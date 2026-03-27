Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este viernes 27 de marzo de 2026.

Aries

Estarás frustrado durante todo el día, por no poder encontrar aquello que andas buscando. Deberás buscar con mayor atención

Salud: Busca cierto orden en tu trabajo y en tus actividades diarias, ya que en ellas se encuentran los placeres que te levantan el ánimo.

Amor: Los encuentros virtuales con colegas de trabajo no serán bien vistos por tu pareja. Escoge un momento para explicarles las situaciones.

Dinero: Puede ser que críticas poco fundamentadas y muy mal intencionadas te lleven a perder los nervios o a dudar. Ten confianza.

Tauro

Te sentirás invadido por un gran deseo de dar un cambio total a tu vida laboral y afectiva, algo no te satisface más.

Salud: El sol es una fuente de energía para muchas cosas, también lo es para el cuerpo. Tómate una mañana para reposar bajo el sol.

Amor: No es con agresividad con lo que conseguirás resolver los problemas de tu relación afectiva. Intenta ser dulce y comprensivo.

Dinero: Si tienes deseos de lograrlo todo, es ahora o nunca el momento de hacerlo. Incluso si quieres hacer algún viaje.

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Géminis

Si no puedes hacer lo que quieres no los fuerces, ya que si lo haces las cosas podrían empeorar más de lo imaginable.

Salud: Busca el momento justo para hablar con libertad. De nada sirve intentar mantener un diálogo con restricciones internas.

Amor: Alguien que conoces está esperando un gesto de amor y comprensión. Presta atención, está más cerca de lo que crees.

Dinero: Tu economía mejorará sensiblemente. Actúa con prudencia y no tomes decisiones impulsivamente, no es momento de arriesgarse.

Cáncer

Si estás enojado con alguien cuida tus actitudes para con el resto, podría traerte problemas no deseados.

Salud: Tienes derecho de cambiar tu modo de pensar, no temas hacer un giro. Quizás se rompe algo en tu entorno, pero el resultado será positivo para todos.

Amor: En el amor no te puede ir mejor, así que es un momento ideal. Aprovéchalo y no te arrepentirás.

Dinero: Debes aprender a no llevar tus problemas laborales a tu entorno familiar, porque esto puede llegar a debilitar tu relación.

Leo

Se acercan momentos de decisiones, si sabes decir no, puede que te ahorres muchos inconvenientes y malentendidos.

Salud: Debes revisar tu salud, ya que es una etapa de hipersensibilidad y la exageración puede estar presente en la comida o el alcohol. Debes ser más responsable.

Amor: Si sientes que nada podría empeorar es ahí donde te equivocas. De ahora en adelante depende de ambos resurgir del momento.

Dinero: Tu capacidad adquisitiva se verá muy mejorada a lo largo de los próximos períodos. Trata de no derrochar los ingresos.

Virgo

Hoy te sentirás tentado a dejar todo de lado, ten en cuenta que no será la mejor de tus decisiones. Piensa bien que vas a elegir.

Salud: Ten cuidado con los excesos en el comer o beber, porque pueden traerte problemas de salud, sobre todo, en la digestión. Realiza alguna actividad.

Amor: Deben aprender que el amor no se termina si se transforma en algo mucho más apacible y tranquilo. Sé más romántico.

Dinero: Comprobarás que las cosas salen por si solas y no tendrás que esforzarte mucho para conseguir un poco de dinero extra.

Libra

Trata de tener organizado tu trabajo y asuntos personales, ya que vienen momentos de inconvenientes que te tomarás desprevenido.

Salud: Estás pasando por un buen momento en lo que respecta a tu salud, lo que no quiere decir que no tengas ningún tipo de cuidados.

Amor: En el último tiempo tu pareja y tú han logrado superar malos entendidos que tanto los perjudicaban. Continúa por el buen camino.

Dinero: Puede ser que una petición laboral que realices no sea bien recibida. Tómalo con calma y vuelve a intentarlo.

Escorpio

Tu fuerza está en tu voluntad, pero trata de no dejarte llevar por tus emociones que no siempre te dejan bien parado.

Salud: Es posible que sientas los cambios continuos de temperatura. Toma tus precauciones. Presta atención a tu cuerpo y realiza actividades de relajación.

Amor: Habrá algún elemento de dualidad en tu naturaleza que puede crear situaciones complicadas. Trata de sobrellevarlas.

Dinero: Estás pasando por un período de mucho trabajo y agotamiento, debes realizar otras actividades que te relajen.

Sagitario

Tienes un don para la negociación hoy y suerte suficiente para tratar con gente que quiere alcanzar una solución propiciatoria.

Salud: No te aísles. Sal de la rutina y aviva esos deseos que están algo dormidos. Organiza una videollamada con amigos.

Amor: Entrarás en constantes discusiones con tu pareja por menesteres sin importancia. Procura evitar decir cosas que no sientes.

Dinero: Concéntrate en el trabajo bien hecho y nadie te podrá negar los resultados. Momento económico inseguro, no conviene arriesgar.

Capricornio

Los viajes no son recomendables, y harías bien en permanecer cerca de casa para evitar problemas y frustraciones.

Salud: Alto riesgo de accidentes, molestias y dolores de todo tipo. Dale más atención a tu salud, ya que será clave para que tengas un futuro mejor.

Amor: Esa cara que pones cuando miras a la persona amada es muy gráfica. Se puede saber cómo está tu corazón solo con verte.

Dinero: Recibirás a alguien en tu lugar de trabajo. Los resultados dependerán básicamente del entusiasmo que pongas para atenderlo.

Acuario

Tu ánimo oscilará entre las distintas tonalidades del gris. No juegues el personaje de jovial porque terminarás agotado.

Salud: Aquellas cosas que no valoramos o damos por sentado son las que más extrañaremos cuando falten. No subestimes a los que te rodean.

Amor: Período de crisis sentimental, pero estarás rodeado de personas que te quieren, no debes inquietarte para nada.

Dinero: Sin demasiados preámbulos, podrás adaptarte a nuevos entornos laborales, donde tomarás decisiones insólitas sobre la marcha.

Piscis

Compartirás una tranquila y relajadora jornada en compañía de tus familiares más cercanos en el día de hoy.

Salud: No puedes ignorar permanentemente las necesidades de las personas que te rodean en la sociedad. Debes reconocer que el mundo va más allá de ti.

Amor: No podrás culpar a tu pareja por plantearte de mala manera que no estás poniendo atención a la relación. Dialógalo.

Dinero: Lograrás superar un estado de desquicio total al poder dar final a ciertas responsabilidades que te sacaban el sueño.