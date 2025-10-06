Ocho casas se derrumbaron sobre el Océano Atlántico en Carolina del Norte, Estados Unidos, durante los últimos tres días debido a las fuertes marejadas provocadas por el huracán Imelda.

Los colapsos se registraron en la comunidad de Buxton, parte de las islas conocidas como los Outer Banks, y todas las casas estaban desocupadas al momento del derrumbe, según informaron las autoridades locales.

El fenómeno natural generó olas destructivas que arrasaron con las dunas de la playa, causando que varias casas cayeran al mar. Cinco viviendas se desplomaron la tarde del 30 de septiembre entre las 14 y 14:45 horas locales, mientras que otra se derrumbó esa misma noche con olas de hasta 3,6 metros de altura, informó el Servicio de Parques.

WATCH: Dramatic footage captures the moment another house on North Carolina’s Outer Banks collapses into the Atlantic Ocean after huge swells from Hurricane Imelda batter the coast. pic.twitter.com/rBBhqawtDO — Fox News (@FoxNews) October 4, 2025

Destrozos en Bermudas

El huracán Imelda impactó Bermudas como tormenta de categoría 2, derribando árboles, líneas eléctricas y transformadores, dejando a 18.000 personas sin electricidad.

El primer ministro David Burt aseguró que no hubo víctimas, mientras que autoridades mantienen escuelas y oficinas cerradas y desplegaron 100 soldados para despejar carreteras y asistir en refugios.

Puede interesarte

El jueves comenzaron los trabajos de limpieza en Bermudas, luego del paso de Imelda. Escuelas y oficinas gubernamentales permanecieron cerradas y el aeropuerto internacional reabrió parcialmente por la tarde. Los equipos de energía trabajaban para restaurar el suministro eléctrico afectado durante el punto álgido de la tormenta.

🚨#BREAKING: Yet ANOTHER home has fallen into the ocean in the Outer Banks of North Carolina.



This brings the total now to 9 homes that have collapsed in the past 96 hours. pic.twitter.com/HG9CcO1iYv — Matt Van Swol (@matt_vanswol) October 4, 2025

Alerta en el Caribe y pronósticos futuros

Imelda afectó también el norte del Caribe, causando inundaciones en Cuba, donde murieron dos personas, y dejando una persona desaparecida y dos heridas en Haití. Mientras, los remanentes del huracán Humberto se convirtieron en la tormenta Amy, que amenaza con impactar Irlanda y Reino Unido.

Expertos advierten que aunque la temporada de huracanes del Atlántico está terminando, las condiciones podrían seguir generando tormentas hasta finales de octubre y noviembre.