Conocé las predicciones del horóscopo de este viernes 9 de enero de 2026 en cuestiones de salud, amor y dinero. Signo por signo.

Hoy es un día de conexiones estratégicas. La euforia de las fiestas queda atrás y aparece una mentalidad más analítica. Es un viernes excelente para tener conversaciones importantes, ya sea con amigos, socios o pareja, sobre planes a largo plazo. La energía del cosmos favorece la comunicación clara y honesta.

Si tienes trámites pendientes o correos electrónicos que enviar para arrancar tus proyectos del año, hoy es el momento de hacerlo. El ambiente invita a ser sociables, pero con un ojo puesto en nuestras ambiciones.

Aries

Tu enfoque se desplaza hacia tus metas sociales. Es un día ideal para conectar con grupos o asociaciones que compartan tus intereses. Un amigo podría darte una idea clave para avanzar en tu carrera profesional.

Tauro

Te sentirás más ambicioso que de costumbre. Es un jueves para destacar en tu entorno laboral a través de tu originalidad. No tengas miedo de proponer una forma distinta de hacer las cosas; hoy tu visión será valorada.

Géminis

Tu curiosidad está por las nubes. Sentirás un fuerte deseo de aprender algo nuevo o de planear una escapada. Es un día excelente para temas legales o para expandir tus horizontes a través de la lectura o el estudio.

Cáncer

Día de transformaciones sutiles. Podrías sentir el impulso de investigar un tema a fondo o de resolver un asunto financiero complejo. En lo personal, te sentirás más cómodo compartiendo tus miedos con alguien de total confianza.

Leo

El foco está en el "otro". Es un día magnífico para las relaciones públicas, las ventas y para fortalecer el vínculo con tu pareja. La clave de hoy es la escucha activa; aprenderás mucho si prestas atención a lo que los demás necesitan.

Virgo

Día de ajustes en el estilo de vida. Sentirás que necesitas modernizar tus herramientas de trabajo o tu rutina de ejercicios. La tecnología será tu gran aliada hoy para ahorrar tiempo y ser más eficiente.

Libra

¡La chispa de la creatividad se enciende! Es un jueves ideal para el romance, el juego y la expresión personal. Si tienes hijos o proyectos creativos, hoy fluirás con una alegría que resultará contagiosa para los demás.

Escorpio

Tu atención se centra en la privacidad y la familia. Podrías sentir el deseo de hacer cambios en tu hogar o simplemente de pasar tiempo a solas para recargar pilas. Escuchar música o leer en casa será tu mejor terapia hoy.

Sagitario

Día de gran agilidad mental y muchas comunicaciones. Tu teléfono no dejará de sonar y tu agenda se llenará. Es un momento excelente para las ventas, la escritura y para estrechar lazos con hermanos o personas de tu entorno cercano.

Capricornio

Hoy te enfocas en el valor de las cosas. No solo en el dinero, sino en qué es lo que realmente te importa. Podrías recibir una propuesta económica o decidir invertir en algo que te brinde comodidad a largo plazo.

Acuario

Con la Luna entrando en tu signo, te sientes revitalizado. Tu magnetismo personal es muy alto hoy y los demás se sentirán atraídos por tu autenticidad. Es un día para priorizar tus deseos y darte un capricho.

Piscis

Sentirás la necesidad de bajar el volumen del mundo exterior. Es un día de introspección y de prestar atención a tus sueños. Tu intuición está muy fina; confía en esos pálpitos que sientes antes de tomar decisiones.