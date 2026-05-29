Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este viernes 29 de mayo de 2026.

Aries

Recuperarás fuerzas para estar preparado ante los eventos que llegan. Tendrás cambios importantes que requerirán toda tu atención.

Salud: Le prestas demasiada atención a lo que la gente espera de ti, cuando debieras concentrarte en lo que sientes y en lo que eres capaz de hacer.

Amor: Tu pareja te dará confianza y energía. La consigna es apostar al milagro de compartir y resolver pronto las diferencias.

Dinero: Las cuestiones de dinero te provocan cierta ansiedad. Harás bien en consultar a expertos y pedir un préstamo.

Tauro

Deberás esmerarte a la hora de decir una verdad dolorosa, hazlo con dulzura. Tendrás ganas de hacer cambios, pero habrá limitaciones.

Salud: Si decides adoptar una actitud positiva, cualquiera que esta sea, superarás todos los obstáculos y las influencias negativas que te acechen. Sonríe.

Amor: Nostalgia por amores del pasado. También puede haber un reencuentro con una relación anterior. Idealizaciones románticas.

Dinero: Hoy cuentas con todo lo necesario para tener éxito, depende de tus propias fuerzas y capacidades y no de la ayuda exterior.

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Géminis

Nadie puede vencerte hoy. Tu único enemigo es el tiempo y tienes que apurarte para alcanzar el plazo establecido.

Salud: No te dejes llevar por complicados razonamientos y escucha más tu sensibilidad. Trata de trabajar menos para tener más momentos de ocio.

Amor: Posibilidades románticas y sensuales en viajes, cursos, ámbitos universitarios o culturales, o con personas extranjeras. Aventuras.

Dinero: Ganarás algunos puntos en la medida en que se reconozcan tus cualidades de dirigente, eso te llevará a asumir responsabilidades.

Cáncer

La flexibilidad y la generosidad le darán una esperanza a las relaciones conflictivas. Mensajes que llegan por vías inesperadas.

Salud: Es indispensable que evites percances nerviosos, por lo que es aconsejable una vida regular, sin permitir que te agobien con tensiones.

Amor: Estás preparado para nuevas oportunidades en lo amoroso. No desaproveches la luna llena para hacer lo que más te gusta, de a dos.

Dinero: Trabajarás demasiadas horas y asumirás compromisos imposibles de sobrellevar para alguien menos fuerte de lo que tú eres.

Leo

Entre algunos de tus familiares se darán malos entendidos, quizás por celos o por algún descuido al hablar.

Salud: Si deseas poder y riqueza, primero debes ser rico en tu conciencia. Revisa los pensamientos y creencias que te limitan y no tengas miedo a actuar.

Amor: Son días más que propicios para estrenar un nuevo amor. Solo bastará con tener ganas de salir y conocer nuevas personas.

Dinero: Tendrás un golpe de suerte en juegos de azar que te dejará muy bien posicionado económicamente. No lo arruines e inviértelo.

Virgo

Puede que te ataquen y te tengas que defender frente a conocidos. No temas, tienes la razón, y al final la verdad saldrá a flote.

Salud: Ama lo que haces en tu trabajo o en tu casa y te sentirás libre. Deja de ver solo en lado negativo y pesimista de las cosas.

Amor: El amor se renueva de la mano de una mayor carga erótica. Las sorpresas y la originalidad encienden la llama de relaciones antiguas.

Dinero: Tus proyectos tendrán un giro importante, pero para tu bien. Quien se beneficia serás tú, así que no tengas miedo.

Libra

No puedes permitirte continuar con este comportamiento por más tiempo. Es imperativo que des un rotundo cambio.

Salud: Procura ser cuidadoso a la hora de elegir a las personas con las que desahogarás tus secretos. Siempre toma todas las precauciones necesarias.

Amor: Aprovecha la jornada para llegar a un acuerdo con tu pareja sobre ese tema conflictivo. Día espléndido para el diálogo.

Dinero: Será vital para ti mantener la mente fría cuando debas enfrentarte a ciertas pruebas en lo laboral durante la jornada de hoy.

Escorpio

Las relaciones familiares representan un reto y sentirás amenazada tu estabilidad emocional, ve más allá de lo superficial.

Salud: Cuando los demás hagan sus propios arreglos y esperen que tú hagas lo propio, no debes aceptar. Así que mejor actúa por tu cuenta.

Amor: El espíritu romántico está a la orden del día. Toma las cosas con calma aunque te sientas muy animado.

Dinero: Dar un salto a trabajos mejor remunerados es una opción que se destaca en ti. Maneja las posibilidades con el mayor criterio.

Sagitario

Marte va a sacar tu lado más impaciente. El mejor consejo que pueden darte los astros es que cuentes hasta diez antes de enfurecerte.

Salud: Duerme, duerme y duerme, es la mejor terapia para este día. Necesitas dosis extras de descanso y algo de desconexión.

Amor: Prepárate para escuchar propuestas osadas y utiliza tu cuerpo y tu sensualidad para pasar una velada sumamente excitante.

Dinero: Harás con acierto lo relacionado a la administración, la selección de personal y la determinación de rutinas según producción.

Capricornio

Ponte el objetivo de ser más humilde y todo te irá mejor. Las relaciones se basan en el amor, no en cosas tan superficiales.

Salud: Las verduras y frutas te darán la vitalidad que necesitas para sobrellevar los arduos días de trabajo intenso que te esperan.

Amor: Atraviesas un período de emociones intensas, donde habrá magníficas oportunidades para encontrar a esa persona especial.

Dinero: Es momento de saber reivindicar activamente lo que te corresponde laboralmente. Hazlo de forma natural y sin irritarte.

Acuario

Te levantarás de buen humor y te saldrá todo bien. Hoy es tu día de suerte así que aprovecha porque no se repetirá por un largo tiempo.

Salud: En este momento cuida tu alimentación para mantener un sistema nervioso equilibrado. El ejercicio te resultará imprescindible.

Amor: Tu pareja va a notar tu irritabilidad mucho más directamente que nadie. No te sorprendas si abundan entre ustedes discusiones.

Dinero: Dolores de cabeza te harán tomar remedios que ya conocías. Los nervios de estos días pueden ser la causa de esas molestias.

Piscis

Hoy estarás más creativo e ingenioso que nunca. Avanzarás en tu proyecto personal a pasos agigantados.

Salud: El sauna y la natación te pueden traer la relajación que necesitas. Anímate a probar técnicas distintas a las habituales.

Amor: Si alguien pone a prueba tus sentimientos, se quedará sorprendido de la lealtad y la sinceridad con la que puedes manifestarte.

Dinero: Si te lo propones, hoy puede ser un día de muy buenos resultados económicos, pon mucho entusiasmo en tu trabajo y profesión.