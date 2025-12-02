La Policía y la Justicia de Tucumán investigan la muerte de un niño de 10 años en la capital de la provincia. El principal sospechoso es un adolescente de 16 años, que fue a dormir a la casa de la víctima y sus dos hermanos, con quienes tenía una estrecha relación, y a las 7 de la mañana volvió a su hogar, le pidió perdón a su madre y le sugirió a su familia mudarse. Luego se entregó a la Policía.

Las primeras investigaciones revelaron que el joven se había quedado a dormir en la casa en Paraguay al 100, en Villa 9 de Julio, donde vivía la víctima junto a sus dos hermanos mayores, de 15 y 11, y un tío abuelo de 65 años. Según La Gaceta, los chicos vivían allí porque su madre los había abandonado y su padre había fallecido. Los chicos eran conocidos por los vecinos, que solían brindarles ayuda por su situación de vulnerabilidad, y eran muy queridos.

El joven, identificado como B., se quedó en la vivienda hasta un poco antes de las 7 de la mañana. Alrededor de esa hora llegó a su casa, se topó con su madre y lloró desconsoladamente. Le dijo que “había cometido un error” y le pidió disculpas. Luego, se fue de su casa, apagó el celular y desapareció. La hermana del acusado relató el momento en diálogo con el medio local.

“A mi mamá la abrazaba y le pedía perdón. Y a las 7 de la mañana se fue. Estaba vestido todo de negro con una campera y un pantalón rompevientos”, señaló. Además, el adolescente le había enviado un mensaje a su hermana: “Me dijo que por favor nos vayamos a vivir a otro lado”.

También le escribió a una de sus tías, que vive en Buenos Aires. “Le dijo que se iba a matar y que lo iba a buscar la policía. No dijo si hizo o pasó algo, pero dio a entender que lo iba a buscar la policía. Él pidió perdón por todo”, sumó.

La hermana del adolescente contó que el sospechoso tenía depresión y que había estado bajo tratamiento psicológico. “Salía a caminar cuando se sentía mal y apagaba el celular”, señaló. Aunque afirmó que su hermano tuvo episodios de violencia, sostuvo que no era violento hacia otras personas, y que cuando se sentía mal él buscaba alejarse y estar solo.

“Él era amigo de ellos. Los chicos vivían con el tío. A veces tenía problemas con el más grande porque se hacía el malo con los más chicos y B. los veía como sus hermanitos y no permitía eso. Le molestaba y hablaba con él”, contó. Entre sollozos, la hermana pidió que busquen a su hermano, que para esas horas continuaba desaparecido.

Más tarde, B. llamó al 911 y aportó datos que lo incriminaron. Según el medio tucumano, inicialmente el adolescente aseguró que había encontrado a su amigo sin vida. Sin embargo, con el correr de la conversación, sugirió que él mismo lo había asfixiado mientras dormía. También informó al personal policial que se encontraba en su hogar.

Para esa hora, la familia de la víctima todavía estaba durmiendo. El tío abuelo fue quien recibió a los efectivos, que le informaron de la situación y le pidieron acceder al cuarto donde dormían los jóvenes. Allí solo los dos hermanos mayores se despertaron.

Identificaron que el menor de 10 años se encontraba sin vida. Tras los peritajes correspondientes, se pudo establecer que el niño había muerto por asfixia generada por estrangulamiento. El niño tenía heridas en el cuello y la mano izquierda.

Tras el llamado, efectivos policiales acudieron a la vivienda del joven y lo demoraron por orden judicial. Fue trasladado al Centro de Admisión y Derivación (CAD) mientras se evalúa el caso. El fiscal interviniente, Pedro Gallo, baraja la posibilidad de que el joven padezca algún tipo de afección psiquiátrica. Por ello se lo sometió a estudios para determinar si es inimputable.

El informe preliminar del médico forense reveló que el acusado comprendía la realidad y no presentaba un cuadro mental que afectara sus facultades, aunque recomendó una evaluación más exhaustiva, señaló el medio local.

También ordenaron realizar un análisis al hermano mayor de 15 años, debido a que el joven estaba durmiendo en la misma cama que la víctima cuando ocurrió el asesinato. En paralelo, se esperan los resultados de la autopsia.