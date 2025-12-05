Una secuencia de extrema violencia quedó registrada en cámaras de seguridad de una vivienda de Virrey del Pino, en el partido de La Matanza. Una docente fue arrastrada durante más de 50 metros tras ser víctima del robo de su vehículo cuando regresaba de trabajar.

Robo planificado en plena tarde

El episodio ocurrió este jueves, pasadas las 17, en el barrio Puente Ezcurra, a la altura del kilómetro 34 de la Ruta 3. Tres maestras de la Escuela Primaria Nº 202 salían del establecimiento cuando fueron interceptadas por al menos dos delincuentes armados.

Minutos antes, los ladrones habían provocado un daño intencional en una de las ruedas del auto en el que se desplazaban las docentes. Aprovechando esa maniobra, las sorprendieron para apropiarse del vehículo y huir rápidamente de la zona.

Durante el asalto, dos de las mujeres consiguieron descender del auto sin mayores complicaciones. Sin embargo, la tercera quedó atrapada por la correa de su mochila, que se enganchó en una parte del interior del vehículo cuando los asaltantes arrancaron a toda velocidad.

Puede interesarte

Arrastrada más de media cuadra

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el auto avanza en reversa y arrastra a la docente a lo largo de la calle Villarroel. La mujer golpeó reiteradamente contra el asfalto mientras los ladrones maniobraban para escapar, sin detenerse pese al evidente riesgo que corría la víctima.

El arrastre se extendió por más de media cuadra, hasta que una brusca maniobra permitió que la docente finalmente se soltara y quedara tendida en el pavimento.

Vecinos que escucharon los gritos salieron de inmediato para asistirla. Algunos intentaron obstaculizar la fuga del vehículo arrojando una estructura de hierro, aunque los delincuentes realizaron disparos al aire para impedir que se acercaran. Finalmente escaparon del lugar sin ser detenidos.

La mujer sufrió múltiples lesiones, entre ellas golpes y quemaduras provocadas por el roce constante con el asfalto. A pesar de la violencia del episodio, se encuentra fuera de peligro y recibió asistencia médica.

La comunidad educativa expresó temor por la repetición de este tipo de ataques en horarios de salida escolar, cuando gran cantidad de trabajadores y familias transitan por la zona. Por el momento, no hay detenidos y la investigación continúa para identificar a los responsables que actuaron con total impunidad a plena luz del día.