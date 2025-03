Preocupa la salud del legendario exarquero Hugo Orlando "el loco" Gatti. A sus 80 años, y apenas unos meses después del fallecimiento de su esposa, Nacha Nodar, enfrenta un delicado cuadro de salud. Lo que comenzó como un accidente doméstico, se complejizó y se encuentra internado en terapia intensiva.

Al aire del programa Intrusos (América TV), el periodista Pablo Layus reveló detalles sobre el presente de Gatti: "Está internado en terapia intensiva. Hace un mes tuvo un accidente en la calle, se cayó y tuvieron que operarlo de la cadera. Una neumonía complicó su cuadro a tal punto que está en terapia intensiva y en este momento están preocupados por su salud".

El panelista también explicó que Gatti había planeado regresar a España, pero decidió quedarse en Argentina para evitar el frío europeo. "Tenía planeado volver a España, pero se vino de allá para evitar los fríos. Está acompañado de sus hijos. La situación está delicada", agregó.

En marzo de 2020, "el loco" se contagió de Covid. Al inicio de la pandemia de coronavirus, estuvo internado y según contó, una vez recuperado, estuvo al borde la muerte. "Me di cuenta de lo que estaba pasando cuando me lo dijeron. En el hospital me decían que me iba mañana cada día. Me dijeron que estuve cerca de morir", relató en su momento.