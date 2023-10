Una nueva canción de los Beatles, "Now and Then", mezclada y masterizada gracias a las nuevas tecnologías, saldrá el 2 de noviembre, más de 53 años después de la separación del cuarteto, anunciaron este jueves los dos miembros vivos del legendario grupo británico, Paul McCartney y Ringo Starr.

La canción fue realizada a partir de una maqueta grabada en los años 1970 por John Lennon en su apartamento neoyorquino. Tras su asesinato en 1980, su viuda Yoko Ono había entregado el material a los miembros vivos de la banda en 1994.

Estos últimos la reelaboraron y completaron, pero nunca pudieron publicarla, ya que las técnicas entonces disponibles no permitían extraer la voz de John Lennon con suficiente calidad.

Voces "claras como el cristal"

Pero ahora se ha podido, en colaboración con Peter Jackson, el director de cine detrás de la producción de la serie documental "The Beatles: Get Back".

El director de la trilogía "El señor de los anillos" extrajo la voz de Lennon de un casete, separándola del piano con la ayuda de la inteligencia artificial.

"Nos encontramos con que la voz de John aparecía tan clara como un cristal", explicó Paul McCartney. "Es muy conmovedor y todos tocamos en él, es una grabación real de los Beatles", continuó el músico de 81 años.

A la maqueta original se agregaron grabaciones de guitarra eléctrica y acústica de George Harrison que datan de 1995, antes de su muerte en 2001.

La canción se completó el año pasado en los estudios de Los Ángeles, con la batería de Ringo Starr, el piano y el bajo de Paul McCartney, así como las voces de los dos Beatles vivos.

Lanzamiento

El próximo 2 de noviembre marcará un evento trascendental para los amantes de la música en todo el mundo, ya que el altamente anticipado álbum 'Now And Then' verá la luz en simultáneo en todo el planeta. Esta obra maestra musical estará disponible para audiencias de todos los rincones del mundo, ofreciendo una experiencia única a los seguidores de The Beatles.

Los fanáticos de la icónica banda británica pueden anticipar la emoción reservando 'Now And Then' en una variedad de ediciones digitales, vinilos y casetes, incluyendo exclusivas que solo se encontrarán en la Beatles Store. Esta es una oportunidad única para adquirir esta obra musical en formatos que van desde lo clásico hasta lo contemporáneo.

Documental “revelador”

Antes del lanzamiento del álbum, un documental de 12 minutos llegará a los seguidores de “Los cuatro de Liverpool”. El 1 de noviembre, el canal de YouTube de The Beatles estrenará este emocionante documental que narra la historia detrás de la última canción de la banda. Con imágenes exclusivas y comentarios de figuras clave como John, Paul, Ringo, George, Sean Ono Lennon y Peter Jackson, este documental promete brindar una mirada única a la creación de esta obra maestra.

Ampliación de los álbumes rojos y azules

El 10 de noviembre, los amantes de la música tendrán la oportunidad de adquirir las colecciones ampliadas de The Beatles: '1962-1966' (The Red Album) y '1967-1970' (The Blue Album) en la edición 2023. Estos paquetes incluirán listas de canciones expandidas, brindando a los fanáticos una experiencia musical más completa que nunca.

Todas las canciones estarán disponibles en estéreo y Dolby Atmos, y las nuevas colecciones de vinilos de 4 CD y 6 LP de 180 gramos combinarán los álbumes "Red" y "Blue" en estuches elegantes. La preventa de estos formatos está disponible en digital, CD y vinilo, incluyendo algunas ediciones exclusivas que solo podrás encontrar en la Beatles Store. Este es un regalo inigualable para los seguidores acérrimos de The Beatles y amantes de la música en general.

En resumen, noviembre se presenta como un mes emocionante para los fanáticos de The Beatles, con el lanzamiento de 'Now And Then', un documental revelador y la oportunidad de adquirir las ediciones ampliadas de los álbumes rojos y azules de la banda, todo ello en una experiencia musical que promete deleitar a audiencias de todo el mundo.