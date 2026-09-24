Un vecino encontró los restos y alertó a la Policía. La fiscalía analiza historias clínicas para intentar establecer la identidad del nene y reconstruir las circunstancias de su muerte.

El cuerpo de un bebé fue encontrado este martes dentro de una bolsa de residuos en una plaza de Villa de María del Río Seco, en el norte de Córdoba. Un vecino descubrió los restos y dio aviso a la Policía.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Analía Cepede, que busca determinar la identidad del nene, cómo murió y en qué circunstancias llegó hasta ese lugar.

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De acuerdo con fuentes policiales citadas por medios locales, el cuerpo no estaba completo. Una de las hipótesis que se analiza es que animales de la zona podrían haber intervenido sobre los restos, aunque esa circunstancia todavía forma parte de la investigación.

Cepede confirmó que “el cuerpo no estaba completo” y señaló que el bebé “ya tenía varias semanas de vida".

El hallazgo provocó un amplio operativo policial y judicial en Villa de María del Río Seco, mientras los investigadores intentan reconstruir qué ocurrió antes de que los restos fueran encontrados en la plaza.

Por el momento, no se informó oficialmente la identidad del bebé ni se determinó la causa de la muerte.

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Como parte de las medidas dispuestas, los investigadores comenzaron a revisar historias clínicas de mujeres que dieron a luz durante el período compatible con la edad estimada del niño.

El objetivo es encontrar elementos que permitan establecer su identidad y avanzar sobre las circunstancias en las que murió y terminó dentro de una bolsa en el espacio público.

La causa continúa bajo investigación y, hasta ahora, no se informó sobre personas detenidas ni imputadas.