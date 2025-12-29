Este lunes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con mayor nubosidad durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al último pronóstico de lluvias para este día, hay probabilidad de precipitaciones en la mañana con valores menores al 10%. Por la tarde se esperan tormentas aisladas con porcentajes de entre 10% y 40%.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 24° y la máxima sería de 34º, bajando a 28° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 96%, la presión de 1008.5 hPa, viento oeste a 8 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sureste entre 7 km/h y 12 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta amarillo por tormentas fuertes o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El martes tendrá una mínima de 20° y una máxima de 35°. Se espera cielo mayormente cubierto a lo largo de toda la jornada.

Para el miércoles se mantendría el cielo mayormente despejado a lo largo de todo el día. La mínima será de 22º y una máxima de 37º.

Finalmente, el jueves cielo parcialmente cubierto durante toda la jornada. La mínima será de 22º y una máxima de 35º.