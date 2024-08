Un trágico accidente en un camino rural de Laprida, Buenos Aires, dejó como saldo la muerte de un joven de 28 años, Tadeo Vidal, quien quedó atrapado bajo una camioneta volcada durante doce horas, expuesto a una intensa helada. Vidal falleció tres días después en el hospital municipal de Olavarría debido a una compresión muscular sostenida que generó toxinas en su organismo, según el informe de la autopsia.

El accidente ocurrió pasadas las 22 del viernes, cerca del Paraje Los Pitufos. El conductor del vehículo, una Ford F100, identificado como William Lastra, logró salir por sus propios medios pero no pidió ayuda de inmediato, lo que ha generado una denuncia por "abandono de persona" por parte de la familia de Vidal.

Puede interesarte

Lastra aseguró que no tenía señal de celular y que tuvo que caminar toda la noche por el campo para buscar ayuda. Sin embargo, los familiares de la víctima cuestionan esta versión. Gastón Rivero, tío del fallecido, expresó su indignación en declaraciones al portal de noticias: "No es lógico que alguien no pueda encontrar ayuda en toda la noche. Queremos saber la verdad de lo que pasó. No puede ser que una persona quede atrapada debajo de una camioneta durante doce horas, ¡Ni a un perro se lo deja así!".

El caso está siendo investigado por la justicia para determinar las responsabilidades en la muerte de Tadeo Vidal.