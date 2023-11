México volvió a ser testigo nuevamente de una situación de acoso escolar que puso en riesgo la vida de una persona. En esta ocasión, la víctima fue Cristián Carranza, un joven de 18 años que fue rociado con gasolina y prendido en fuego por dos compañeros de su escuela. Los hechos sucedieron en Texcoco, Estado de México.

De acuerdo con la información proporcionada por familiares a través de redes sociales, la agresión ocurrió el pasado domingo 18 de noviembre de 2023, cuando Cristián acudió a la Escuela de Mecánica Automotriz CEDVA, plantel Texcoco, para asistir a un taller de mantenimiento de motocicletas.

El taller transcurría con relativa normalidad, cuando un compañero de clases de Cristián decidió rociarle gasolina sobre su pantalón; luego, otro estudiante le prendió fuego con un encendedor. La situación se presentó enfrente del profesor y otros alumnos.

Puede interesarte

“Estábamos en una clase y un compañero me tiró gasolina. Yo iba para el baño para limpiarme y uno que traía un encendedor me prendió el pantalón. Una compañera traía su chamarra y ya me empezó a pegar para que se bajara el fuego, mientras el maestro me echó agua”, relató el joven a Milenio.

René Carranza y Rosalía Camacho, padres del joven, indicaron a medios de comunicación que su hijo sufre bullying debido a que no cuenta con una motocicleta. Sus compañeros de clase suelen burlarse de él, pues la especialidad que cursa es mecánica especializada en motos.

Cristián sufre quemaduras de segundo y tercer grado

Tras los hechos, Cristián fue trasladado a un hospital privado de la zona por autoridades de la escuela. El diagnóstico de los expertos señala que tiene quemaduras en segundo y tercer grado en sus piernas y genitales, razón por la que debe de permanecer internado más tiempo.

Sin embargo, los padres del joven acusan a la institución educativa de no querer hacerse cargo de los gastos médicos o de presentar a los responsables ante las autoridades.

René Carranza relató a Telediario que aunque el joven es atendido a través de un seguro escolar, la deuda ascendía a 60 mil pesos al corte del 20 de noviembre; cantidad que no se cubre y con la que sus familiares no cuentan. Debido a la gravedad de las lesiones, Cristián requiere una cirugía, pero el monto sería aun mayor.

“La cirugía no la van a ser, porque me cuesta a mí el cirujano, el anestesiólogo y me cuestan los medicamentos. Yo no cobro esta cantidad”, explicó el padre.

Puede interesarte

Además, tanto la víctima como sus padres refirieron que la escuela tampoco quiere entregar los videos que registraron la agresión, pues el director del plantel refiere que únicamente lo hará a través de un oficio legal.

Por tal motivo, se informó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ya abrió una carpeta de investigación ―aunque no han emitido ningún comunicado oficial―.

Se prevé que la escuela pueda ser sancionada, pues Cristián indicó que aunque sí cuentan con extintores dentro de la institución, en el lugar en donde registró la agresión no había ninguno. Asimismo, apuntó que las autoridades no cuentan con protocolos establecidos para atender este tipo de casos.

Hasta el momento, la institución no se ha pronunciado al respecto.