Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este viernes 25 de septiembre de 2026.

Aries

Ya es muy tarde para volver atrás, has cruzado el punto sin retorno. Deberás poner todo de ti para salir de este problema laboral.

Salud: El dinero llegará si sabes detenerte a tiempo en las situaciones confusas. Un salto oportuno evitará decisiones molestas.

Amor: Cierto malestar por problemas de familia que aún no se han resuelto. Pero si consigues solucionarlos, mantente a una distancia prudencial.

Dinero: El campo de acción se amplía con chances de crecimiento. Las impresiones que percibes te convocan a encontrar precisiones.

Tauro

Compartir es mejor que apropiarse, preguntar mejor que dominar, convencer mejor que someter. Grábate a fuego estas palabras.

Salud: Sentirás que te sobra energía para realizar esa operación que tienes demorada hace tiempo. Estás bien físicamente para hacerla.

Amor: La sexualidad gratificante hará que los malos momentos de la pareja sean menos importantes. Crea nuevas situaciones.

Dinero: Entre tus superiores y tú hay una buena relación porque evitas asustarlos con alardes de ambición, sigue así.

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Géminis

La madurez personal es tu mejor tarjeta de presentación. Paso a paso caminas hacia los puntos que te has marcado.

Salud: Valerte de ti mismo es positivo si no descartas que también puedes contar con los demás. Tu energía está óptima para seguir avanzando.

Amor: Sabes que el estado físico y la belleza son importantes para la seducción, pero tu romanticismo hace vibrar cualquier corazón.

Dinero: Tendrás una magnífica actuación en el terreno de la enseñanza o investigación, porque tomas tu trabajo con gran seriedad.

Cáncer

Perderás completamente los estribos por incompetencias en la gente con la que te toca interactuar. Muestra tu enfado.

Salud: Recibe a los cambios con los brazos abiertos. Si bien esconden incertidumbre, necesariamente presentarán una experiencia de la cual aprender.

Amor: Tienes que dejar de lado tu tendencia a mentir. Si tu pareja no puede confiar en ti, será imposible mantener una relación sólida.

Dinero: Debes tolerar los arranques de furia de tu jefe, y no cometas la tontería de enemistarte con él porque te puede costar caro.

Leo

Caerás en cuenta lo desconsiderado que has sido con la forma de manejar los sentimientos de los que te rodean. Intenta redimirte.

Salud: La risa y los buenos momentos son bálsamos para el alma. Ellos serán tu mejor recurso para alejar de tu mente nubes de sufrimiento.

Amor: Valora las pequeñeces dentro de la pareja. Hoy te darás cuenta lo afortunado que eres por tener la compañía que tienes.

Dinero: Debes mantener tus principios en tu ambiente laboral, y no te dejes influenciar por el entorno a la hora de actuar.

Virgo

Las cuestiones afectivas y familiares ocupan tu mente y tus sentimientos, trata de llegar a acuerdos para mantener la armonía.

Salud: Deberás tener paciencia con todo el mundo, no es tu característica principal pero deberás esforzarte si quieres conservar ciertos amigos.

Amor: Basta de rutina, es hora de dar un paso liberador. Punto final a los amores no correspondidos y los vínculos absorbentes.

Dinero: Haz valer toda tu capacidad, sobre todo si se trata de desafíos complejos. Los que te rodean confían en tus ambiciones.

Libra

Tus relaciones sentimentales y sociales son un reto, tienes poca tolerancia y chocarás con los demás, mostrando cierta inseguridad.

Salud: Te sorprenderá escuchar tantas observaciones referentes a tu persona. No seas modesto, mereces al fin tales reconocimientos.

Amor: En el amor, continúas creciendo. Si alguna relación te limita, probablemente estés muy tenso con ello y necesites liberarte.

Dinero: Todo trabajo mental está excelentemente favorecido para ti en el día de hoy. Cuentas, papeles, documentos? ponte al día.

Escorpio

Tu capacidad mental está a un alto nivel. Ni siquiera algo tan espontáneo como conquistar dejará de ser filtrado por tu razón.

Salud: No hay medicamento para los dolores del alma. Sólo tú puedes darte el placer que necesita tu corazón. En principio intenta ver las cosas más claramente.

Amor: La búsqueda de la felicidad es una constante en tu vida. Un gran amor es lo ideal y lo debes defender sin medir las consecuencias.

Dinero: Tus proyectos empiezan a tomar impulso. No pierdas el rumbo y continúa por ese camino, te traerá grandes beneficios.

Sagitario

El balance es positivo. La vida te sigue regalando luz y en ti está la fuerza para organizarte y para aprender las pequeñas lecciones.

Salud: Tu piel te mostrará lo que hay en tu interior. Tendrás tendencia a manchas o acné, intenta con medicamentos naturales.

Amor: Pasión, romanticismo y sexo sin límites, de eso te alimentas. Cada día tu imaginación crea materia para disfrutar.

Dinero: Aunque te costará salir de esta etapa en la que tu economía no va como deseas, lo conseguirás, pero deberás desarrollar tu ingenio.

Capricornio

En el terreno de la comunicación tienes una gran dosis de originalidad porque eres trasgresor e inquieto. Aprovéchalo a tu favor.

Salud: Los trastornos estomacales serán pasajeros si encuentras la forma de alimentarte adecuadamente, buscando la fórmula más saludable. Toma más líquido.

Amor: Demostrar afectos es difícil, y más aún reconocer errores. Es momento de exteriorizar tu carácter para ser entendido y aceptado.

Dinero: El sol va a ayudarte a ver tus horizontes, ampliar tus aspiraciones y a hacer crecer tu interés por lo nuevo.

Acuario

Eres un gran generador de ideas. Todas las cosas comenzarán a estar mejor porque tienes la mente y el cuerpo en donde tienen que estar.

Salud: Hoy es el día propicio para pensar en tu cuerpo. Gimnasia, una buena cena, la mente libre y reír mucho, te gratificarán el alma y el cuerpo.

Amor: No pienses tanto en el futuro, dedícate a vivir plenamente el presente con esa persona que tanto te quiere y te brinda.

Dinero: Es un mes de competitividad en el plano profesional, pero se te conceden ciertas ventajas con respecto al resto de los rivales.

Piscis

Tu popularidad está en alza, aprovecha esta característica para abrirte un poco más a gente diferente. Hay mucho que aprender.

Salud: Tendencia al recogimiento, aprovecha para leer y disfrutar de una velada tranquila y en soledad, como a ti te gusta.

Amor: Los rencores no llevan a nada positivo, deterioran la pareja y dejan un sabor amargo que difícilmente se pueda quitar.

Dinero: Tendrás suficientes motivos para vivir holgadamente de originales inventos, creaciones y asociaciones con seres talentosos.