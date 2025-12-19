Un hombre fue detenido acusado de asesinar a su hermano tras una violenta discusión por la venta de una vivienda familiar, según información confirmada por el Ministerio Público Fiscal local.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Juan B. Terán al 100, en la ciudad de Banda del Río Salí. Allí, Julio César Rodríguez, de 57 años, atacó con un cuchillo de carnicero a su hermano Juan Alberto, de 62, y le propinó al menos 18 puñaladas que le provocaron la muerte en el lugar.

La víctima no logró sobrevivir a la gravedad de las heridas. En la vivienda también se encontraba el hijo del hombre fallecido, quien dio aviso a las autoridades tras el brutal ataque.

Efectivos policiales y personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) acudieron al lugar para realizar las pericias correspondientes. El presunto agresor fue detenido en el momento y se secuestró el arma blanca utilizada en el homicidio.

De acuerdo con fuentes judiciales, el acusado manifestó ante las autoridades que su hermano “lo tenía harto”. La relación entre ambos se habría deteriorado por desacuerdos vinculados a la venta del inmueble familiar.

Además, voceros policiales indicaron que la tensión podría haberse agravado por problemas relacionados con el consumo problemático de alcohol por parte de la víctima.

Según trascendió, el detenido habría señalado que su hermano le solicitaba dinero para comprar bebidas alcohólicas, lo que habría intensificado el conflicto.

La causa quedó a cargo del fiscal Pedro Gallo, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, quien dispuso una serie de medidas para avanzar con la investigación y esclarecer las circunstancias del crimen.