Repitió una y mil veces que no existía ningún romance, que jamás vivenció una relación sentimental y pasional con ese joven, de casi veinte años menos. Lo negó en infinidad de ocasiones, motorizada en una seguridad granítica. Evangelina Anderson se encargó de desmentir el amor con Ian Lucas.

La ex de Martín Demichelis perjuró, aseveró, prometió que nunca se enroló con el influencer, que solo se trataba de una amistad. Ese castillo de naipes se acaba de derrumbar y activó una secuela escandalosa, dado que el famoso se encargó de contar toda la verdad.

Cansado de las falacias, Ian agarró su celular y redactó un comunicado oficial, extremadamente extenso, repleto de detalles, para gritar con todas sus fuerzas que mantuvo un lazo amoroso con . Así, el blondo tildó de mentirosa e incluso la definió simplemente como "esa persona".

Lucas arrancó su descargo con una confesión fortísima: "Primero que nada quiero decir que todo esto me da bastante vergüenza y tristeza, porque nunca imaginé verme expuesto públicamente en algo tan personal". Enseguida abordó la gigantesca brecha de edad con Evangelina: "Muchas veces se habla de mi edad como si eso invalidara lo que siento o lo que vivo. Soy una persona sensible, sí".

Puede interesarte

IAN LUCAS CONTÓ TODA LA VERDAD DE SU ROMANCE

Así como disparó un cañonazo estruendoso contra , en referencia a esas declaraciones en la que aseguraba que todo era un chisme infudado: "Pero también tengo muy claro cuándo algo es real y cuándo es solo parte del show". Y le pegó un palazo a la rubia: "Soy bueno pero no boludo".

El influencer admitió los motivos por los que había optado por no contar antes la verdad. "Por respeto elegí guardar silencio durante mucho tiempo frente a tanto destrato conmigo, incluso cuando se dijeron cosas que no reflejaban lo que yo viví con esa persona", confesó en esa revelación de una actitud hiriente de Evangelina.

Hasta que Ian señaló a Anderson como mentirosa y corroboró que mantuvieron una extrema relación: "En todas las declaraciones ajenas se ningunea el cariño que realmente existió en esa intimidad". Y agregó: "Sinceramente lastima ver cómo esa persona lo desmerece y desmiente reiteradamente cada vez que tiene oportunidad sin importar como me pueda sentir yo con esa mentira. Sobre todo cuando la historia siempre fue otra".

"No voy a entrar en detalles ni exponer situaciones privadas, porque no es mi forma de hacer las cosas. Solo quiero aclarar que lo que viví fue real", explicó Lucas para despejar todas las dudas con indirectas filosas a la famosa.