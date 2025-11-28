Conocé las predicciones del horóscopo de este viernes 28 de noviembre de 2025 en cuestiones de salud, amor y dinero. Signo por signo.

Este día marca un cierre de semana con una energía profundamente intuitiva y emocional, ideal para la introspección y la sanación.

El viernes está regido principalmente por la Luna en Piscis (Cuarto Creciente), lo que amplifica la sensibilidad, la empatía y la necesidad de una pausa consciente. La energía invita a soltar tensiones innecesarias y a no forzar situaciones. Es un día excelente para el arte, la meditación o cualquier actividad que promueva la fluidez emocional y el equilibrio. El entorno general favorece las oportunidades prácticas para el crecimiento personal y económico.

Palabras clave del día: Intuición, empatía, fluidez.

Aries

Sentirás una fuerte energía de inicio y valentía para moverte y tomar decisiones rápidas. Es un día para activar cuerpo y mente. Podrías recibir invitaciones a viajes o a alejarte de la rutina. No le temas a tomar la iniciativa en aquello que venías dudando.

Tauro

La Luna en un signo de Tierra te ayuda a estabilizar tu rutina y mejorar temas laborales. Te sientes más seguro para avanzar en acuerdos importantes. La estabilidad económica es una realidad, así como una mayor armonía familiar.

Puede interesarte

Géminis

Estarás más metódico y organizado en tus finanzas. Es un buen momento para liquidar deudas y ordenar papeles. Podrías recibir una propuesta de trabajo que te conecte con el extranjero o que te exija un cambio de planes a futuro.

Cáncer

Día clave para trámites, gestiones y asuntos legales o contractuales. Sigue con tu despertar emocional, ya que ves las cosas con más claridad. En el amor, la estabilidad y la fuerza se mantienen, aunque debes controlar tus emociones para no tomarte a pecho pequeños problemas laborales o familiares.

Leo

Tu disciplina dará resultados visibles en el ámbito laboral y podrás avanzar en un objetivo que te exige decisión. Sin embargo, se activan procesos de depuración emocional intensa. Es sano reconocer cuando los demás tienen razón y dejar de lado el orgullo para sentir frescura.

Virgo

Tu camino profesional se ordena con claridad renovada. Es un día muy apto para entrevistas, reuniones, contratos y firmas. Confía en tu intelecto y siéntete merecedor del éxito. Llegan propuestas económicas importantes y oportunidades donde menos lo esperas.

Libra

Estás en una semana de cosecha, y este día te trae un incremento económico gracias a proyectos o contactos clave. Sin embargo, la economía requiere tu atención especial: ordena papeles y salda deudas. En el amor, mejoras y brindas por buenos acuerdos afectivos.

Escorpio

Tu intuición es una guía fuerte para tomar decisiones estables y duraderas. Podrías recibir propuestas de trabajo impensadas. Necesitas un día de descanso y análisis para soltar tensiones. El tema es saber dar y recibir, permitiendo que la empatía haga su trabajo en tus sentimientos.

Sagitario

Día con un toque muy romanticón, donde el amor se sentirá más cerca, posiblemente con un enfoque útil y realista. Tendrás éxito profesional y un objetivo en el que venías trabajando en silencio podrá concretarse. La energía es de luz y positividad de a dos.

Capricornio

La energía te une a quien realmente te valora, activando mejoras afectivas. Sentirás una seguridad emocional que hace tiempo buscabas. Céntrate en tu jornada laboral; sacarás buen provecho de reuniones y entrevistas.

Acuario

Tu energía profesional se activa y tus metas se aclaran. Es un momento de reconstrucción laboral que te brinda estabilidad. Aprovecha para negociar, comunicarte mejor y tomar decisiones con una visión estratégica de futuro.

Piscis

Con la Luna en tu signo, estás en un día de máxima sensibilidad y percepción. El foco está en el área profesional y en tu imagen pública, donde podrías recibir reconocimientos. No fuerces nada; deja que las cosas fluyan y dedica tiempo a la introspección y la meditación para sanar y recargar energías.