tu pasado. Te replantearás las razones detonantes de distanciamientos con ellas.

Salud: Que tus fracasos sean sólo tuyos, sé muy cuidadoso con consejos que tomas de los demás. Al final del día sé tú el que determine el curso de acción.

Amor: Sé cuidadoso con las promesas de amor que realizas. Los sentimientos de las personas no son algo con lo que puedas jugar.

Dinero: Necesitas concentrarte en tu trabajo. Aumentarías el volumen de lo que produces si cometieras menos errores por distracciones.

Cáncer

No descuidarás nada que esté en tu mano para conseguir un elevado grado de educación. Tu entorno valorará tu esfuerzo.

Salud: Remodelarás la casa, tendrás dinero para dedicarte a tus antojos y embellecer tu vestuario. Esas cosas alimentarán tu buen humor y tu sonrisa.

Amor: Las relaciones sentimentales serán una fuente de estabilidad y hay posibilidad de un encuentro con un amigo de la infancia.

Dinero: Alcanzarás una meta excepcional a nivel profesional. La industria, la ciencia y la producción están al servicio de tus ideas.

Leo

Movimiento dentro y fuera del país. Por un lado concretarás viejos anhelos sobre cambios y, por otro, buenos contactos en el exterior.

Salud: Sentirás que tienes alas en el cuerpo y que tus sueños se concretan. Planificar un viaje para realizar luego de la cuarentena te ayudará a relajar tu mente.

Amor: Buenos momentos para sentirte querido. Ahora eres tú quien tiene que demostrar más cariño. No te enojes por pequeñeces.

Dinero: Una buena manera de afianzar tu economía será invertir en un bien a largo plazo, como una vivienda o un terreno.

Virgo

Recibirás noticias de un ser querido que no veías hace largo tiempo. Planea una reunión por videollamada con él para ponerte al día.

Salud: No todos manejamos nuestras frustraciones y enojos de igual manera. No pretendas entender las reacciones de los demás en momentos de tensión.

Amor: Muéstrate más comprensivo con tu pareja y dale la contención que necesita. No le temas a una vida de compromiso.

Dinero: Día de mimos y caricias con tu pareja. Buscarás su afecto debido a tus recientes problemas de salud.

Libra

El movimiento lunar te traerá una dulce renovación, puede ser un nacimiento, un romance o una amistad. Te sentirás en paz.

Salud: No dejes que las preocupaciones y problemas de tu vida te impidan ver lo afortunado que eres. Da gracias por cada día que te toca vivir.

Amor: Enfrentarás una tragedia en tu entorno de personas más cercanas. Tu pareja será tu apoyo y sostén en estos momentos difíciles.

Dinero: Encontrarás la posibilidad de aprender trucos y artimañas de un recién conocido en tu entorno laboral. Aprovéchala.

Escorpio

Se moderará la efervescencia de los acontecimientos, lo que es bueno, ya que tu resistencia nerviosa tiene sus límites.

Salud: Tú eres más decidido de lo que aparentas ser, la cuestión está en demostrarlo y que las personas a tu alrededor se den cuenta lo buen líder que eres.

Amor: Tu poder de atracción se irá reforzando en el día de hoy. Es la ocasión de demostrar tus sentimientos hacia tu pareja.

Dinero: Relación con el mundo de las ideas originales y los estudios. La influencia astral favorece la promoción y los ascensos.

Sagitario

En el trabajo pueden producirse algunos retrasos. Puede que te responsabilicen por ello, pero trata de tener calma.

Salud: Mide las intenciones de quien se te acerca sin interés ni intención. Deberás agudizar todos tus sentidos para que no te vendan gato por liebre.

Amor: Prefieres basar tu vida sentimental en la solidez. Continúa así, poniendo todo de ti para ocuparte de las personas que quieres.

Dinero: Muy buena posición para puestos de mando, con poder para la táctica y la estrategia. Tu bienestar económico se beneficia.

Capricornio

El calendario pasa día tras día velozmente, piensa cómo hacerlo más placentero y fructífero. Haciendo el bien, es una de las maneras.

Salud: Deja que las cosas tomen su ritmo natural. Si intentas apresurarlas no podrás manejar la ansiedad que te caracteriza, mantén la calma.

Amor: La comunicación no será demasiado buena con tu pareja y tendrás que fijar mucho tu atención para no cometer errores.

Dinero: Un desbordante dinamismo productivo promoverá ascensos y mejorará el nivel de vida y de trabajo.

Acuario

La confianza de tus amigos es tu mayor tesoro. Guardas con recelo los secretos y las confidencias de ellos, sin defraudarlos jamás.

Salud: Tienes los pies sobre la tierra. Tu intuición te permite evaluar las situaciones con lucidez y humanidad, y esa paz se nota en tu salud.

Amor: La sinceridad no será lo que reine en tu pareja en estos días. Tómate un tiempo para pensar lo que quieres de esta relación.

Dinero: Podrás llevar a cabo proyectos industriales de alta rentabilidad, pero ten cuidado de la gente con la que te rodeas.

Piscis

No desperdicies el tiempo porque cada instante que pasa es una gota de la vida que nunca más volverá a caer.

Salud: Debes estar por encima de las cosas que no tienen importancia y ponen en riesgo tu paz interior. Darle a cada cosa el lugar que merece es de sabios.

Amor: Eres irresistible al encarar un romance. Tu actuación invade de tal forma que la sexualidad surge naturalmente fogosa.

Dinero: Tu actividad laboral será muy productiva, lo mismo que la económica. Tendrás algún tipo de satisfacción extra.