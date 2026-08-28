Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este viernes 28 de agosto de 2026.

Aries

Jornada propicia para iniciar todo tipo de cambios en lo que a lo profesional se refiere. Procura sacarle todo el provecho posible.

Salud: Debes ser muy selectivo con las batallas que eliges pelear. Asegúrate de al menos tener una mínima chance de vencer, o serás presa de la frustración.

Amor: Contarás con la paciencia necesaria para entablar ciertas conversaciones con tu pareja que habías venido postergando.

Dinero: Las determinaciones que tomes a nivel económico durante la jornada de hoy afectarán en gran medida tu futuro inmediato.

Tauro

Ciertas cuestiones no resueltas de días anteriores volverán para atormentarte durante la jornada de hoy. Busca darles punto final.

Salud: No permitas que las vicisitudes de la vida terminen por cambiar la esencia de tu personalidad. Aférrate a tus creencias y opiniones.

Amor: Ciertas tensiones subyacentes en la pareja comenzarán a manifestarse durante la jornada de hoy. Cuidado con tus palabras.

Dinero: Piensa detenidamente antes de agregar más responsabilidades a tu ya excedido itinerario. No cometas errores innecesarios.

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Géminis

Tendrás una jornada de múltiples quehaceres domésticos, que consumirán gran parte de tu tiempo libre. No postergues obligaciones.

Salud: Deberás concientizarte de que es imperativo que modifiques ciertos patrones de tu conducta. No puedes darte el lujo de arriesgar tu pareja.

Amor: No podrás sacar la pareja adelante hasta que ambos entiendan que deben compartir genuinamente sus sentimientos.

Dinero: No tendrás descanso o paz hasta muy tarde en la jornada de hoy. Las responsabilidades te acosarán por todos los flancos.

Cáncer

Grandes sorpresas te esperan para el día de hoy. Atravesarás una verdadera montaña rusa de emociones en la jornada.

Salud: Hay veces que los beneficios de correr con ciertos riesgos lo hacen valer la pena. No dudes más y toma la determinación que sabes es la indicada.

Amor: Tendrás grandes problemas para dejar en el pasado una relación recientemente terminada. No desesperes, ten paciencia.

Dinero: Aprende a aceptar los consejos de tus superiores con la mente abierta y el corazón dispuesto. No desestimes sus palabras.

Leo

Lograrás tomar la determinación de dejar hábitos que sabes son nocivos para tu salud. No decaigas con el primer escollo.

Salud: Mantén en mente que los cambios más cruciales no ocurren de la noche a la mañana. Debes aprender a ser paciente contigo mismo.

Amor: Deberás ceder ante los pedidos de tu pareja de una reunión familiar. Su felicidad será en definitiva la tuya también.

Dinero: Te sorprenderán los resultados que obtendrás al organizar tus tiempos y prioridades eficientemente. Utiliza este impulso.

Virgo

No podrás esperar tener razón en cada opinión que des. Deja tu orgullo de lado y acepta los errores que te serán marcados.

Salud: Evita incurrir en conductas que sabes despertarán las ansias de recaer en hábitos que estás intentando dejar permanentemente.

Amor: Evalúa tu conducta del fin de semana antes de hacer ningún reclamo a tu pareja. Se justo a la hora de juzgarla.

Dinero: No dejes que el tiempo se te escurra entre los dedos. Utiliza cada segundo que tengas a tu alcance de la forma más óptima.

Libra

Un pequeño accidente casero hará que tu día se vea complicado hasta en las tareas cotidianas más sencillas. No te alteres.

Salud: Te gusta agasajar a tus familiares y amigos con una buena comida, eres un buen anfitrión, pero esta vez algo se te escapará de las manos.

Amor: No seas tan exigente con tu pareja. Es totalmente sincera contigo y sin embargo vives celándola todo el tiempo.

Dinero: Estar abierto a distintas ideas y propuestas amplía tus horizontes laborales. Deja de lado los prejuicios y escucha ofertas.

Escorpio

No puedes vivir en una perpetua carrera contra los que te rodean, intentando ser siempre tú quien aventaje al resto.

Salud: Se muy receloso con tus secretos, y más aún si estos pueden llegar a comprometerte. Aprende a no confiar en una persona solo por las apariencias.

Amor: Compartirás una velada inolvidable en compañía de tu pareja. Se sentirán embriagados por el romanticismo y el amor.

Dinero: Deberás enfrentarte a una carga descomunal de trabajo hoy. Pocas chances quedan de un fin de semana reparador.

Sagitario

Te será imposible hacer caso omiso de las claras señales de cansancio que tu cuerpo te está dando. Presta más atención.

Salud: El fracaso no es necesariamente negativo, encierra una valiosa lección esperando ser aprendida, y la posibilidad de no volver a fallar en lo mismo.

Amor: Te convertirás en el apoyo indiscutido de tu pareja en estas horas complicadas para ella. Demuéstrale que puede contar contigo.

Dinero: No dejes que ciertas circunstancias de la vida te aparten de tus metas y objetivos profesionales a largo plazo.

Capricornio

Ha llegado el momento de incursionar en lo desconocido. Si estás cansado de la rutina, es momento de patear el tablero.

Salud: Trata de no quedar atrapado entre sentimientos de duda e inseguridad. Confía en tu instinto y lograrás lo que te propongas.

Amor: Estás atravesando por un momento en el que tu carácter cambió rotundamente debido al sentido que tu pareja le dio a tu vida.

Dinero: Un problema financiero está consumiendo tus energías. Si te cuesta resolverlo, pide ayuda a algún colega idóneo en el tema.

Acuario

Poco a poco lograrás volver a la normalidad con amigos cercanos después de complicadas situaciones del pasado.

Salud: Cultiva la paciencia y la magnanimidad por sobre todo tipo de ansias de objetos materiales que puedas llegar a experimentar. Trasciende lo material.

Amor: Decidirás abandonar por fin tu vida solitaria y saldrás en busca del amor. La jornada se presenta óptima para la conquista.

Dinero: No lograrás congeniar con recién llegados compañeros laborales. Procura no perder los estribos tempranamente.

Piscis

Intenta por todos los medios evitar exponerte a situaciones tensas con seres queridos, o terminarás complicado.

Salud: No aproveches las debilidades de las personas que te rodean, solo para sacar un beneficio personal de ellas. Respeta a tu prójimo.

Amor: La llegada de un familiar de improviso despertará un clima de hostilidad en la pareja. Mantente tranquilo y se disipará.

Dinero: La incompetencia crónica de pares laborales pondrá de cabeza ciertos proyectos en los que habías invertido mucho tiempo.