Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este viernes 26 de junio de 2026.

Aries

Tus relaciones se basan en el cariño y en la comprensión. Tu equilibrio y felicidad te incitan a expresarte mediante el arte.

Salud: Si cierto pesimismo se apodera de tu ánimo, deberás tomarlo simplemente como un malestar pasajero. Siempre que llovió paró.

Amor: Respeta tu deseo y afianza el vínculo con tu pareja. Preserva los espacios de afecto para recuperar tus energías.

Dinero: Si deseas prosperar, tienes que saber que no es momento. Eso sí, usa tu creatividad con fines prácticos porque dará resultado.

Tauro

Evita accidentes hoy más que nunca. Deja de lado las ideas descabelladas y podrás superar este vendaval de conflictos.

Salud: Si deseas actuar con seguridad, será necesario investigar primero la solidez de las fuerzas con que cuentas. Es bueno hacer un plan de juego.

Amor: Estabilidad, entendimientos y armonía con la persona que te quiere. La gente piensa que conquistas más de lo que es en realidad.

Dinero: Una sugestiva intervención de Urano servirá para afinar puntería en lo relacionado con el azar y el dinero ganado sin esfuerzo.

Géminis

Aventuras que te divierten pero no te satisfacen a pleno. La economía se recompone. Aparecerán viajes por trabajo, tómalo con calma.

Salud: Analiza el origen de esos estados de desazón que a menudo te aquejan y te ponen al borde de la depresión. Un buen examen de conciencia te aliviará.

Amor: Hoy te sentirás extremadamente seductor y esto te dará mucha seguridad, sobre todo en el sector afectivo y de las amistades.

Dinero: Se pueden presentar demoras y trabas en nuevas iniciativas y proyectos. Problemas con los sistemas de comunicación.

Puede interesarte

Cáncer

Tu ánimo se encontrará muy cargado de sensualidad. La impaciencia y la ansiedad pueden ser tus peores enemigos hoy.

Salud: Puedes sentir cansancio físico y mental y la sensación de no tener fuerzas. Toma medicaciones indicadas, consulta a tu médico de confianza.

Amor: Tu media naranja percibirá tu trato cordial. Es posible que conozcas alguna relación interesante con vistas a tu desarrollo personal.

Dinero: Tu trabajo se desarrollará de forma natural, sin necesidad de hacer ningún esfuerzo. Es el momento de intercambiar ideas.

Leo

Las rutinas tediosas son insoportables hoy. Te resulta imposible llevar a cabo tareas repetitivas, necesitas un cambio.

Salud: Considera hacer un viaje en el cual te apartes de tu realidad presente y explores una forma de vivir diferente. Ten valor en tus emociones.

Amor: Si no se puede arreglar la situación que los está separando, será mejor que cada uno siga por su camino. La clave es saber aceptar la realidad

Dinero: El momento económico es favorable, los problemas pueden venir por establecer acuerdos tanto comerciales como laborales.

Virgo

Tu sex appeal cautivará a más de uno. Sin darte cuenta, lograrás que los demás cumplan tus órdenes sin quejarse.

Salud: Que nadie se atreva a entrometerse en tus asuntos familiares. Para ti, la familia es lo más sagrado y la defiendes con uñas y dientes.

Amor: No discutas con tu pareja por cosas que no tienen sentido, así no llegarán a ningún lado más que al final de la relación.

Dinero: Tienes el talento necesario para ocupar ese puesto que todos se disputan. No entres en esa lucha, ya lo tienes asegurado.

Libra

Te encuentras muy activo. Tu dinamismo te ha transformado en un líder, lo cual hace que te sientas muy seguro de ti mismo.

Salud: A pesar de querer estar en todos los temas es posible que se descuiden algunos de ellos. Es hora de focalizar y empezar a delegar.

Amor: Tu pareja tiene sus razones, debes considerar como válidos sus argumentos para llegar a un acuerdo, si no la perderás.

Dinero: Tendrás muchas actividades en tu profesión o trabajo, aunque será un día mucho más tranquilo y aprovecharás mejor el tiempo.

Escorpio

Tendrás que tener paciencia porque el desarrollo de los asuntos es muy lento. Se te presentarán ciertas limitaciones, acéptalas.

Salud: Es momento de que te actualices en todo lo que se refiera a computadoras, Internet y nuevas tecnologías. No te dejes estar. Evita la mediocridad.

Amor: Si te encuentras invadido por entrometidos que lo único que quieren es socavar tu relación de pareja, defiende lo que quieres.

Dinero: Puedes encontrar límites externos, falta de apoyo a tus proyectos o trabas burocráticas y legales. Es pasajero, no temas.

Sagitario

Las relaciones familiares pasan por un buen momento. Pero un comentario fuera de lugar hará que surjan algunas peleas.

Salud: Si no sabes hacia dónde quieres ir, difícilmente llegarás a algún lugar. Define tu rumbo en la vida y encamínate hacia allí, sin miedos.

Amor: Tu pareja te ama, pero lo expresa de una manera que es visiblemente distinta a la tuya. Compréndela y no la juzgues.

Dinero: No querrás que nadie se meta en tus negocios. Estarás atento a cualquier intruso y defenderás tus ideas con uñas y dientes.

Capricornio

Te levantarás con el doble de fuerza y con un optimismo a prueba de toda desilusión. Harás brillantes negocios.

Salud: No te olvides de planificar un alto en tu trabajo, tu salud va a agradecértelo. Hazlo en compañía de amigos o familiares.

Amor: Conquistas sin pretenderlo. No es difícil que con un chiste que se te ocurra de la forma más inocente, alguien caiga a tus pies.

Dinero: Tu capacidad para resolver asuntos se verá favorecida. Es un día perfecto para demostrar cuánto vales.

Acuario

No es una buena semana para relacionarte con amigos o para trabajar en equipo. Las diferencias se harán notar.

Salud: No fuerces situaciones ni discutas inútilmente si las cosas no siguen el curso que te habías propuesto. Equilibra lo que sientes y lo que puedes.

Amor: A pesar de la disonancia en otros aspectos, tu sex appeal está en su máximo esplendor. Te lloverán propuestas, acéptalas todas.

Dinero: Buen momento para cambio de casa. En la familia vas a gastar como loco pero en ti serás muy cuidadoso.

Piscis

Una especial invitación te llevará a concurrir a un lugar que siempre deseaste conocer. Tus posibilidades laborales se abren.

Salud: Si se manifiestan obsesivos deseos por conocer y una necesidad de comunicarse, cuidado, que las palabras pueden hacer más daño de lo que parece.

Amor: Lamentablemente, el amor se sumará a tu listado de incordios. Tu pareja no aceptará tu postura infantil y tu concepto del amor.

Dinero: Si estabas ahorrando para darte un capricho grande y compartirlo con tu familia, es el momento ideal de llevarlo a cabo.