Conocé las predicciones del horóscopo de este viernes 26 de diciembre de 2025 en cuestiones de salud, amor y dinero. Signo por signo.

El viernes 26 de diciembre mantiene una energía de transición. Con el Sol en Capricornio, la mentalidad es de regreso a la disciplina y la responsabilidad. Es un día excelente para organizar, limpiar y planificar la semana que viene.

Las emociones se estabilizan, permitiendo un enfoque más práctico. Es un buen momento para establecer límites claros y tomar decisiones con madurez.

Aries

Tu enfoque sigue siendo profesional y ambicioso (casa 10). Es un día ideal para planificar estratégicamente el final del año laboral. No te distraigas con asuntos menores. Tu imagen pública y tu reputación son prioritarias.

Tauro

Los temas de expansión, viajes y aprendizaje (casa 9) te atraen. Podrías sentir la necesidad de escapar o de sumergirte en un nuevo estudio. Utiliza este día para investigar oportunidades que te saquen de tu rutina habitual.

Géminis

El foco está en las finanzas y la necesidad de solidez (casa 8). Es un buen momento para ordenar los gastos de las fiestas y revisar inversiones o deudas. La transparencia y el compromiso son clave en las relaciones íntimas.

Cáncer

Las relaciones cercanas y las asociaciones (casa 7) requieren tu atención. Hoy es un día para reafirmar acuerdos o discutir planes futuros con tu pareja o socio. La cooperación será crucial para un cierre de semana exitoso.

Leo

Debes concentrarte en el trabajo práctico y la salud (casa 6). Si vuelves a tus labores, céntrate en la eficiencia y la organización. Es un buen momento para establecer una rutina de ejercicios o un plan de alimentación post-fiestas.

Virgo

La creatividad y el romance (casa 5) te dan un enfoque estructurado. Es un día ideal para retomar un pasatiempo o planificar un encuentro romántico. En el trabajo, utiliza un enfoque metódico para resolver problemas creativos.

Libra

El hogar y la vida familiar (casa 4) son importantes. Es un buen día para limpiar y ordenar el caos de las fiestas, devolviendo la calma a tu espacio. La estabilidad en casa te brinda la paz que necesitas para el fin de semana.

Escorpio

La comunicación y los trámites (casa 3) te mantienen ocupado. Las reuniones, llamadas o papeleo pueden ser intensos. Asegúrate de ser claro y directo en tus mensajes. Evita las suposiciones y verifica los hechos.

Sagitario

Las finanzas personales (casa 2) son el centro de atención. Es hora de evaluar los gastos de las fiestas y hacer un plan para recuperar el equilibrio. Confía en tu capacidad para generar ingresos, pero sé disciplinado.

Capricornio

El foco está en ti y en tus ambiciones (casa 1). Te sientes renovado y con una visión clara de lo que quieres lograr antes de que termine el año. Toma la iniciativa en un proyecto personal importante.

Acuario

La introspección y la liberación (casa 12) son esenciales. Tómate el tiempo para procesar el año que termina y deshacerte de cualquier residuo emocional negativo de las celebraciones. La paz mental es tu prioridad.

Piscis

Tu vida social y los sueños futuros (casa 11) traen apoyo. Es un buen día para conectarte con amigos o colaboradores que compartan tus aspiraciones. Los consejos de tu red social pueden ser muy valiosos hoy.